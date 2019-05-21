Йога для сна - самые расслабляющие позы

Йога появилась в индийской культуре. В переводе с индийского означает совокупность действий направленных на восстановление духовных, психических и физических сил организма. Разработано много методик, направленных на восстановление указанных процессов. Особой популярностью пользуются расслабляющие позы для сна.

Йога для хорошего сна

Ложась спать можно выполнять упражнения йоги, которые успокоят организм, расслабят его, помогут быстрее заснуть.

Предлагаем вашему вниманию несколько упражнений, которые обеспечат крепкий и здоровый сон.

Упражнения в положении сидя

Любое занятие по йоге начинается с медитации. Это процесс расслабления организма и сознания:

для медитации достаточно сесть в удобную позу, можно облокотиться на подушку. Руки должны быть на коленях. После требуется закрыть глаза и просто медленно дышать. Ориентировочно упражнение выполняется в течение 2-3 минут. Медитация может быть длительнее, в зависимости от того, насколько организм устал в течение дня;

после того, как организм расслаблен, мозг избавился от плохих мыслей, выполняется упражнение скручивание. Положение сидя, медленно поворачивайте корпус тела влево и право. При этом если тело поворачивается направо, то левая рука должна лежать на левом колене и наоборот. В процессе скрутки, в каждую сторону задержитесь на несколько секунд, сделав несколько вдохов и выдохов. Лучше использовать позу по-турецки;

положение тела не меняется, наклоны вперед. Делать это нужно медленно и плавно. Прогнувшись к кровати нужно задержаться. Данное упражнение поможет избавиться от напряжения в спине и шее;

следующее упражнение - продольный сгиб. Для это ноги нужно вытянуть перед собой и медленно тянуться к носкам. После того, как руки дотянулись до носка, требуется взяться за большой палец ноги и потянуться. При выполнении данного упражнения локти можно сгибать, но спина всегда должна оставаться прямой. В ногах не должно быть напряжения. В случае если растяжка не позволяет нагибаться вперед при полностью выпрямленных ногах, то можно их чуть согнуть в коленях;

упражнение делается так же как и предыдущее, но тут спина должна быть округлой. Чем больше спина округлая, тем лучше будут расслаблены мышцы вдоль позвоночника.

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Упражнения в положении лежа

После того, как все мышцы расслаблены, необходимо сделать упражнения в положении лежа:

лежа на спине поднимать колено к груди. Колени нужно прижать к груди, застыть в позе, сделать несколько вдохов и выдохов, после медленно опустить ноги. Ноги поднимаются поочередно. Благодаря выполнению упражнения, расслабляются мышцы ног и бедер;

в положении лежа, выпрямить ногу, после пальцами рук нужно взяться за пальцы, икры, бедро (за место до куда дотягивается рука, насколько позволяет растяжка). Нога медленно подтягивается по направлению к голове. Остановиться нужно в тот момент, когда появляется напряжение в мышцах ног;

поза счастливый ребенок. Требуется согнуть ногу в колено, взяться ступню в руку, а после тянуть на себя. Пятка должна смотреть на потолок. Делать упражнение каждой ногой поочередно. При этом дыхание должно быть медленным;

согнуть ногу в колене, угол сгиба должен быть прямой. Производится скрутка, таким образом, что нога поднятая наверх опускается на кровать. Лопатки должны быть на кровати. Делается упражнение ногами, поочередно;

поднимаем оба колена к груди, прижать их к груди. Чтобы упражнение было выполнено правильно, необходимо в положении, когда колени подняты к груди, слегка покачиваться. Резкие движения делать нельзя, чтобы не повредить мышцы поддерживающие позвоночник.

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Обратите внимание! Чтобы упражнения были выполнены правильно и не навредили организму, а наоборот принесли пользу, первое, что рекомендуют индийцы - научиться правильно дышать. Требуется совместить двигательную активность и дыхание.

Любое упражнение, которое делает человек, должно выполняться медленно. Дыхание должно быть спокойным и размеренным.

Польза йоги перед сном

Чтобы следующий день провести хорошо, с хорошим настроением, требуется, как минимум, хорошо выспаться. Если не получается заснуть, требуется выполнить расслабляющие упражнения, которые помогут организму выспаться. Лучше выполнять упражнения из йоги.

Основная польза таких упражнений в следующем:

можно успокоить мысли, разум, освободит мозг от ненужных мыслей;

при выполнении упражнений в организм поступает большее количество кислорода;

нервная система успокаивается;

восстанавливается эмоциональный дисбаланс;

восстанавливается работа внутренних органов - улучшается кровообращение.

При выполнении упражнений можно сбросить вес. Упражнения рекомендованы для людей, которые ведут сидячий образ жизни. Выполняя упражнения перед сном, можно быстро избавиться от бессонницы.