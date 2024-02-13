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Благоприятные дни для операций в апреле 2024 года

Благоприятные дни для операций в апреле 2024 года

Когда лучше делать хирургическую операцию по лунному календарю в апреле 2024 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.

Плановые операции, как и другие лечебные процедуры, несут риски для здоровья. И чем она сложнее, тем более серьезными могут быть последствия для организма. Чтобы минимизировать даже малейшие риски, следует готовиться к таким процедурам заранее, в том числе и выбирать правильную дату. Kleo.ru предлагает узнать, какие дни будут благоприятными для операций в апреле 2024 года по лунному календарю.

Операции по фазам Луны в апреле 2024

Луна занимает очень важное место в истории человечества. Лунные календари активно использовались в сельскохозяйственной деятельности, культурных мероприятиях и даже в лечебных целях. Считается, что земной спутник может воздействовать на жизненные процессы, опосредованно влияя и на результат медицинских процедур.

Клео.ру предлагает разобраться, как может меняться состояние здоровья в различных фазах Луны в апреле 2024 года:

  • Убывающая. По мере уменьшения освещенности лунного диска меняется и влияние на организм. Некоторые жизненные процессы слабеют, замедляется ток крови, организм легче избавляется от лишнего и проще переносит внешнее вмешательство. Этот этап считается самым благоприятным для хирургических процедур.
  • Растущая. Возрастающее влияние Луны ускоряет течение жизненных процессов. Для проведения операций это не лучшее время: из-за возросшего тока жидкостей в теле возможна сильная кровопотеря и другие негативные последствия. Болезнетворные организмы тоже развиваются быстрее, создавая дополнительные риски для ослабленного человека.
  • Новолуние. Неблагоприятный день месяца. Из-за острого дефицита энергии пациент будет сильно ослаблен и не сможет быстро восстанавливаться после медицинских процедур. Реабилитация будет длительной и болезненной.
  • Полнолуние. Неблагоприятный день для проведения хирургических операций. Под влиянием Луны организм будет сильнее реагировать и на медицинские препараты, и на действия хирурга. В таких условиях сложно предсказать, как пройдет операция.

Клео.ру напоминает, что все рекомендации астрологов касаются только плановых процедур и исключительно тех случаев, когда нет никаких угроз для жизни. Если от своевременности проведенной операции зависит здоровье пациента, нужно учитывать только мнение лечащего врача. Астрологические практики в таких случаях могут принести больше вреда, чем пользы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Когда делать операцию по лунному календарю в апреле 2024

Определив, в каких фазах Луны влияние будет наиболее подходящим, можно рассчитывать благоприятные для операций в апреле 2024 года по лунному календарю. Однако следует учитывать и другие даты, которые могут повлиять на результат проводимых процедур.

При планировании визита к врачу нужно принимать во внимание следующие дни:

  • Луна в убывающей фазе (1-7, 25-30 апреля). Самое удачное время для операции. Процедура пройдет с минимальными рисками и окажет благотворное действие на организм. Рекомендуется отдавать предпочтение именно этим датам.
  • Луна в растущей фазе (9-23 апреля). Не лучшее время для посещения хирурга. Вероятность неблагоприятного исхода и негативных последствий для организма после операции возрастает. Могут возникать внезапные кровотечения.
  • Новолуние и полнолуние (8 и 24 апреля). Крайне неблагоприятные дни. Реабилитация будет проходить с большими проблемами и очень болезненно. Возможны серьезные послеоперационные осложнения и заражения.
  • Луна в мутабельных знаках (6, 7, 12, 13, 19, 20, 26, 27 и 28 апреля). Дни самой большой неопределенности. Процессы, происходящие в организме в такие моменты, могут и укрепить здоровье, и привести к дополнительным сложностям. Из-за сложности прогнозирования лучше не планировать на эти даты важные события.
  • Сатанинские лунные сутки (2, 8, 16 и 23 апреля). В эти дни усиливается общая негативная энергетика, что может нарушить баланс и ослабить здоровье. На такие дни приходится наибольшее количество врачебных ошибок.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Благоприятные дни для операций в апреле 2024

Помимо основных фаз Луны и потенциально неблагоприятных дат стоит учитывать и положение земного спутника относительно зодиакальных созвездий. Астрологи утверждают, что они помогают в лечении определенных органов и частей тела.

В таблице ниже показаны благоприятные дни для операций по лунному календарю на апрель 2024 года.

Дата

Созвездие

Фаза Луны

Какие органы можно лечить

1

Козерог

Убывающая

Лечение органов пищеварения, в особенности желудка.

2

3

4

Водолей

Сердечно-сосудистая система, лечение спины.

5

6

Рыбы

Лечение брюшной полости, ЖКТ. Рекомендуются процедуры по чистке органов.

7

8

Овен

Новолуние

Очень неблагоприятный день. Лечение противопоказано.

9

Растущая

В этой фазе хирургическое вмешательство не рекомендуется. Отдавайте предпочтение медикаментозному лечению.

10

Телец

11

12

Близнецы

13

14

Рак

15

16

Лев

17

18

19

Дева

20

21

Весы

22

23

24

Скорпион

Полнолуние

Очень неблагоприятный день. Лечение противопоказано.

25

Убывающая

Операции на зубах, шее, щитовидной железе и других органах эндокринной системы. Оздоровление органов дыхания и лечение хронических недугов.

26

Стрелец

Легкие, дыхательные пути, операции на руках и в районе плеча.

27

28

29

Козерог

Лечение органов пищеварения, особенно желудка.

30

Для правильного планирования и исключения всех возможных рисков следует принимать во внимание дни, когда проводить лечение определенных систем организма будет опасно для здоровья. Астрологи советуют придерживаться такого принципа: нельзя проводить операцию на органах, если Луна находится в знаке зодиака, который им управляет.

В таблице ниже показана зависимость работы отдельных частей организма и зодиакальных созвездий.

Лунный календарь операций на апрель 2024 года

Подведем итог

Лунный календарь на апрель 2024 года поможет определить самое удачное время для операций. Но при планировании процедур важно учитывать рекомендации лечащего врача и лишь потом принимать во внимание астрологические факторы.

13 февраля 2024, 22:10
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Станислав Полупанов

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