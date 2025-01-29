Патчи для глаз: все, что вы хотели знать, но не решались спросить

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Осветление темных кругов, уменьшение отеков, разглаживание морщин, увлажнение... Патчей много, эффекты различаются. Как получить от них максимум пользы и на что обращать внимание при выборе?

В хорошей форме

Как правило, патчи выпускаются в виде полукругов, напоминающих изогнутую каплю. Это стандартная форма, которая позволяет компактно уложить патчи в упаковку-банку с герметично закручивающейся крышкой, предотвращающей их высыхание и позволяющей использовать средство в течение нескольких месяцев.

Наносить патчи можно любой стороной, в зависимости от того, какому участку требуется больше ухода. Для устранения темных кругов наносите патчи широкой стороной к переносице, а для разглаживания морщин – наоборот.

Фото: freepik.com

Есть и другой вариант, который выпускается в одноразовом блистере, – маска-аппликация на оба глаза, с захватом области бровей и переносицы. Звучит многообещающе, но на деле редко получается подобрать такие патчи с подходящим лекалом: вырезы для глаз могут оказаться не на месте, и тогда процедура будет не такой комфортной, как хотелось бы. 

Фото: архивы пресс-службы Petitfee. Маска – патч для глаз против отеков и темных кругов с лавандой и кофеином

Лайфхак: если вы любите охлаждающий эффект и страдаете от отеков, то выбирайте гидрогелевые патчи. А если для вас важнее, чтобы маска лучше "села" на область вокруг глаз и ощущалась как вторая кожа, обратите внимание на тканевые средства – они лучше растягиваются и подстраиваются под пропорции лица. 

Пункт назначения

Может показаться, что все патчи обещают примерно одно и то же, а также действуют по одному принципу. Но это не так. Для частого использования больше всего подходят патчи с увлажняющим эффектом: на первых местах в их составе гиалуроновая кислота, глицерин и другие компоненты, которые борются с сухостью и обезвоживанием кожи.

Освежающие патчи идеальны для экспресс-восстановления после бессонной ночи: они содержат экстракты растений, витамины и кофеин, которые помогают уменьшить отечность и темные круги под глазами. Такие патчи не стоит использовать каждый день, это вариант для мгновенного преображения.

Фото: соцсети / @ansaligy. Гидрогелевые патчи для глаз Ansaligy

Для кожи с первыми признаками возрастных изменений подходят разглаживающие лифтинг-патчи. Они богаты пептидами, ретинолом и другими компонентами, способствующими уменьшению морщин и улучшению эластичности кожи. Такие патчи можно использовать курсами в течение двух недель.

Фото: архивы пресс-служб. Патчи для области вокруг глаз White Truffle Intensive The Real Eye Patch, d'Alba; Пептидные патчи против отеков и темных кругов, Lifecode; Моделирующие патчи с охлаждающим эффектом, Beauty Assistant
Ну а тем, кто страдает от изменения цвета в области вокруг глаз, стоит обратить внимание на отбеливающие патчи. Их действие основано на формуле с активными компонентами, помогающей уменьшить пигментацию и темные круги (как правило, в ее составе ниацинамид, витамин С и другие осветляющие ингредиенты).

Лайфхак: храните патчи в холодильнике. Это усилит их лимфодренажный эффект и обеспечит заметное противоотечное действие.

Всем прием!

Вот еще несколько приемов, которые позволят вам получить больше пользы от использования патчей для глаз.

  • Если кожа в области под глазами обезвожена, попробуйте нанести небольшой слой крема для глаз под патчи. Это усилит проникновение ингредиентов в более глубокие слои эпидермиса.
  • После снятия патчей, не спешите вытирать остатки эссенции. Помассируйте кожу вокруг глаз подушечками пальцев, чтобы улучшить кровообращение и впитывание полезных веществ.

    Фото: freepik.com
  • Не выбрасывайте патчи сразу после использования. Если на них осталось немного эссенции, наклейте их на другие участки кожи, которые нуждаются в увлажнении (например, лоб или зону декольте).
  • Если патчи кажутся слишком сухими (иногда это случается к концу баночки), перед нанесением слегка сбрызните их гидролатом или термальной водой. 
  • Для утреннего увлажнения может быть достаточно одних патчей, но перед сном обязательно использовать крем для век.
    Фото: архивы пресс-служб. Тканевые патчи для области вокруг глаз с женьшенем, Erborian; Патчи Эксперт крио гель, Garnier
Мария Орешкина

Редактор

 

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