Конфликт: как не потерять лицо и себя

В мире нет ни одного человека, который хотя бы раз не сталкивался с серьезными разногласиями. Конфликтные ситуации разрушают отношения и портят жизнь. Как не потерять лицо и выйти сухим из мутных вод ссор и скандалов? Как вспыльчивому человеку справиться с бурей эмоций и погасить конфликт, а не раздувать его?

Вот несколько советов, которые помогут избежать ожесточенных споров, успокоиться, прийти к консенсусу и при этом не дискредитировать ни себя, ни собеседника.

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1. Надеть воображаемую броню

Вас обидели, не оценили, оболгали? Это — жизнь, и таким образом она нередко пытается нас чему-то научить. Если вы чувствуете, что конфликт неизбежен, то не теряйте контроль над эмоциями, наберитесь терпения, мысленно постройте стену между собой и собеседником или облачитесь в невидимые глазу доспехи — это поможет чувствовать себя более спокойной и защищенной.

2. Понять, что иногда молчание — золото

Если вы хотите «разруливать» конфликты, избавьтесь от привычки выяснять: кто прав, кто виноват.

Мы все смотрим на мир под разными углами. Что-то додумываем, читаем между строк. Правда и истина — как одна из сторон медали: другой видит правду на обратной стороне. Несомненно, в споре факт останется фактом, но каждый будет прав по-своему. Поэтому порой важно промолчать, пусть даже наступив на горло собственному мнению.

Очень часто люди, которые импульсивно, во весь голос отстаивают свою правоту, только со временем осознают цену и смысл молчания собеседника. В конфликте молчание — золото.

Лучше однажды перебороть себя и выдержать паузу, нежели в порыве гнева высказать накипевшее, а потом горько сожалеть.

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3. Остановиться и задуматься о своей жизни

Сложно избежать ссор и споров хотя бы потому, что город и работа изо дня в день выпивают из нас все силы, и нервная система просто не справляется. Но если конфликты случаются постоянно, громко, «по существу» — настало время задуматься. Той ли дорогой и с тем ли человеком вы идете по жизни? Ваш ли это путь? Быть может, пора что-то менять? Заменить можно практически все и всех, кроме детей и родителей: начальника, работу, мужа или жену, страну, город — все! Нельзя жить, как на вулкане. Нельзя привыкать к конфликтам — нужно выходить из них с минимальными потерями. И это вполне реально.

4. Относиться с добром к себе и окружающим

Счастлив тот, кто позитивно, по-доброму относится к другим и так же — к самому себе. Перекос в одной из этих сторон делает нас глубоко несчастными, поэтому важно соблюдать баланс. Ни самопожертвование, ни самолюбование, ни эгоизм не вернутся обратно положительной энергией.

5. Научиться прощать

Прощение — какое древнее, сильное, глубокое слово! Как много о нем сказано, как много написано, но как же сложно простить... Нужно стремиться быть снисходительными к слабостям других.

Прощать и уступать слабым — удел сильных. Если сложно переступить через личные убеждения, то прощайте ради себя — хранить внутри обиды и злобу опасно для здоровья.

6. Прислушиваться к себе

Каждый конфликт имеет свой неповторимый характер, а значит, и пути урегулирования разногласий будут разными. Тем не менее не стоит поддаваться волне негатива, исходящего от собеседника, и соглашаться с позицией, которая противоречит здравому смыслу и наносит непоправимый ущерб вашему «я». Лучше абстрагируйтесь от происходящего и прислушайтесь к себе. Если вы все-таки настроены расставить все точки над «i», то постарайтесь донести свою точку зрения в конструктивном диалоге, аргументируя каждую мысль и деталь. Если попытки решить конфликт мирными способами не увенчались успехом, то отпустите ситуацию и не бойтесь уйти от тех, кто не ценит вас и не уважает ваше мнение.

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Каждый человек стремится создать для себя максимально комфортный круг общения (коллектив, семья), но даже в таких идеальных условиях возникают конфликты. Вас раздражают коллеги, бестолковые водители, хамоватые официанты? Может, вы просто устали и вам пора отдохнуть. Мы можем жить в одном городе, в одном доме, но в эту секунду в этом самом доме кто-то будет безмерно счастлив, а кто-то — в глубочайшей депрессии. Для каждого из нас найдется свое кино, свой сценарий.

Мир невероятно многогранен. Мы бываем ранимы, а иногда — высокомерны, считаем себя умнее других. У вселенной в запасе всегда есть ситуация, которая вернет с небес на землю и станет для нас уроком. Нужно уметь анализировать, оценивать обстоятельства как бы со стороны, с позиции наблюдателя. А возможно это лишь после того, как улягутся эмоции. Из общих советов и непреложных истин: не влезать туда, куда не нужно, не сплетничать, не лгать, не возноситься над другими, быть позитивным и снисходительным, гасить, а не разжигать конфликты. Остальное подскажет собственная интуиция. Где-то нужно прощать, где-то — меняться самому и делать первый шаг, чтобы попросить прощения. Прислушивайтесь к себе и не позволяйте конфликтам разрушать ваш мир.