Астрология и развитие личности. Декабрь-2017
Для чего благоприятен декабрь, кроме подготовки к Новому году? В это время звезды советуют обратить внимание на стратегическое мышление и развитие своих талантов.
По 21 декабря включительно Солнце будет находиться в знаке зодиака Стрелец. Основная Стихия этого Знака Зодиака — Огонь.
Девиз этого знака: «Стратегами рождаются!»
Для знака зодиака Стрелец характерны широта взглядов и мышления, умение видеть далекие перспективы. Постоянные новые увлечения дают возможность развить несколько талантов, иногда в совершенно разных областях.
123RF/Varvara Gorbash
Интерес ко всему экзотическому, зарубежному делает Стрельцов большими романтиками. Масштабы их деятельности поражают. У них есть способность делать несколько дел одновременно.
Стрельцам нужно следить чтобы тактика гармонично сочеталась со стратегией, стараться не распылять ресурсы и силы. Учиться заканчивать дела и четко придерживаться конструктивных планов.
Все эти рекомендации в декабре подойдут всем знакам зодиака, а не только Стрельцам.
Что полезно читать в декабре:
Книги по планированию; изучать нестандартные методики обучения, например, иностранным языкам; книги по скорочтению.
С кем общаться:
Полиглоты, политики, разносторонне развитые люди
Благоприятные дни для общения:
1, 8, 12, 17, 22, 27 декабря
Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:
7, 12, 17, 18, 23, 28
Дни, благоприятные для работы со сновидениями
(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)
1, 5, 14, 19, 24, 29 декабря
123RF/Baloncici
Дни для энергетической чистки пространства
(дома, психики, наведения порядка в делах)
8, 13, 18, 23, 28 декабря
Конфликтные дни:
Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.
Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких и сохраняйте спокойствие.
6, 13, 14, 21, 29 декабря
Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)
В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время московское).
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