Арт-персона мая: художница София Акимова (Q&A)

Каждый месяц редакция журнала Клео.ру задает вопросы яркому представителю арт-сферы: об интересном и достойном внимания в искусстве, о жизни сегодня и планах на завтра.
София Акимова – художница, искусствовед, выпускница МГХПА имени Строганова. Работы Софии вы могли видеть на выставках в ЦСИ Винзавод, Музее русского импрессионизма, Медиацентре парка "Зарядье" и галерее "Высота". Персональный проект художницы под названием The Last Gala состоялся в галерее "Триумф" летом 2024 года. В своей живописной практике София Акимова воспринимает социум как цельный живой организм, который постоянно трансформируется. Объектом ее художественного исследования выступают взаимоотношения человека с обществом, их противоречивость и эмоциональность.
Q&A
(или продолжи мысль)
– Каждое утро я…
– …открываю свой комод с коллекцией парфюма и выбираю из множества ароматов один – для вдохновения, завариваю кофе. Потом вспоминаю, что я мать двоих мальчишек, жена. Вихрь этих ролей кружит так сильно, что только к обеду и с остывшим кофе бужу в себе художника и уезжаю в мастерскую.
– Мой идеальный день…
– …тот, где есть место для реализации в самом широком смысле этого слова. Когда завершаю крупный холст и ощущаю прилив сил. Исписываю страницы блокнота сюжетами будущих холстов. Чувствую себя победителем.
– Я решила связать жизнь с искусством, потому что…
– …иначе просто не могло быть. Я родилась со своеобразным взглядом на действительность. Искусство дает мне возможность говорить на своем собственном языке, режиссировать мое кино. Видеть и фиксировать безмолвное нечто, сгущающееся в воздухе.
– Готовясь к персональной выставке, важно…
– …как любила говорить моя школьная учительница: "Чтобы удивить, нужно поразить". Важно поразить, получается.
– Искусство современно, когда оно…
– …не только считывает контекст времени, в котором мы живем, но своими средствами и языком этот контекст доносит до зрителя на уровне эмоций и чувств.
– Раньше я думала,…
– …что ленивая, …а оказалось, что у меня просто большой мастерской не было.
– Мы живем в подходящее время для…
– …всего. И нет ничего невозможного.
– Не могу представить свою жизнь без…
– …мастерской, ароматов и кофе.
– Мне интересно следить за…
– …людьми. И пусть это не звучит странно. Я наблюдатель, который изучает персонажей, их поведение и взаимоотношения.
– Этим летом я обязательно…
– …встречусь с большими переменами в жизни.
– Мой маленький секрет успеха:…
– …жизнь и правда улыбается тем, кто осмеливается рисковать.