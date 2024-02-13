Врач Ромасов предупредил об опасных последствиях употребления энергетиков

Энергетические напитки и вейпы негативно влияют на умственное развитие и психику подростков. Результаты исследования, в котором приняли участие больше миллиона школьников по всему миру, показали, что энергетики могут стать причиной психических расстройств, а вейп вызывает слабоумие.

Врач-терапевт Иван Ромасов подчеркнул, что пристрастившиеся к бодрящим и богатым кофеином энергетикам подростки подвергают себя опасности, рискуя заработать во взрослом возрасте неприятные заболевания: тревожность, депрессию, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и мысли о самоубийстве.





Не менее опасны и электронные сигареты вместе с вейпами. Дети и старшие школьники рискуют больше взрослых, вдыхая смесь глицерола, пропилен гликоля, альдегидов, никеля, хрома и других веществ. Эта смесь приводит к повреждению сердечно-сосудистой системы и легких, что может обернуться ментальными проблемами. Опасность несут и энергетики. Кофеин, содержащийся в них, наносит главный вред. По сути, это яд, который приводит к "торможению головного мозга".





Врачи не призывают вовсе отказываться от употребления этих продуктов, но рекомендуют не превышать норму: одна банка за раз, в сутки – не более двух. Хотя, конечно, лучше и вовсе не употреблять их. Родителям же, обнаружившим, что их ребенок парит вейп или слишком много пьет энергетиков, не стоит кричать и истерить, а хорошо бы попытаться осторожно, адекватно поговорить с сыном или дочерью и, возможно, подключить специалиста к устранению проблемы.

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