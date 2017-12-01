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Астрология и развитие личности. Декабрь-2017

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Для чего благоприятен декабрь, кроме подготовки к Новому году? В это время звезды советуют обратить внимание на стратегическое мышление и развитие своих талантов.

По 21 декабря включительно Солнце будет находиться в знаке зодиака Стрелец. Основная Стихия этого Знака Зодиака — Огонь.

Девиз этого знака: «Стратегами рождаются!»

Для знака зодиака Стрелец характерны широта взглядов и мышления, умение видеть далекие перспективы. Постоянные новые увлечения дают возможность развить несколько талантов, иногда в совершенно разных областях.

123RF/Varvara Gorbash

Интерес ко всему экзотическому, зарубежному  делает Стрельцов большими романтиками. Масштабы их деятельности поражают. У них есть способность делать несколько дел одновременно.

Стрельцам нужно следить чтобы тактика гармонично сочеталась со стратегией, стараться не распылять ресурсы и силы. Учиться заканчивать дела и четко придерживаться конструктивных планов.

Все эти рекомендации в декабре подойдут всем знакам зодиака, а не только Стрельцам.

Что полезно читать в декабре: 

Книги по планированию; изучать нестандартные методики обучения, например, иностранным языкам;  книги по скорочтению.

С кем общаться: 

Полиглоты, политики, разносторонне развитые люди

Благоприятные дни для общения: 

1, 8, 12, 17, 22, 27 декабря

Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

7, 12, 17, 18, 23, 28

Дни, благоприятные для работы со сновидениями

(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)

1, 5, 14, 19, 24, 29 декабря

123RF/Baloncici

Дни для энергетической чистки пространства

(дома, психики, наведения порядка в делах)

8, 13, 18, 23, 28 декабря

Конфликтные дни:

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.

Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких и сохраняйте спокойствие.

6, 13, 14, 21, 29 декабря

Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)

 В это время все принятые решения  имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время московское).

2 декабря  (04:53) —  3 декабря (00:21)

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Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.

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0 Не нравится 0 Нравится 01.12.2017 Теги: стрелец астрология гороскоп знаки зодиака
 
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