Евгения Гладкина рассказала о возрождении Федоскинского промысла

Федоскинский промысел, которому в этом году исполняется 230 лет, переживает новый этап развития. Об этом в интервью рассказала акционер и член совета директоров одноименной фабрики Евгения Гладкина, объяснив, почему решила вложиться в одно из старейших художественных ремесел страны.

По словам Гладкиной, интерес к промыслу появился благодаря семейной коллекции редких шкатулок возрастом более ста лет. Именно эти вещи, которые ценятся в том числе за рубежом, стали отправной точкой.

"В нашей семейной коллекции собраны уникальные старинные вещи, которым по 100– 150 лет. За рубежом коллекционеры устраивают на них настоящую охоту. Нередко на престижных аукционах шкатулки приобретаются за десятки тысяч долларов. ", – рассказала Евгения в эксклюзивном интервью Клео.ру.





После событий 2022 года, призналась Гладкина, возникло желание инвестировать в проект внутри страны и в то, что несет "русскую душу". Так семья решила приобрести фабрику, которая к тому моменту находилась в тяжелом состоянии: из мастеров оставались единицы, само производство было практически заброшено.

Сегодня фабрика заметно изменилась. Команда значительно расширилась – вместо десятка художников здесь работает более ста мастеров, часть из которых прошла стажировки и остается на постоянной основе. Гладкина в беседе с Клео.ру подчеркнула, что именно приток молодых кадров стал главным шагом к сохранению промысла: без передачи ремесла от мастера к ученику он бы не выжил.



За последние годы фабрика обновила технологическую базу, открыла магазин в Москве, перезапустила сайт и начала активное присутствие в цифровой среде. В планах – собственные бутики и коллаборации с часовыми и ювелирными брендами.



Гладкина уверена: возвращение интереса к Федоскинскому промыслу – вопрос внимания к собственному культурному наследию, которое, как и раньше, может становиться фамильной драгоценностью и передаваться из поколения в поколение.