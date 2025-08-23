Крутой витраж: идеи маникюра в стиле стеклянной мозаики

Изысканный и необычный, витражный маникюр способен превратить ногти в произведения искусства. Показываем самые актуальные идеи в мозаичном стиле, которые легко воплотить в салоне и дома.

Прежде чем приступать к витражному маникюру, стоит посмотреть фотографии различных витражей, чтобы вдохновиться и придумать что-то свое, либо позаимствовать идею из множества имеющихся.

Фото: соцсети / @coloradoglassworks

Сочетания цветов, вид узоров, размер и форма частей мозаики – все это зависит исключительно от вашей фантазии и представления о прекрасном. 

Фото: соцсети / @magpie_beauty

Чтобы отделить цвета друг от друга, обязательно понадобится тонкая кисть и черный лак (в некоторых случаях можно использовать серебряный и золотой).

Фото: соцсети / @glossytipped

Старинный витраж

На длинных ногтях можно сделать рисунок из множества "кусочков". В идеале выбирать лак с желейной или стеклянной текстурой: яркий, но полупрозрачный, пропускающий свет.

Фото: соцсети / @nailholickorea

Для сложных мотивов можно использовать силиконовый штамп и готовые трафареты, а потом раскрашивать получившиеся на ногтях изображения тонкими кистями. Трудоемкое, но очень медитативное занятие для неспешного выходного дня!

Фото: соцсети / @caitlinvnails

Простая графика

Витражный маникюр украсит и короткие ногти. Для начала нанесите набросок любым светлым лаком, далее разукрасьте каждый кусочек и в завершении обведите границы каждого элемента.

Фото: соцсети / @nonnailartist

Витраж не обязательно состоит из рисунков. Он может сочетать в себе графические элементы разных форм и размеров. Не любите пестрое и разноцветное? Попробуйте витражный маникюр, выдержанный в одной гамме, – например, синей.

Фото: соцсети / @abe.nailbabe

Витражный нюд

Элементы мозаики прекрасно сочетаются с нюдовым маникюром. Можно разделить каждый ноготь по диагонали и сделать "витраж" на одной половинке. Или сделать френч со свободным краем, состоящим из кусочков цветной мозаики.

Фото: соцсети / @press_reset_nails

Цветы, словно позаимствованные с витражных окон, украсят маникюр в натуральных оттенках.

Фото: соцсети / @the_naildon

Дизайн будет выглядеть интереснее, если не стараться выровнять рисунок верхним покрытием, а оставить естественную структуру и объем, как у настоящего витража.

Фото: соцсети / @nailsthatlooklikepaintings

Цветочные узоры

Один из самых трендовых дизайнов, которые предлагают на предстоящую осень нейл-инфлюенсеры, – цветочные узоры на ногтях, нарисованные в витражной технике.

Фото: соцсети / @bees.knees.nails

Чем отличаются "витражные" цветы от обычных? Объемным контуром, которым обводят каждый элемент, – черным, золотым, серебряным.

Фото: соцсети / @spellbound.nailartistry

Темный витраж

Красиво и загадочно смотрятся витражи на черном фоне: можно закрасить его элементы цветными лаками или использовать поталь разных оттенков.

Фото: соцсети / @pickynailart

Магнитные блики

Интересный эффект получается, если красить каждый элемент мозаики лаком-металликом и магнитить отдельно от остальных. Это создает иллюзию разнонаправленных бликов и потрясающего сияния. Минус – это время, потраченное на магнитный витраж: такой маникюр быстро не сделаешь.

Фото: соцсети / @heygreatnails

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи витражного маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

