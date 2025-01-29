Патчи для глаз: все, что вы хотели знать, но не решались спросить

В хорошей форме

Как правило, патчи выпускаются в виде полукругов, напоминающих изогнутую каплю. Это стандартная форма, которая позволяет компактно уложить патчи в упаковку-банку с герметично закручивающейся крышкой, предотвращающей их высыхание и позволяющей использовать средство в течение нескольких месяцев.

Наносить патчи можно любой стороной, в зависимости от того, какому участку требуется больше ухода. Для устранения темных кругов наносите патчи широкой стороной к переносице, а для разглаживания морщин – наоборот.

Есть и другой вариант, который выпускается в одноразовом блистере, – маска-аппликация на оба глаза, с захватом области бровей и переносицы. Звучит многообещающе, но на деле редко получается подобрать такие патчи с подходящим лекалом: вырезы для глаз могут оказаться не на месте, и тогда процедура будет не такой комфортной, как хотелось бы.

Лайфхак: если вы любите охлаждающий эффект и страдаете от отеков, то выбирайте гидрогелевые патчи. А если для вас важнее, чтобы маска лучше "села" на область вокруг глаз и ощущалась как вторая кожа, обратите внимание на тканевые средства – они лучше растягиваются и подстраиваются под пропорции лица.

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