Астрология Развития Личности. Май-2017

С 20 апреля по 20 мая Солнце будет находиться в Знаке Зодиака Телец.

Девиз этого знака: Комфорт, вкусняшки и хорошая компания!

Знак Зодиака Телец дает нам возможность подпитаться энергиями весны, жизнелюбия и оптимизма.

123RF/Natalia Hubbert

Буйство зелени, сладкие запахи цветущей сирени, поляны цветов дают ощущение радости жизни и способствуют творчеству.

Где внимание, там и энергия. Чем больше вы обращаете внимания на красоту и гармонию окружающего в этот недолгий период, тем на большее время года вам хватит заряда энергии.

В это время Природа дает интуитивные знания об искусстве обустройства дома, создании комфорта для себя и окружающих.

В психологическом плане те же энергии способствуют наработке терпения и терпимости без внутренних негативных эмоций, дружелюбия, умения неустанно заниматься делами.

Телец дает такие качества как практичность, настойчивость, терпение.

123RF/Varvara Gorbash

Этот знак знает толк в материальных ценностях, умеет создавать комфорт и уют. Терпеливо добивается своего. Редко бросает начатые дела.

Основная Стихия этого Знака Зодиака — Земля.

Что полезно читать:

Литературу по обустройству дома, эргономике, фен-шуй.

С кем общаться:

Ландшафтные дизайнеры, архитекторы, профессиональные кулинары, гончары.

Благоприятные дни для общения:

3, 4, 14, 15, 23, 24 мая.

Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

2, 12, 22 мая.

В эти дни почаще улыбайтесь, выберете и приобретите что-то новенькое для гардероба.

123RF/Galina Peshkova

Дни, благоприятные для работы со сновидениями

(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)

С 9 на 10 мая, с 6 на 7 мая, с 14 на 15 мая, с 19 на 20 мая, с 27 на 28 мая.

Дни для энергетической чистки пространства

(дома, психики, наведения порядка в делах)

4, 13, 14, 23, 31 мая.

Конфликтные дни:

4, 5, 12, 13, 20, 21, 26 мая.

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.

Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких и сохраняйте спокойствие.

Рекомендации на каждый день по Луне:

Луна — символ эмоций и перемещения энергии в нашей жизни имеет дополнительное влияние на возможность самосовершенствования.

Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)

В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий. (время по Москве)

1 мая (23:23) — 2 мая (07:12)

4 мая (07:35 — 12:46)

6 мая (15:42 — 21:20)

9 мая (01:59 — 08:00)

11 мая (00:42 — 19:59)

14 мая (05:14 — 08:37)

16 мая (13:22 — 20:50)

19 мая (03:33 — 06:52)

21 мая (06:39 — 13:11)

23 мая (09:59 — 15:33)

24 мая (22:08) — 25 мая (15:15)

27 мая (09:18 — 14:24)

29 мая (09:59 -15:12)

31 мая (14:14 -19:16)

Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.