Фейсфитнес: альтернатива пластике лица или дополнение к уходу?

Хорошая идея

Идея фейсфитнеса, который также называют йогой и зарядкой для лица, звучит очень привлекательно: благодаря комплексу несложных упражнений можно укрепить лицевые мышцы, повысить тонус кожи и улучшить кровообращение в глубоких слоях эпидермиса. Это полезно не только для возрастной кожи. Наоборот, начинать тренироваться лучше в молодом возрасте, чтобы укрепить каркас мышц и тем самым дольше сохранить четкость овала лица и тургор кожи.

Видим цель

Фейсфитнес подходит практически всем, независимо от возраста и типа кожи. Противопоказаний немного: воспалительные системные заболевания, патологии лицевого нерва. С осторожностью выполнять упражнения можно тем, кто делал инъекции и подтяжки лица: в этом случае нужно проконсультироваться с косметологом, стоит ли делать зарядку с учетом пройденных косметологических вмешательств.





При регулярном выполнении (это ключевой момент!) гимнастика для лица способна предотвратить появление морщин, подтянуть овал лица и улучшить общий тонус кожи. Кроме того, с помощью фейсфитнеса можно чуть приподнять скулы, сделать лицо менее "плоским", а линию нижней челюсти более четкой. Помимо укрепления мышц, упражнения улучшают кровообращение в тканях, и это способствует выведению лишней жидкости, уменьшению отечности лица.

Большая разница

Чем это отличается от массажа лица, скажете вы? Это разные, но взаимодополняющие друг друга процедуры, которые можно использовать поочередно или в комплексе. Фейсфитнес фокусируется на активной тренировке лицевых мышц. Он использует специфические упражнения, которые заставляют мышцы сокращаться и напрягаться, укрепляя их и увеличивая тонус. Эффект сравним с тренировкой мышц тела в спортзале.





Массаж лица сосредоточен на пассивном воздействии на кожу и ткани. Он включает в себя различные приемы растирания, разминания, поглаживания, которые улучшают кровообращение, лимфодренаж, способствуют расслаблению мышц и уменьшению отеков. Массаж также может помочь в борьбе с морщинами, но его основной эффект – улучшение состояния кожи, а не тренировка мышц.

Массаж лица можно делать после фейсфитнеса, либо по схеме один через один, тогда эффект не заставит себя ждать.

Простая зарядка

Лицевая гимнастика включает в себя комплекс упражнений для зоны лба, щек и скул, области вокруг глаз, подбородка и шеи. Вот некоторые из них.

Упражнения для лба

Поднимите брови как можно выше, затем медленно опустите их. Повторите 15 раз. Старайтесь не морщить лоб при поднятии бровей (можно помогать себе, придерживая область лба пальцами). Затем поместите указательные пальцы на брови, слегка надавливая. Поднимите брови, преодолевая сопротивление пальцев. Повторите 10-15 раз.





Упражнения для щек и скул

Наберите воздух в рот, словно надуваете воздушный шар. Перекатывайте воздух из одной щеки в другую, задерживаясь на каждой щеке на несколько секунд. Повторите 15 раз.

Затем улыбнитесь максимально широко, напрягите мышцы щек, словно пытаетесь сжать губы. Задержитесь на 5 секунд, затем сузьте губы, будто произносите букву О. Повторите 15 раз.





Упражнения для области вокруг глаз

Зажмурьте глаза, сильно напрягая мышцы вокруг глаз. Задержитесь на 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 15 раз. Затем широко откройте глаза и медленно закройте. Повторите 15 раз. Можно усложнить себе задачу, слегка прижимая пальцы к векам.

Упражнение для подбородка

Упражнение для подтяжки подбородка: Вытяните губы вперед, как будто произносите звук "у". Задержитесь на 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 15 раз.

Повторение – залог успеха

Фейсфитнес, как и любая зарядка, требует дисциплинированности и регулярности. Отговорки "нет настроения", "сегодня тяжелый день", "сделаю завтра" не принимаются, если вы хотите получить заметный эффект. Желательно выполнять гимнастику каждый день, тогда уже через пару месяцев можно оценить первые результаты.

Помимо упражнений, важно не забывать про уход: качественно очищать кожу, делать пилинги по мере необходимости, тонизировать, увлажнять эпидермис. И не забывать, что при сильной потере тургора кожи, выраженных брылях, носослезных бороздах одного фейсфитнеса может быть недостаточно.