Стройное тело: с чего начать и сколько времени потребуется

В снижении веса основную роль играет, конечно, питание. Это примерно 70% успеха. Самое сложное — это не похудеть, самое сложное — это удержать вес.

Практически все диеты дают исключительно краткосрочный результат. Как только человек сходит с какой-то диеты и возвращается к исходному рациону, вес стремительно начинает расти и, как правило, будет даже выше, чем до диеты. Поэтому здесь возможен только один выход — постепенная смена пищевого поведения.

Чем больше изменений за короткий срок будет испытывать ваш организм, тем выше вероятность срыва. Здесь все нужно делать постепенно — шаг за шагом.

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Если у вас в рационе 2-3 приема пищи, то начните с того, что доведите их до 5, не меняя пока состав. И так не спеша, изменяя свои привычки, вы сможете прийти в правильному рациону питания, который будет с вами на протяжении всей жизни.

Конечно, в идеале это нужно делать с хорошим диетологом или нутрициологом. Специалист научит вас действительно разбираться в продуктах, вовремя среагирует, если что-то идет не по плану, разработает рацион на основании ваших медицинских анализов.

Сейчас в сети очень много людей, предлагающих свои услуги по составлению программ питания. Будьте осторожны, проверяйте квалификацию специалиста. Бухгалтер, который закончил трехдневный семинар по питанию, не является нутрициологом, а тем более диетологом. Самое главное, помните: ваша задача — это похудеть раз и навсегда. У каждого человека переход на правильный рацион питания будет индивидуален. Кому-то может понадобиться 3 месяца, а кому-то год.

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При снижении веса тела спорт, конечно, необходим. Физические нагрузки положительно скажутся на обмене веществ, составе тела, увеличат расход калорий, тем самым сократят сроки достижения цели. При занятиях фитнесом происходит снижение доли жирового компонента и увеличивается доля мышечной массы. Мышцы сами по себе более энергоемкие, поэтому увеличится основной обмен.

Основной обмен — это количество энергии, которое необходимо вашему организму для функционирования в состоянии покоя, это то количество калорий, которое вы расходуете, даже если вы будете весь день лежать на кровати. Конечно, при снижении веса тело становится более дряблым и кожа может отвисать. Поэтому и с этой точки зрения, худеть без спорта плохо.

Очень часто люди задают вопрос относительно самой жиросжигательной тренировки. Существует огромное количество стереотипов относительно влияния той или иной нагрузки на снижение веса.

Самое главное правило — жиронабирательных тренировок не существует. Вне зависимости от вида физической нагрузки все тренировки будут сжигать жир. Только в одном случае это будет в момент самой тренировки, в другом случае в момент восстановления.

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Например, кардио тренировка в зоне 60-70% от максимального ЧСС, будет сжигать жир в тот момент, когда вы тренируетесь, а вот силовая тренировка в тренажерном зале будет сжигать жир, когда начнете отдыхать. Принципиального значения это не имеет.

Еще один стереотип — это встать на весы после тренировки и подсчитать, сколько вы за нее потеряли грамм. Этот показатель также не информативен. Во время тренировки человек теряет воду и к снижению веса это отношения не имеет.

Очень опасно, когда девушки начинают заворачивать себя в целлофан перед тренировкой. Такая методика не только не эффективна с точки зрения жиросжигания, но является опасной для здоровья.

Поэтому, чтобы достичь результата, необходимо подобрать тот вид активности, который приносит удовольствие. Тренировки должны быть «в кайф», тогда ваш организм не будет испытывать большой стресс. Вероятность того, что вы не забросите это дело, существенно увеличивается.

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Мы разобрали два аспекта, которые важны для достижения цели — похудеть. Есть еще один, который играет колоссальное значение, но очень часто именно им пренебрегают — восстановление. Как бы правильно ни были выстроены режим питания и тренировок, если человек не высыпается, результата не будет.

Ешь, тренируйся, спи — вот девиз для достижения нашей цели.

Кристина Лесникова, фитнес-директор сети World Gym