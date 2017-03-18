Шанс найти свое равновесие. 20 марта — день равноденствия

Традиционно эта дата означает приход весны и нового года по древним календарям. В 2017 году день весеннего равноденствия наступит 20 марта в 13:29 по московскому времени (в 10:29 по UTC).

Вы когда-нибудь задумывались, какую роль играет равновесие в нашей жизни?

В природе равновесие — это баланс экосистемы.

В теле — это баланс всех систем, микроэлементов, энергии жизненных сил.

В сфере финансов — баланс доходов и расходов.

В парных отношениях — паритетность и взаимопонимание партнеров.

В эзотерическом смысле равновесие означает баланс первоэлементов Земли, Воды, Огня, Воздуха и Пространства. Гармония этих первоэлементов дает благоприятные условия для обретения и поддержания здоровья, богатства, благосостояния, хороших отношений с окружающими и успеха.

123RF/Yuriy Mazur

Чтобы в полной мере осознать энергию этого дня, астрологи советуют найти возможность уединиться, помолчать, расслабиться, остановить внутренний диалог. Прислушаться к природе, обратить внимание на деревья, животных, землю, небо. Нужно прочувствовать состояние природы в этот сакральный день. Окружающее дарит вам ощущение гармонии, новых возможностей и принятия.

123RF/Svetoslav Sokolov

Как это событие может помочь нам в развитии личности?

День весеннего равноденствия благоприятен для:

- принятия мира, ситуаций, окружающих, себя;

- проработки критики и осуждения других людей;

- умения балансировать эмоции;

- проработки уверенности в себе. Данное качество появляется у человека только тогда, когда есть внутреннее равновесие как опора для накопления дальнейшего опыта и мудрости;

- проработки ощущения самоценности.

Астрологи не рекомендуют в этот день много работать и перенапрягаться. Иначе вы заложите неправильную тенденцию на весь следующий год. Кстати, 20 марта отмечается Всемирный день счастья.

Понравилась статья? Обратиться с вопросом по теме астрологии можно здесь.