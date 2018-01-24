Замедление метаболизма после 30: мифы и факты

Как взаимодействовать с обменом веществ, чтобы изображение в зеркале продолжало радовать? Рассказывает наш новый блогер Натали Макиенко — диетолог, консультант по питанию, основатель компании Natural Diet

На самом деле, медленный обмен веществ после 30 — это оправдание лишних кг и договор с собой, мол, «все, такой, как в 20-25, я никогда не буду».

Физиологически обменные процессы замедляются только после 40-50 лет. В 30-35 лет плохой обмен веществ, лишние кг, проблемная кожа и ранние морщины — результат питания и образа жизни, диет из интернета и «экспериментов» молодости.

Изменения в работе органов пищеварения, как правило, носят медленно развивающийся характер, возникают индивидуально в различные периоды жизни. От образа жизни человека в молодом и среднем возрасте зависит скорость развития инволюционных процессов. Важнейшим условием предотвращения раннего старения организма является правильное питание (как рациональное, так и лечебное).

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Хорошая новость — можно «запустить» заново обмен и восстановить все процессы.

Что мы можем сделать уже сегодня:

Жевать еду. Да, всего лишь жевать, но не так, как все привыкли — на ходу/2 секунды. Пищеварение начинается уже с самой ротовой полости, с расщепления углеводов. Механическое измельчение пищи осуществляется при помощи зубов, и ОЧЕНЬ важную роль играют слюнные железы. Слюна оказывает волшебное действие. Ферменты, входящие в ее состав, расщепляют углеводы. Жевать важно не менее 20-30 раз. Если в течение дня это невозможно/нет времени — хотя бы 1 прием в день сделайте таким осознанным и все тщательно пережевывайте. Результат Вы заметите уже через неделю.

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Пить свою норму воды. Не 2-3 литра, а индивидуальную норму. Основа — 30 мл воды на каждый кг своего текущего веса. Но точные цифры сказать можно, только проанализировав рацион, с учетом фруктов/овощей, кофеина и т.д. Поэтому при составлении индивидуальной программы я каждой участнице даю калькулятор воды для расчета своей нормы в день. И за воду считаем только воду — чай/кофе/соки, наоборот, повышают потребность организма в воде.

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Сократить «закисляющие» продукты, которые ускоряют процессы старения (как внешние, так и внутренние): красное мясо, кофе, алкоголь, животный белок.

Кислая среда будет являться причиной размножения множества бактерий, вирусов, болезней и способствовать образованию свободных радикалов. Свободные радикалы=старение, так как они разрушают здоровые клетки организма. Например, воздействие свободных радикалов на молекулы коллагена вызывает потерю эластичности кожи, морщины и пигментные пятна.

Забыть о «диетах на 500 ккал» и в целом о подсчете калорий. Важны не цифры (которые все равно приблизительные, так как посчитать верно количество калорий невозможно (они меняются от термической обработки, хранения, изменения уровня влажности, например), измерить их можно только в специальном приборе – калориметре), а время приемов пищи, качество еды, питание по голоду.

Можно питаться на 1000 ккал тортиками, а можно есть на 2500 яйца, рыбу, авокадо, крупы, масла и быть в отличной форме.

123RF/Monika Mlynek

Также важен психологический комфорт, что невозможно при постоянном подсчете. А низкокалорийные диеты только приводят к замедлению всех процессов в организме, так как организм значительно умнее нас и приспосабливается жить на любую калорийность — за счет того, что «сожжет» мышцы, которые требуют много питания, за счет снижения мозговой активности, запаса жиров и т.д.

Отсюда и результат: жир на месте, тело рыхлое, работать и заниматься сложно, сил нет, волосы тусклые, кожа плохая, красоты не прибавляется — и дело не в возрасте.

Обедать. Обед должен быть обязательно, и это самый плотный прием пищи. Можно пропускать завтрак, перекус, делать легкий ужин, НО не обед. С 13.00 до 15.30 самая активная выработка ферментов, пищеварительная система работает на полной мощности. Организму требуется питание и полный комплект питательных веществ — белки, жиры, углеводы. Если мы пропускаем обед/делаем его слишком легким, то организм будет давать сбои — будет происходить «закисление», так как ферменты выработались, но не понадобились. Таким образом, к вечеру ждем упадок сил, тягу к сладкому, возможны запоры и нарушение обменных процессов. И это еще не полный список.

Обед должен быть обязательно, и это самый плотный прием пищи. Можно пропускать завтрак, перекус, делать легкий ужин, НО не обед. С 13.00 до 15.30 самая активная выработка ферментов, пищеварительная система работает на полной мощности. Организму требуется питание и полный комплект питательных веществ — белки, жиры, углеводы. Если мы пропускаем обед/делаем его слишком легким, то организм будет давать сбои — будет происходить «закисление», так как ферменты выработались, но не понадобились. Таким образом, к вечеру ждем упадок сил, тягу к сладкому, возможны запоры и нарушение обменных процессов. И это еще не полный список. Исключить на завтрак животные белки . Они ускоряют процессы старения и не способствуют очищению. Важно утром запустить работу кишечника.

. Они ускоряют процессы старения и не способствуют очищению. Важно утром запустить работу кишечника. Добавить ощелачивающие продукты в каждый основной прием пищи. Самый простой вариант — зелень.

123RF/Владимир Копылов

Не бояться есть после 18:00. Такое время подходит только тем, кто ложится спать в 21.00. Ужин может быть не позднее, чем за 4 часа до сна.

Такое время подходит только тем, кто ложится спать в 21.00. Ужин может быть не позднее, чем за 4 часа до сна. Добавить физическую активность. Комплексный подход очень важен, без движения не будет работать ничего. Не обязательно брать абонемент в фитнес — просто часовая прогулка также подходит. Активность выбирайте в удовольствие — ходьба, бассейн, ролики, плавание и т.д.

Сочетать продукты правильно. Это очень объемная и отдельная тема, которую я разбираю на своих программах питания. Но самое главное — не сочетайте в один прием пищи 2 вида белка (например, чечевицу и курицу или рыбу и мясо). Это создает огромную нагрузку на организм, так как белок — цепочка аминокислот, и сначала требуются ферменты (кислоты) для того, чтобы ее «разбить», а потом переварить и усвоить. Представляете, сколько кислоты и времени на это нужно?

Участницы моих программ часто удивляются преображениям своего организма и количеству вкусной еды, которую, оказывается, можно есть и худеть!

Следовать несложным правилам просто, а организм ответит вам прекрасным обменом веществ хоть после 30, хоть после 50 лет.