Джордж Клуни сообщил о запуске новых "Друзей Оушена"

Джордж Клуни сообщил, что началась подготовка к четвертой киноленте франшизы – "Четырнадцать друзей Оушена". По словам звезды Голливуда, студия Warner Bros. уже выделила средства, а съемки стартуют следующим летом.

Главную интригу он также раскрыл: к старой команде присоединится новый участник. Вернуться на экран согласились Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Дон Чидл и Джулия Робертс, которая вновь сыграет возлюбленную героя Клуни.

"Друзья Оушена" увидели свет в начале нулевых с фильма "Одиннадцать друзей Оушена", поставленного Стивеном Содербергом. Ремейк ленты 60-х быстро стал символом стиля, шарма и легкой аферы по-голливудски. Картина заработала сотни миллионов долларов и породила два успешных продолжения – "Двенадцать..." и "Тринадцать друзей Оушена".

С момента выхода последней части прошло почти два десятилетия. За это время проект потерял нескольких актеров: Берни Мака и Карла Райнера. Фанаты уже гадают, кто займет их место в обновленном составе.

К слову, женская версия истории – "Восемь подруг Оушена" – вышла семь лет назад и принесла создателям почти 300 млн долларов.