 
 
 

Клео.ру
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Шанс найти свое равновесие. 20 марта — день равноденствия

  Стать блогером

Традиционно эта дата означает приход весны и нового года по древним календарям. В 2017 году день весеннего равноденствия наступит 20 марта в 13:29 по московскому времени (в 10:29 по UTC).

Вы когда-нибудь задумывались, какую роль играет равновесие в нашей жизни?

В природе равновесие — это баланс экосистемы.

В теле — это баланс всех систем, микроэлементов, энергии жизненных сил.

В сфере финансов — баланс доходов и расходов.

В парных отношениях — паритетность и взаимопонимание партнеров.

В эзотерическом смысле равновесие означает баланс первоэлементов Земли, Воды, Огня, Воздуха и Пространства. Гармония этих первоэлементов дает благоприятные условия для обретения и поддержания здоровья, богатства, благосостояния, хороших отношений с окружающими и успеха.

123RF/Yuriy Mazur

Чтобы в полной мере осознать энергию этого дня, астрологи советуют найти возможность уединиться, помолчать, расслабиться, остановить внутренний диалог. Прислушаться к природе, обратить внимание на деревья, животных, землю, небо. Нужно прочувствовать состояние природы в этот сакральный день. Окружающее дарит вам ощущение гармонии, новых возможностей и принятия.

123RF/Svetoslav Sokolov

Как это событие может помочь нам в развитии личности?

День весеннего равноденствия благоприятен для:
- принятия мира, ситуаций, окружающих, себя;
- проработки критики и осуждения других людей;
- умения балансировать эмоции;
- проработки уверенности в себе. Данное качество появляется у человека только тогда, когда есть внутреннее равновесие как опора для накопления дальнейшего опыта и мудрости;
- проработки ощущения самоценности.

Астрологи не рекомендуют в этот день много работать и перенапрягаться. Иначе вы заложите неправильную тенденцию на весь следующий год. Кстати, 20 марта отмечается Всемирный день счастья.

Понравилась статья? Обратиться с вопросом по теме астрологии можно здесь.

  Все блоги Все блоги

« Предыдущий пост

0 Не нравится 2 Нравится 18.03.2017 Теги: равноденствие весна астрология саморазвитие
 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору