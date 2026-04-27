Том Харди решил приостановить карьеру в кино

Том Харди рассматривает возможность временно выйти из активной работы в киноиндустрии. Как сообщают зарубежные источники, актер намерен взять продолжительный отпуск после завершения съемок второго сезона проекта "Гангстерленд", где он играет главного персонажа.

По предварительной информации, речь идет не о коротком перерыве, а о паузе, которая может растянуться на несколько лет. Решение связано с физическим состоянием актера: ранее Харди признавался, что интенсивные роли сказались на здоровье. В частности, он перенес операцию на коленях, а также сталкивается с проблемами позвоночника и хроническими воспалениями, включая ишиас и плантарный фасциит.

На текущий момент Харди заканчивает работу над сериалом и планирует сосредоточиться на восстановлении. Параллельно в индустрии обсуждаются сообщения о напряженной рабочей атмосфере на площадке, в том числе о возможных разногласиях с партнершей по проекту – Хелен Миррен.

Официальных комментариев относительно сроков возвращения актера к новым проектам пока не поступало.