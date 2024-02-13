Благоприятные дни для операций в апреле 2024 года

Плановые операции, как и другие лечебные процедуры, несут риски для здоровья. И чем она сложнее, тем более серьезными могут быть последствия для организма. Чтобы минимизировать даже малейшие риски, следует готовиться к таким процедурам заранее, в том числе и выбирать правильную дату. Kleo.ru предлагает узнать, какие дни будут благоприятными для операций в апреле 2024 года по лунному календарю.
Операции по фазам Луны в апреле 2024
Луна занимает очень важное место в истории человечества. Лунные календари активно использовались в сельскохозяйственной деятельности, культурных мероприятиях и даже в лечебных целях. Считается, что земной спутник может воздействовать на жизненные процессы, опосредованно влияя и на результат медицинских процедур.
Клео.ру предлагает разобраться, как может меняться состояние здоровья в различных фазах Луны в апреле 2024 года:
- Убывающая. По мере уменьшения освещенности лунного диска меняется и влияние на организм. Некоторые жизненные процессы слабеют, замедляется ток крови, организм легче избавляется от лишнего и проще переносит внешнее вмешательство. Этот этап считается самым благоприятным для хирургических процедур.
- Растущая. Возрастающее влияние Луны ускоряет течение жизненных процессов. Для проведения операций это не лучшее время: из-за возросшего тока жидкостей в теле возможна сильная кровопотеря и другие негативные последствия. Болезнетворные организмы тоже развиваются быстрее, создавая дополнительные риски для ослабленного человека.
- Новолуние. Неблагоприятный день месяца. Из-за острого дефицита энергии пациент будет сильно ослаблен и не сможет быстро восстанавливаться после медицинских процедур. Реабилитация будет длительной и болезненной.
- Полнолуние. Неблагоприятный день для проведения хирургических операций. Под влиянием Луны организм будет сильнее реагировать и на медицинские препараты, и на действия хирурга. В таких условиях сложно предсказать, как пройдет операция.
Клео.ру напоминает, что все рекомендации астрологов касаются только плановых процедур и исключительно тех случаев, когда нет никаких угроз для жизни. Если от своевременности проведенной операции зависит здоровье пациента, нужно учитывать только мнение лечащего врача. Астрологические практики в таких случаях могут принести больше вреда, чем пользы.
Когда делать операцию по лунному календарю в апреле 2024
Определив, в каких фазах Луны влияние будет наиболее подходящим, можно рассчитывать благоприятные для операций в апреле 2024 года по лунному календарю. Однако следует учитывать и другие даты, которые могут повлиять на результат проводимых процедур.
При планировании визита к врачу нужно принимать во внимание следующие дни:
- Луна в убывающей фазе (1-7, 25-30 апреля). Самое удачное время для операции. Процедура пройдет с минимальными рисками и окажет благотворное действие на организм. Рекомендуется отдавать предпочтение именно этим датам.
- Луна в растущей фазе (9-23 апреля). Не лучшее время для посещения хирурга. Вероятность неблагоприятного исхода и негативных последствий для организма после операции возрастает. Могут возникать внезапные кровотечения.
- Новолуние и полнолуние (8 и 24 апреля). Крайне неблагоприятные дни. Реабилитация будет проходить с большими проблемами и очень болезненно. Возможны серьезные послеоперационные осложнения и заражения.
- Луна в мутабельных знаках (6, 7, 12, 13, 19, 20, 26, 27 и 28 апреля). Дни самой большой неопределенности. Процессы, происходящие в организме в такие моменты, могут и укрепить здоровье, и привести к дополнительным сложностям. Из-за сложности прогнозирования лучше не планировать на эти даты важные события.
- Сатанинские лунные сутки (2, 8, 16 и 23 апреля). В эти дни усиливается общая негативная энергетика, что может нарушить баланс и ослабить здоровье. На такие дни приходится наибольшее количество врачебных ошибок.
Благоприятные дни для операций в апреле 2024
Помимо основных фаз Луны и потенциально неблагоприятных дат стоит учитывать и положение земного спутника относительно зодиакальных созвездий. Астрологи утверждают, что они помогают в лечении определенных органов и частей тела.
В таблице ниже показаны благоприятные дни для операций по лунному календарю на апрель 2024 года.
|
Дата
|
Созвездие
|
Фаза Луны
|
Какие органы можно лечить
|
1
|
Козерог
|
Убывающая
|
Лечение органов пищеварения, в особенности желудка.
|
2
|
3
|
4
|
Водолей
|
Сердечно-сосудистая система, лечение спины.
|
5
|
6
|
Рыбы
|
Лечение брюшной полости, ЖКТ. Рекомендуются процедуры по чистке органов.
|
7
|
8
|
Овен
|
Новолуние
|
Очень неблагоприятный день. Лечение противопоказано.
|
9
|
Растущая
|
В этой фазе хирургическое вмешательство не рекомендуется. Отдавайте предпочтение медикаментозному лечению.
|
10
|
Телец
|
11
|
12
|
Близнецы
|
13
|
14
|
Рак
|
15
|
16
|
Лев
|
17
|
18
|
19
|
Дева
|
20
|
21
|
Весы
|
22
|
23
|
24
|
Скорпион
|
Полнолуние
|
Очень неблагоприятный день. Лечение противопоказано.
|
25
|
Убывающая
|
Операции на зубах, шее, щитовидной железе и других органах эндокринной системы. Оздоровление органов дыхания и лечение хронических недугов.
|
26
|
Стрелец
|
Легкие, дыхательные пути, операции на руках и в районе плеча.
|
27
|
28
|
29
|
Козерог
|
Лечение органов пищеварения, особенно желудка.
|
30
Для правильного планирования и исключения всех возможных рисков следует принимать во внимание дни, когда проводить лечение определенных систем организма будет опасно для здоровья. Астрологи советуют придерживаться такого принципа: нельзя проводить операцию на органах, если Луна находится в знаке зодиака, который им управляет.
В таблице ниже показана зависимость работы отдельных частей организма и зодиакальных созвездий.
Подведем итог
Лунный календарь на апрель 2024 года поможет определить самое удачное время для операций. Но при планировании процедур важно учитывать рекомендации лечащего врача и лишь потом принимать во внимание астрологические факторы.