Астрология и развитие личности. Декабрь-2017

Для чего благоприятен декабрь, кроме подготовки к Новому году? В это время звезды советуют обратить внимание на стратегическое мышление и развитие своих талантов.

По 21 декабря включительно Солнце будет находиться в знаке зодиака Стрелец. Основная Стихия этого Знака Зодиака — Огонь.

Девиз этого знака: «Стратегами рождаются!»

Для знака зодиака Стрелец характерны широта взглядов и мышления, умение видеть далекие перспективы. Постоянные новые увлечения дают возможность развить несколько талантов, иногда в совершенно разных областях.

123RF/Varvara Gorbash

Интерес ко всему экзотическому, зарубежному делает Стрельцов большими романтиками. Масштабы их деятельности поражают. У них есть способность делать несколько дел одновременно.

Стрельцам нужно следить чтобы тактика гармонично сочеталась со стратегией, стараться не распылять ресурсы и силы. Учиться заканчивать дела и четко придерживаться конструктивных планов.

Все эти рекомендации в декабре подойдут всем знакам зодиака, а не только Стрельцам.

Что полезно читать в декабре:

Книги по планированию; изучать нестандартные методики обучения, например, иностранным языкам; книги по скорочтению.

С кем общаться:

Полиглоты, политики, разносторонне развитые люди

Благоприятные дни для общения:

1, 8, 12, 17, 22, 27 декабря

Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

7, 12, 17, 18, 23, 28

Дни, благоприятные для работы со сновидениями

(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)

1, 5, 14, 19, 24, 29 декабря

123RF/Baloncici

Дни для энергетической чистки пространства

(дома, психики, наведения порядка в делах)

8, 13, 18, 23, 28 декабря

Конфликтные дни:

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.

Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких и сохраняйте спокойствие.

6, 13, 14, 21, 29 декабря

Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)

В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время московское).

2 декабря (04:53) — 3 декабря (00:21)

4 декабря (22:13-23:37)

6 декабря (20:56 — 23:37)

9 декабря (01:40 — 02:08)

11 декабря (06:02 — 08:01)

13 декабря (15:27 — 16:59)

15 декабря (04:42) — 16 декабря (04:07)

18 декабря (16:10 — 16:33)

20 декабря (18:37) — 21 декабря (05:29)

23 декабря (13:12 — 17:42)

25 декабря (05:48) — 26 декабря (03:27)

27 декабря (23:57) — 28 декабря (09:23)

29 декабря (17:01) — 30 декабря (11:31)

Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.