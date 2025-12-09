"Облачный танцор": почему Pantone выбрал "воздушный белый" цветом 2026 года

"Карминовый красный", "персиковый пушок", "мокка мусс" и, наконец, "Облачный танцор". Те, кто подумал о линейке расцветок в магазине тканей или других прикладных материалов, оказались недалеки от правды. Все эти оттенки были выбраны в разные годы американским Институтом цвета Pantone. Смысл ежегодной кампании в том, чтобы обозначить тренд, цветовой ориентир для дизайнеров из различных областей, начиная с модного ритейла и заканчивая домашним декором.





Конечно, следовать рекомендациям Pantone необязательно даже брендам, что говорить об индивидах со своими вкусами и особенностями образа жизни. Однако момент, когда Институт объявляет Цвет года (обычно это происходит в первую неделю зимы), наполнен волшебством ожидания. Разочароваться здесь почти невозможно, зато легко увидеть небольшой повод для радости: все-таки цветовая палитра мира основана на гармонии. До зрения хищных птиц или раков-богомолов человеку далеко, но какие-то тысячи оттенков мы, люди, различаем.





И вот Институт цвета Pantone представил в начале декабря оттенок под номером 11-4201, который с английского переводится как "Облачный танцор". В описании на сайте Института он обозначен как "воздушный белый, чье легкое присутствие звучит как шепот спокойствия и мира в шумном мире". Предельно понятно, с одной стороны, с другой – слегка неожиданно после череды ярких, теплых, жизнеутверждающих цветов последних лет! Даже серый, выбранный Pantone одним из двух цветов 2021 года, шел с пометкой "безупречный", а "барвинок" или цвет колдовской фиалки, финалист 2022 года, вобрал в себя нежность голубого и энергию красного.





А что же наш "Облачный танцор"? Его ближайшими по камертону соседями оказались светло-синяя "безмятежность" (на англ. Serenity) и "розовый/кварц", отмеченные вниманием Pantone в 2016 году. Прошло десятилетие, и у нас нет иного выбора, как вернуться к началу: к моменту внутренней тишины, внимательного и беспристрастного взгляда. Световое излучение от всех радужных цветов дает белый, долгожданный декабрь после затянувшейся осени освежает взгляд снегом (и в Москве он выпадет до Нового года, мы в это очень верим). В белое облачаются танцовщики классического танца и перформеры, священнослужители и молодожены. Ослепительной белизны сервиз ждет "того самого случая" за стеклом комода, словно белые розы, что томятся во льду витрин голубых.





Облачный белый не спешит сообщать, но излучает тихую торжественность: состояние умиротворенного счастья. Рядом с белым есть место громкому, выразительному, акцентному – или пустоте: ее бывает более чем достаточно. Белые страницы календаря иногда хочется оставить незаполненными: планы приходят и уходят, реализуются или остаются проектами… Другое дело – горизонт жизни: он открывается взгляду в преддверии нового дня, дарит ощущение надежды – ощущение, которое выходит за рамки языкового конструкта. Так пусть год "Облачного танцора" станет в чем-то счастливым для каждого из нас!