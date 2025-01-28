Что делать, если сохнет кожа тела? 5 полезных советов

Есть причины

Кожа может быть сухой с рождения, а может стать такой из-за влияния различных факторов. Например, обезвоженность и сухость часто появляются из-за внутренних процессов в организме – аллергических реакций, гормональных сбоев, витаминных дефицитов, плохого питьевого режима. Не меньше воздействуют и внешние обстоятельства: слишком частое применение скрабов и пилингов, использование мыла и гелей с агрессивными ПАВ-ами, отсутствие защиты от ультрафиолета и многое другое.





Полезные советы

1. Пейте больше воды

Не стоит недооценивать полезность воды для здоровья организма в целом и кожи в частности. Старайтесь выпивать не менее 1,5-2 литров воды в день – особенно, если сталкиваетесь с сухостью кожи. Кроме того, стоит включить в рацион полезные жиры: жирные кислоты омега-3 и омега-6, содержащиеся в рыбе, орехах, семечках и авокадо, способствуют увлажнению кожи изнутри.





2. Не переусердствуйте с водными процедурами

Даже если вы любите подолгу стоять под душем, при сухой коже лучше пересмотреть эту привычку. Вода и моющие средства смывают естественный себум, способствуя еще большей "засухе", поэтому важно соблюдать несколько правил. Во-первых, принимать душ не дольше 10 минут. Во-вторых, использовать специальные средства для мытья сухой кожи – масло или молочко для душа, с соответствующей пометкой про тип эпидермиса. Такие продукты максимально деликатно воздействуют на кожу и не нарушают ее водный баланс.

В-третьих, дерматологи рекомендуют избегать сильно горячей воды: она должна не сильно превышать температуру тела (максимум – 39 градусов).

В-четвертых, желательно использовать средства для душа через день, в остальное время мыться просто водой.

Кстати, те же правила касаются и тех, кто любит принимать ванну: процедура должна быть кратковременной, не горячей и только со специальными средствами для сухой кожи (либо без всего).

3. Вовремя увлажняйте кожу

То, что сухая кожа нуждается в увлажнении, понятно всем. Но знали ли вы, что от того, когда вы наносите питательные средства, зависит половина успеха?

Дерматологи советуют увлажнять тело сразу после душа или ванны, пока кожа еще влажная. Это помогает запечатать влагу внутри. В формулах питательных средств ищите такие компоненты, как гиалуроновая кислота, мочевина, глицерин, церамиды, масла.

4. Не бойтесь скрабов

Если у вас не атопический дерматит, а просто сухая кожа тела, то не стоит вычеркивать скрабы из своей бьюти-рутины. Один-два раза в неделю полезно использовать мягкий пилинг для тела, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи.



Сахарные скрабы предпочтительнее для сухого эпидермиса, потому что очищают деликатнее, чем соляные. Сразу после отшелушивания наносите питательное средство: если для ежедневного использования больше подойдет молочко, то после скраба идеальны насыщенные текстуры – баттер для тела, крем или бальзам.

5. Одевайтесь правильно

Для состояния кожи тела очень важно, какую одежду вы носите изо дня в день, так как неправильные ткани могут усугубить проблему. Следует выбирать наряды из натуральных, мягких и дышащих материалов, которые не будут раздражать кожу и способствовать ее обезвоживанию, – хлопка, шелка, льна. Тесная одежда может усиливать сухость и зуд, поэтому лучше покупать вещи свободного кроя, которые не сдавливают кожу.



