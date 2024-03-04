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Врач Сафонова рассказала о методах коррекции интимной зоны после родов

Врач Сафонова рассказала о методах коррекции интимной зоны после родов

Что скрывается на обратной стороне счастья материнства?

Жизнерадостные посты в сети, красивая картинка улыбающейся молодой мамы с младенцем на руках, восторженные рассказы о родах… А что скрывается на обратной стороне счастья материнства? О чем не принято говорить? Щепетильную тему затронула врач со стажем более 30 лет, сертифицированный эстетический пластический хирург высшей квалификационной категории Любовь Сафонова.

Фото: из личного архива Любови Сафоновой

Мы часто слышим о том, что беременность и роды – это прекрасный, естественный процесс, который исключительно благоприятно влияет на укрепление и обновление организма женщины. Многие люди, включая врачей, поддерживают подобное мнение, что порой может вызывать удивление у женщин, столкнувшихся с реальностью послеродовых проблем.

Не можем не согласиться с волшебством момента рождения нового человека, но сам процесс вынашивания и родов представляют собой колоссальное испытание для всего организма женщины. Особенно страшно, когда его недооценивают и преуменьшают. Спектр возможных проблем очень большой: гормональные изменения, родовые травмы, швы и рубцы после родов, лактация, депресси, психологические нарушения, и конечно же, проблемы интимного характера – все это может отрицательно влиять на женщину, ухудшать качество ее жизни. Особенно стоит отметить, что серьезные последствия в приоритете отражаются на мочеполовой системе женского организма.

Какие интимные проблемы чаще всего встречаются у женщин после родов? 

  • опущение и растяжение стенок влагалища;

  • снижение эластичности и упругости мышц;

  • опущение матки;

  • изменение формы и размеров половых губ, их дряблость и обвисание;

  • возникновение затрудненного доступа к клитору для стимуляции;

  • недержание мочи;

  • шрамы и рубцы на местах разрывов и резекций;

  • раздражение, сухость влагалища и половых губ.

Эти проблемы могут вызывать большой дискомфорт и болевые ощущения при интимной близости, занятии спортом или ношении белья. Также, они часто приводят к отсутствию удовольствия, невозможности достижения оргазма, снижению качества половой жизни. Недооценивать эти факторы нельзя, так как у многих женщин на их фоне развивается чувство неполноценности, непривлекательности, сопутствующих комплексов и психологических проблем.

Основные методы коррекции 

Коррекция послеродовых изменений всегда требует индивидуального подхода. Все методы коррекции имеют свои преимущества, и выбор подхода зависит от индивидуальных особенностей каждой женщины. Методы разделяют на малоинвазивные и хирургические:

Малоинвазивные методы (безоперационные, с минимальными повреждениями кожных покровов) включают:

  • контурную пластику

  • лазерное интимное омоложение

Контурная пластика подразумевает внутрикожное введение инъекций, гипоаллергенных филлеров на основе гиалуроновой кислоты.  Они способны наполнить кожу, придать объем, улучшить метаболические процессы в тканях эпителия и повысить тактильную чувствительность при интимной близости. Чем лучше качество вводимого препарата, тем больше продолжительность сохранения результата от процедуры.

Лазерное интимное омоложение тоже является малотравматичным методом. Он подразумевает воздействие аппаратной косметологии на ткани интимной зоны для улучшения свойств, изменения качества и увеличения упругости тканей. С помощью лазера специалист обрабатывает интимную зону, и под воздействием лучей происходит нагревание тканей, ретракция на уровне поверхности слизистой и внутренних структур.

Хирургические методы (интимные операции)

Операции в области половых органов проводятся не только по медицинским, но и по эстетическим показаниям, при наличии желания пациентки. Хирургическое вмешательство для коррекции интимной зоны чаще всего подразумевает иссечение излишек и ушивание тканей. Это достаточно тонкий, но простой вид вмешательства, который имеет короткий реабилитационный период и привносит минимальное количество дискомфорта во время заживления. 

Интимная пластика направлена на изменение формы половых органов с целью коррекции, улучшения внешнего вида, общей нормализации и оптимизации функции в сексуальной сфере. 

Самыми часто применяемыми направлениями являются:

  • Лабиопластика – хирургическая операция по коррекции малых и больших половых губ (применяется при эстетических несовершенствах, асимметрии и гипертрофии половых губ, родовых повреждениях или врожденных деформациях);

  • Пластика шейки матки (проводится в случаях послеродовых деформаций);

  • Пластика влагалища (проводится в случаях опущения передней, задней или обеих стенок).

Эти представленные методики не могут друг друга заменять, но дополнять вполне способны. Каждый случай обращения пациентов достаточно уникален, поэтому иногда врач может рекомендовать совмещение нескольких методов по разным зонам. Уже на консультации грамотный специалист сможет подобрать оптимальную схему решения интимной проблемы.

4 марта 2024, 00:01
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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