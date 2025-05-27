Арт-персона мая: художница София Акимова (Q&A)

София Акимова – художница, искусствовед, выпускница МГХПА имени Строганова. Работы Софии вы могли видеть на выставках в ЦСИ Винзавод, Музее русского импрессионизма, Медиацентре парка "Зарядье" и галерее "Высота". Персональный проект художницы под названием The Last Gala состоялся в галерее "Триумф" летом 2024 года. В своей живописной практике София Акимова воспринимает социум как цельный живой организм, который постоянно трансформируется. Объектом ее художественного исследования выступают взаимоотношения человека с обществом, их противоречивость и эмоциональность.





Q&A

(или продолжи мысль)

– Каждое утро я…

– …открываю свой комод с коллекцией парфюма и выбираю из множества ароматов один – для вдохновения, завариваю кофе. Потом вспоминаю, что я мать двоих мальчишек, жена. Вихрь этих ролей кружит так сильно, что только к обеду и с остывшим кофе бужу в себе художника и уезжаю в мастерскую.

– Мой идеальный день…

– …тот, где есть место для реализации в самом широком смысле этого слова. Когда завершаю крупный холст и ощущаю прилив сил. Исписываю страницы блокнота сюжетами будущих холстов. Чувствую себя победителем.





– Я решила связать жизнь с искусством, потому что…

– …иначе просто не могло быть. Я родилась со своеобразным взглядом на действительность. Искусство дает мне возможность говорить на своем собственном языке, режиссировать мое кино. Видеть и фиксировать безмолвное нечто, сгущающееся в воздухе.

– Готовясь к персональной выставке, важно…

– …как любила говорить моя школьная учительница: "Чтобы удивить, нужно поразить". Важно поразить, получается.

– Искусство современно, когда оно…

– …не только считывает контекст времени, в котором мы живем, но своими средствами и языком этот контекст доносит до зрителя на уровне эмоций и чувств.





– Раньше я думала,…

– …что ленивая, …а оказалось, что у меня просто большой мастерской не было.

– Мы живем в подходящее время для…

– …всего. И нет ничего невозможного.

– Не могу представить свою жизнь без…

– …мастерской, ароматов и кофе.

– Мне интересно следить за…

– …людьми. И пусть это не звучит странно. Я наблюдатель, который изучает персонажей, их поведение и взаимоотношения.





– Этим летом я обязательно…

– …встречусь с большими переменами в жизни.

– Мой маленький секрет успеха:…

– …жизнь и правда улыбается тем, кто осмеливается рисковать.