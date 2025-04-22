Посмотреть и (не) пожалеть: моноспектакль "Когда ты остров" в Театре.doc

Жанр моноспектакля как одна из отличительных черт современности: зрители охотно покупают билеты на театральные соло, на них не скупятся афиши. Моноспектакль проще создать в техническом и в организационном смысле: минимум декораций, один актер или одна актриса в главной роли и, возможно, еще несколько человек на подхвате. При этом впечатлений сольные выступления дарят не меньше, чем спектакли-эпопеи: важно только поверить словам протагониста.



Например, спектакль "Когда ты остров" (16+) в Театре.doc – история, рассказанная от лица японской актрисы и танцовщицы Томоми Ориты. Пьеса, которую для Томоми написала красноярский кинодраматург Юлия Тупикина, не лишена автобиографичности. Альтер-эго Томоми, девушка по имени Айка, также переезжает из Японии в Россию, чтобы продолжить свою творческую карьеру – и, конечно, встречает на своем пути людей, которые меняют ее взгляд на мир и на саму себя. При этом автор пьесы стремилась не только рассказать историю из реальной жизни, но и поднять несколько важных социальных тем, связанных со взрослением: таких как самоопределение, построение личных отношений, потребность любить и доверять, несмотря на боль и разочарование.







На протяжении часа с небольшим Айка повествует зрителю свою историю, но монотонным этот рассказ не назовешь, ведь образ героини меняется на глазах. Цитируя японскую поэтессу Оно-но Комати, девушка превращается в мудрую сказительницу – которая мгновенно сжимается в обиженного малыша, как только разговор заходит о ее непростых взаимоотношениях с матерью. Говоря о своем возлюбленном Андрее, Айка звучит требовательно, почти властно – и вместе с тем беззаветно. Не секрет, что "Я" в психике человека проявляется по-разному: спектакль "Когда ты остров" передает всю полифонию эмоций, чувств и состояний героини.





Смена образа чувствования – важный, но не единственный механизм развития сюжета в спектакле. Великолепное повествование Томоми Ориты прерывают небольшие хореографические пассажи: актриса много лет практикует традиционный японский танец. Фоном звучит музыка молодого композитора Масаеси Фудзита – тем временем на проекционном экране бегут слайды с мотивами Страны восходящего солнца, анимация в духе Миядзаки. Пластические и визуальные элементы в постановке служат скорей дополнением к концепции, нежели самостоятельными средствами – и все же, без них спектакль потерял бы в выразительности.





Рассказ Айки в исполнении Томоми Ориты иногда вызывает улыбку, иногда удивление (образ мысли японцев напоминает искусство: гармоничное в своей незавершенности) и даже слезы. Возможно, под конец спектакля вы подумаете: "Когда ты космос" – настолько глубокой и завораживающей покажется история героини. Со стороны же некоторые люди напоминают именно острова: в чем-то одинокие, ограниченные видением горизонта, непрерывно омываемые океаном жизни.

Возрастное ограничение: 16+

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