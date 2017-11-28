Гороскоп на 2018 год: тенденции для знаков Зодиака

Совсем скоро наступит Новый год! Многие ждут от 2018-го приятных перемен и возможностей. Каким будет наступающий год? Расскажет профессиональный астролог и астропсихолог Елизавета Говорухина.

Предлагаю вам заглянуть в будущее и узнать, какие возможности и трудности приготовила нам судьба в 2018 году.

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А помогут нам в этом две планеты — Юпитер и Сатурн. Астрологи с древности называют Юпитер «большим счастьем», так как он дарует удачу, расцвет и благополучие в делах. Сатурн напротив приносит в жизнь сложный опыт, Сатурн — планета ограничений и трудностей. Из прогноза на 2018 год вы узнаете, в каких сферах вас ждет успех и удача, а в каких делах стоит быть осторожнее.

ГОРОСКОП ДЛЯ ОВНОВ НА 2018 ГОД

2018 год для Овнов станет годом перемен и непредвиденных ситуаций! Пришло время кардинальной личной трансформации, не откладывайте дела и желания в долгий ящик, изменения будут необходимы уже с первых месяцев нового года. Несвободным представителям знака приближающийся год обещает рост доходов у второй половинки и материальную поддержку со стороны любимого человека.

А вот на работе Овнов ждут сложности. Дел в наступающем году будет больше, работа потребует от вас напряжения всех сил, а повышение в течение года маловероятно. Непростые отношения в течение года могут сложиться с начальством или с мамой.

ГОРОСКОП ДЛЯ ТЕЛЬЦОВ НА 2018 ГОД

Тельцам 2018 год откроет новые возможности в любви. Если до сих пор вы были одиноки, то имеете все шансы найти личное счастье в новом году! А тех, кто уже встретил вторую половинку, может порадовать улучшение финансовых возможностей супруга ближе к концу года.

Удача ждет также и тех Тельцов, которые давно искали надежного делового партнера: в наступающем году вы обязательно сможете наладить партнерские отношения с нужными людьми.

Проявить осторожность в 2018 году звёзды советуют, если вы планируете заграничные поездки. В течение года они вряд ли окажутся удачными. Также Тельцов ожидают трудности в учебе и неудачи в судебных делах.

ГОРОСКОП ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ НА 2018 ГОД

Для Близнецов 2018 год пройдет в радости повседневных хлопот и заботе о близких. Дел в наступающем году у вас будет много, но кто, как ни представитель этого воздушного знака, может так ловко справляться с несколькими делами одновременно? Кроме того, в течение года вероятно улучшение ситуации на работе.

В последние месяцы 2018 года можно также ожидать позитивных изменений в личной жизни.

А вот жизненный урок Близнецы получат в финансовой сфере. Взятие кредитов или ипотеки стоит планировать лично, но в целом в наступающем году лучше отложить взятие долговых обязательств. Также в течение года стоит пристально следить за здоровьем.

ГОРОСКОП ДЛЯ РАКА НА 2018 ГОД

Чтобы провести наступающий год самым лучшим образом, Ракам просто необходимо посвятить время своим интересам, хобби, творчеству. Год очень хорош для творческой активности, не упустите свой шанс проявить все свои таланты! А в перерывах между активной деятельностью не забывайте с наслаждением отдыхать и развлекаться.

Еще одна радость 2018 года — у чадолюбивых Раков появится больше возможностей к зачатию. Найти общий язык с детьми или наладить отношения будет также проще, чем обычно. А с 8 ноября до конца года постарайтесь больше времени уделять работе и повседневным делам.

Повышенного внимания в течение года потребует сфера личных отношений. Если вы в браке, постарайтесь обходить острые углы, иначе столкнетесь с охлаждением и потерей интереса со стороны любимого человека. В бизнесе Ракам стоит тщательнее проверять партнеров, найти новых партнеров в течение года будет нелегко.

ГОРОСКОП ДЛЯ ЛЬВА НА 2018 ГОД

Львы в 2018 году получат больше возможностей проводить время с семьей, с родителями, почувствуют бытовой комфорт и насладятся тихим семейным счастьем. В теплое время года неплохо провести отдых всей семьей на даче, тем более что представителей знака ожидает удача в садоводстве.

Если вы давно не могли решиться на ремонт, то однозначно его стоит запланировать на 2018 год.

Много сил в течение года будет отнимать работа, готовьтесь к тому, что нагрузок будет больше, а оплата останется прежней. Возможно, придется столкнуться с ухудшением условий работы или множеством рутинных обязанностей. Только ответственный подход к должностным обязанностям поможет избежать неприятностей.

