20-летний Ваня Дмитриенко и 16-летняя Анна Пересильд спровоцировали слухи о помолвке

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко спровоцировали волну разговоров о возможной помолвке. Во время выступления в Минске артист пригласил возлюбленную на сцену, где они вместе исполнили трек "Силуэт". Поклонники заметили кольцо на безымянном пальце 16-летней звезды "Слова пацана". Украшение показалось многим слишком "говорящим", и в сети появились предположения о том, что Ваня сделал своей возлюбленной предложение.

Сами герои обсуждений традиционно сохраняют молчание, не комментируя личную жизнь. Это лишь усиливает интерес. Поклонники внимательно следят за каждым совместным выходом пары. Незадолго до концерта, например, Пересильд и Дмитриенко представили фотосессию с явной отсылкой к "Ромео + Джульетта" – с романтической эстетикой, белым платьем и почти театральными образами.

На фоне обсуждений сам Дмитриенко ранее подчеркивал, что их отношения – не пиар-роман, а настоящие чувства двух людей. Певец признавался, что уже задумывается о семье и будущем.

Артист также не раз публично вставал на защиту Пересильд, отвечая на критику в адрес ее стремительной карьеры. По его словам, в индустрии невозможно "пройти по связям", а успех Анны – результат ее работы и таланта.



