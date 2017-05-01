Астрология Развития Личности. Май-2017
С 20 апреля по 20 мая Солнце будет находиться в Знаке Зодиака Телец.
Девиз этого знака: Комфорт, вкусняшки и хорошая компания!
Знак Зодиака Телец дает нам возможность подпитаться энергиями весны, жизнелюбия и оптимизма.
123RF/Natalia Hubbert
Буйство зелени, сладкие запахи цветущей сирени, поляны цветов дают ощущение радости жизни и способствуют творчеству.
Где внимание, там и энергия. Чем больше вы обращаете внимания на красоту и гармонию окружающего в этот недолгий период, тем на большее время года вам хватит заряда энергии.
В это время Природа дает интуитивные знания об искусстве обустройства дома, создании комфорта для себя и окружающих.
В психологическом плане те же энергии способствуют наработке терпения и терпимости без внутренних негативных эмоций, дружелюбия, умения неустанно заниматься делами.
Телец дает такие качества как практичность, настойчивость, терпение.
123RF/Varvara Gorbash
Этот знак знает толк в материальных ценностях, умеет создавать комфорт и уют. Терпеливо добивается своего. Редко бросает начатые дела.
Основная Стихия этого Знака Зодиака — Земля.
Что полезно читать:
Литературу по обустройству дома, эргономике, фен-шуй.
С кем общаться:
Ландшафтные дизайнеры, архитекторы, профессиональные кулинары, гончары.
Благоприятные дни для общения:
3, 4, 14, 15, 23, 24 мая.
Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:
2, 12, 22 мая.
В эти дни почаще улыбайтесь, выберете и приобретите что-то новенькое для гардероба.
123RF/Galina Peshkova
Дни, благоприятные для работы со сновидениями
(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)
С 9 на 10 мая, с 6 на 7 мая, с 14 на 15 мая, с 19 на 20 мая, с 27 на 28 мая.
Дни для энергетической чистки пространства
(дома, психики, наведения порядка в делах)
4, 13, 14, 23, 31 мая.
Конфликтные дни:
4, 5, 12, 13, 20, 21, 26 мая.
Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.
Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких и сохраняйте спокойствие.
Рекомендации на каждый день по Луне:
Луна — символ эмоций и перемещения энергии в нашей жизни имеет дополнительное влияние на возможность самосовершенствования.
Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)
В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий. (время по Москве)
1 мая (23:23) — 2 мая (07:12)
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