ГОРОСКОП ДЛЯ ДЕВЫ НА 2018 ГОД

Наступающий год поможет всем Девам завести новые знакомства и расширить круг общения. Посещение курсов, тренингов, мастер-классов будет несомненным достоинством для развития вашей личности в 2018 году. Девам стоит планировать обучение на 2018 год, особенно легко им будет даваться изучение иностранных языков. Если ваш ребенок по знаку Зодиака Дева, то за учебу в наступающем году волноваться не стоит: знания будут усваиваться лучше обычного.

А вот об отношениях с детьми и их воспитании стоит побеспокоиться заранее. Родителям стоит проводить больше времени со своим ребенком, тогда можно прожить год с меньшим количеством забот и проблем.

Среди представителей знака трудности ожидают и тех, кто занимается творчеством или бизнесом. Вам желательно отложить на год начало всех творческих или рискованных проектов.

ГОРОСКОП ДЛЯ ВЕСОВ НА 2018 ГОД

Весам в новом году звёзды обещают стабильное финансовое положение и неплохие премии по итогам работы. Многие Весы в течение года будут чувствовать себя энергичными и бодрыми. А конец 2018 года сулит вам успех в учебе, отношениях с братьями и сестрами, а также в оформлении документов и подписании договоров.

Основные сложности года кроются в сфере взаимоотношений с родственниками. Приходится признать, что отношения с родителями в новом году могут быть непростыми. Всем представителям знака Весы стоит не только придерживаться свойственной им деликатности в поведении, но и проявлять заботу по отношению к родителям, так как в течение года вероятно ухудшение здоровья старших родственников.

Отложите в 2018 году ремонт, строительство дома или покупку земельного участка, все эти дела не будут удачными.

ГОРОСКОП ДЛЯ СКОРПИОНОВ НА 2018 ГОД

Для Скорпионов 2018 год будет полон приятных моментов. Во-первых, в течение года у вас есть отличная возможность повысить свой авторитет среди окружения. Во-вторых, наступающий год позволит сменить имидж, похудеть, стать привлекательнее и увереннее в себе. В-третьих, ближе к концу года у вас повышаются шансы неплохо заработать.

Неудачи 2018 года для Скорпионов будут связаны с оформлением документов. Также в течение года будет сложнее заводить новых знакомых и друзей, а с имеющийся круг общения может сузиться.

ГОРОСКОП ДЛЯ СТРЕЛЬЦОВ НА 2018 ГОД

Стрельцов ждет не очень активный год. В новом году вы сможете сконцентрироваться на себе, на покое и отдыхе. Однако в конце года ситуация изменится, у вас будет больше возможностей проводить время вне дома.

В конце года неплохо посвятить время работе, тогда вы начнете 2019 год с профессиональных достижений и сможете продемонстрировать окружающим свои новые успехи.

В 2018 году сложнее всего у вас будет обстоять дело с деньгами: стоит затянуть пояса и научиться жить по средствам. В течение года по натуре оптимистичные Стрельцы, вероятно, будут ощущать усталость и упадок сил.

ГОРОСКОП ДЛЯ КОЗЕРОГОВ НА 2018 ГОД

В чем Козерогов точно ждет везение в 2018 году, так это в расширении круга знакомых и друзей. Причем в новом году вы можете встретить не просто приятных собеседников, а людей, разделяющих ваши взгляды на жизнь или имеющих такие же увлечения. В наступающем году звезды советуют активно участвовать в общественной жизни. А для тех, кто давно мечтал похудеть, также есть сюрприз! В 2018 году вам будет проще соблюдать режим и диету.

Однако несмотря на удачу, многим Козерогам в наступающем году придется стать серьезнее и взять на себя новые непростые обязательства. А с новыми обязанностями в жизнь придет усталость, чувство скуки и рутины.

ГОРОСКОП ДЛЯ ВОДОЛЕЕВ НА 2018 ГОД

Водолеев в новом году ждут успехи на работе: карьерный рост, смена работы или сферы деятельности. Но даже если кардинальных изменений в карьере не произойдёт, этот год обязательно заложит основу для дальнейших профессиональных успехов. С ноября 2018 года у всех представителей знака появятся шансы расширить круг единомышленников.

Опасаться в 2018 году Водолеям стоит того, что ваши тайны и секреты получат огласку. Также Водолеи могут пасть жертвой сплетен и тайных интриг. Звездный совет для Водолеев на 2018 год: ограничивайте свой отдых, не позволяйте лени и пассивности войти в вашу жизнь.

ГОРОСКОП ДЛЯ РЫБ НА 2018 ГОД

Рыбы в 2018 году будут настоящими везунчиками! Наступающий год подарит вам путешествия в другие страны и города, успех в учебе и юридических делах. Не исключено, что в новом году у вас изменится мировоззрение, появится интерес к философии, науке или религии. Конец года может порадовать улучшением отношений с родителями мужа или жены.

Наступающий год проверит на прочность взаимоотношения Рыб с друзьями. Сохранить дружбу будет нелегко, поэтому постарайтесь не проявлять в отношениях жесткость, принципиальность и меркантилизм.

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