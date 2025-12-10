Евгения Гладкина поделилась планами по возрождению народного промысла: "Мы уходим, а шкатулки Федоскино остаются!"

В год 230-летия Федоскинского промысла в музее "Новый Иерусалим" состоялось торжественное открытие выставки "Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй", объединившей более 300 произведений лаковой миниатюрной живописи. Проект, созданный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, направлен, в первую очередь на преемственность русских культурных традиций и их значении для будущего России. На открытии в ряду почетных гостей была акционер и член совета директоров фабрики "Федоскино" Евгения Гладкина, которая подчеркнула, что в свое время лаковые миниатюры из подмосковного села вручались первым государственным лицам, в том числе королеве Дании и папе римскому. По ее словам, Все дело в уникальности промысла.

– Евгения, а как вы, собственно, оказались "в деле"?

– Можно сказать, что именно благородя федоскинским шкатулкам. В нашей семейной коллекции собраны уникальные старинные вещи, которым по 100– 150 лет. За рубежом коллекционеры устраивают на них настоящую охоту. Нередко на престижных аукционах шкатулки приобретаются за десятки тысяч долларов.

И вот, когда мы с супругом увидели эту фабрику на торгах, то единогласно решили приобрести. Не могу сказать, что это было большой мечтой жизни, но на тот период, после всем известных событий февраля 2022 года, в нас появилось такое очень глубокое желание выбрать для инвестиций проект внутри страны, с "русской душой".

Посчитали своей миссией вложить средства и силы во что-то действительно значимое и глубинное. Изделия из Федоскино всегда передавались по наследству, считались фамильной драгоценностью, и мы решили эти традиции возродить, чтобы и сегодня наши современники обратили на свое богатство внимание.

В этом году наша фабрика отмечает большой юбилей – 230 лет промыслу. Она была основана в 1795 году, когда купец Коробов привез это искусство из Германии и обучил ему своих мастеров. На открывшейся выставке можно не только увидеть лучшие произведения лаковой миниатюры, но и разобраться в истории этого промысла, его техниках и особенностях. Всем рекомендую!





– А что изменилось на фабрике за тот период, как вы встали во главе?

– Прежде всего, она помолодела. Мы расширили штат молодых и очень талантливых художников, которые прошли стажировку на фабрике, показали себя с лучшей стороны и отметили для себя перспективу. Остались. И это, на мой взгляд, главный прорыв. Невозможно сохранить промысл, не передавая ремесло дальше, из поколения в поколение, от мастера к ученику.

Помню, когда я впервые вошла на фабрику, в старое семиэтажное здание, то промысел был буквально заброшен. Фабрика была практически банкротом, из мастеров человек 10 остались, остальные только числились. Мы собрали новую команду – сегодня наш штат – более 100 мастеров, – начали внедрять современные технологии, открыли магазин в Москве, обновили сайт, социальные сети. В планах – открытие бутиков Федоскино, коллаборации с известными брендами, в том числе часов и ювелирных изделий.





Но при этом нам очень важно не потерять значимой художественной ценности наших знаменитых Федоскинских шкатулок. Мы не можем перейти на изготовление изделий массмаркета, выпускаемых без соблюдения технологии и из альтернативных материалов. Наша цель – возродить народный промысел и сохранить его культурный код, сутью которого является ручное производство. А работа над одной шкатулкой может занимать от 2 месяцев до полугода.

– Нельзя не сделать вам комплимент, не отметить ваши серьги. Это тоже изделия фабрики Федоскино?

– Да, это одна из наших первых коллекций, которую мы сделали в коллаборации с ювелирным домом Екатерины Пучковой. В обрамление мы выбрали серебро, а главной темой взяли балет. Решили попробовать, и получилась вот такая красота. Затем решили опыт закрепить – появилась очень красивая коллекция с драконами к Новому году, как раз когда наступал год дракона. Это была первая проба пера, и в дальнейшем мы планируем делать такие изделия, но в металле, в формате доступной бижутерии.

– А к этому году что-то интересное готовите?

– Конечно! Во-первых, у нас будут большие, созданные вручную из папье-маше по особой технологии новогодние шары, украшенные многослойной, как и положено, живописью. Они недешевы – это будет дорогостоящий подарок, на века. Как я люблю повторять: мы уходим, а шкатулки Федоскино остаются! Так что, когда вы покупаете такой шар, то точно еще несколько поколений будут украшать им свою новогоднюю елку.





Также из нового – на наших федоскинских шкатулках появились сюжеты по мотивам компьютерной игры Atomic Heart, созданные благодаря сотрудничеству с создателями игры. Механизированные балерины, жар-птицы и роботы в русских санях – они уже пользуются огромной популярностью у коллекционеров.

– Кстати, а у вас большая коллекция шкатулок?

– Не могу сказать, что уж очень большая. Порядка двадцати. Сейчас я тоже стала приобретать для себя коллекционные современные шкатулки, созданные знаковыми мастерами. В стенах фабрики действует свой музей, для него тоже закупаются новые экспонаты, проводятся мастер-классы и лекции, тематические фестивали, ярмарки. Мы надеемся, что к нам будут приезжать представители разных поколений, в особенности дети и подростки, которые станут проводниками наших традиций. Мне кажется, что село словно создано для экотуризма и активного отдыха, и Федоскино вполне может стать крупным туристическим центром.