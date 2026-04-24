Регина Тодоренко анонсировала новую детскую аудиокнигу с голосами знаменитостей

Телеведущая, блогер и автор детских сказок Регина Тодоренко раскрыла ближайшие творческие планы. На презентации своей второй книги "Регина-путешественница спешит в Азию" она заявила о запуске аудиоверсии по мотивам этого произведения. Первую звуковую сказку, напомним, озвучивали ее звездные друзья – Филипп Киркоров и Алексей Воробьев. В этот раз детали кастинга артистка пока держит в тайне, однако один участник уже известен.

"Мой муж – точно", – с улыбкой сообщила Тодоренко, имея в виду супруга Влада Топалова, который ранее уже подарил голос игуане Людмиле Иосифовне в первой аудиосказке.





По словам знаменитости, она мечтает возродить теплую семейную традицию – собираться домочадцами у проигрывателя и слушать сказки на пластинке.

"Моими любимчиками были в детстве "Бременские музыканты"! Ставила ее и слушала с таким потрескиванием характерным. Класс! Захотелось подарить себе, своим друзьям и всем такое ощущение детства – выпустить пластинку "Регина-путешественница", – рассказала телезвезда в интервью.

Новая книга, как и предыдущая, рассказывает о приключениях девочки Регины и ее рассудительной подруги игуаны. На сей раз героини отправляются в Азию – знакомиться с инновациями Китая и мистикой Непала. Регина Тодоренко призналась, что сюжет во многом основан на ее личной 60-дневной экспедиции по Поднебесной, где она изучала культуру, традиции и даже брала интервью у фермера, нашедшего терракотового воина.