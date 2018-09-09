Рвота и понос у детей без температуры: лечение

Любые отклонения от нормы в вопросах здоровья ребенка вызывают у родителей сильные переживания. Одновременное появление рвоты и поноса без температуры у детей является признаком развития патологического состояния.

Чем лечить ребенка и какие меры предпринять в первую очередь во многом зависит от причин возникновения комплекса симптомов, характеризующих конкретное заболевание.

Детская рвота и диарея без гипертермии

Неблагоприятные реакции в виде рвоты и поноса без повышения температуры тела у детей могут появиться вследствие различных факторов. В первую очередь стоит исключить обострение какого-либо хронического заболевания из анамнеза ребенка, имеющего в симптоматике расстройства стула и выделение рвотных масс.

Самыми распространенными причинами проявления комплекса симптомов являются:

отравления (пищевые, лекарственными средствами, химическими веществами, угарным газом, алкоголем, наркотиками);

кишечные инфекции (ротавирусная, дизентерия, сальмонеллез);

первичные признаки острого воспаления органов эпигастрия (холециститы, панкреатиты, гастриты, язвы) и аппендицита;

аллергические реакции на лекарства и продукты;

инфекционные болезни (пневмония, менингит, энцефалит);

нарушения работы ЦНС, черепно-мозговые травмы;

солнечный или тепловой удар;

ацетонемический криз;

дисбактериоз.

Терапия будет зависеть от возраста пациента, степени тяжести и клинических проявлений, выявленного заболевания. Чем точнее поставлен диагноз и предприняты соответствующие меры, тем эффективней лечение.

Кишечные инфекции

Одна из наиболее частых причин возникновения рвоты и поноса без выраженной гипертермии – инфекция, развивающаяся в кишечнике.

Классические симптомы:

независимая от приема пищи рвота (однократная или повторяющаяся);

чаще возникает диарея, нежели выделение рвотных масс;

при вирусном течении инфекции появляется водянистый стул, при бактериальном – слизистый с резким запахом и пеной;

нарастающие схваткообразные боли в висцеральной области;

беспокойность ребенка, сменяющаяся сонливостью и нежеланием двигаться;

отказ от приема пищи и воды.

Лечение детей, не достигших годовалого возраста, проводится только в стационарных условиях. В остальных случаях решение о госпитализации принимается врачом в зависимости от течения болезни.

Лечебные меры включают в себя:

Регидратационные мероприятия. Введение энтеросорбентов и нитрофуранов. Противовирусную или антибактериальную терапию в зависимости от причины поноса и рвоты. Купирование болезненных состояний и снижение температуры. Восстановление микрофлоры с применением пробиотиков.

Интоксикация различными веществами

В зависимости от вида отравления изменяется симптоматика. Общими будут основные признаки:

изматывающая частая рвота;

многократный разжиженный стул без примесей с неприятным запахом;

бледность эпидермиса и озноб;

выраженные боли спазматического характера в животе;

отказ от воды и еды;

капризность, сменяющаяся упадком сил и сонливостью;

при прекращении диареи и рвотных выделений состояние больного не улучшается.

Дети в возрасте до трех лет подлежат обязательной госпитализации. Лечение пищевого отравления подразумевает:

Промывание желудка для выведения токсинов. Применение нитрофуранов и энтеросорбентов. Восстановление водно-солевого баланса организма. Терапию с противовоспалительными и спазмолитическими средствами, пробиотиками.

Повышение ацетона

Ацетонемическая интоксикация вызывает стремительное ухудшение состояния ребенка, характеризующееся:

резкой сильной рвотой с многократными повторениями;

тошнотой, слабостью, бледностью покровов;

наличием запаха ацетона в рвотных массах, моче и дыхании;

обезвоживанием организма;

спазмами в животе, учащенным сердцебиением;

повышением температуры без своевременной терапии;

судорогами, заторможенностью, светобоязнью.

При обнаружении ацетона в моче назначаются следующие лечебные мероприятия:

Промывание кишечника содовыми клизмами. Щелочное питье. Восполнение нормального уровня глюкозы в организме. Специальную диету.

Аллергическая реакция

Возникновение такого явления может быть связано с употреблением в пищу нового продукта или непереносимостью лекарственного препарата.

Признаки аллергии:

рвота и диарея появляются после кормления или приема медикамента;

зуд, покраснения и высыпания на коже;

проблемы с дыханием, отечность слизистых оболочек.

Терапия зависит от интенсивности аллергических проявлений. Назначаются антигистаминные препараты, абсорбенты. Гормональные средства и лечение в стационаре показаны в тяжелых случаях.

Относительно безопасные причины диареи и рвоты

Не всегда возникновение рвоты и поноса у детей без температуры являются основанием развития серьезных заболеваний. Прежде чем обратиться к врачу, необходимо исключить следующие причины, не требующие специфического лечения:

психогенные рвота и понос, возникающие на фоне выраженной эмоциональной перегрузки (волнение, переживания, перевозбуждение, потрясения);

погрешности питания (дисбаланс в рационе, непереносимость определенных продуктов, слишком большие объемы пищи, «тяжелая» для детского желудка еда);

акклиматизация;

обильные слизистые скопления в носоглотке при насморке и продуктивном кашле иногда провоцируют приступы рвоты;

некорректное введение прикорма, переедание или прорезывание зубов у младенцев.

Первая помощь

Рвота и понос с температурой и без нее вызывает беспокойство у родителей и детей. В случае возникновения неприятных симптомов важен выбор правильной тактики, позволяющей облегчить состояние до приезда скорой помощи:

Паника или сильные эмоциональные реакции родителей могут напугать ребенка и усугубить его состояние. Нужно успокоить малыша и помочь ополоснуть рот после рвоты. Выбирая лежачее положение, голова должна находиться выше уровня тела и быть повернута набок. Младенцев лучше держать на руках в вертикальном положении. Предупредить обезвоживание с помощью специальных аптечных препаратов для восстановления водно-солевого баланса, либо самостоятельно приготовленных растворов-электролитов. Важное условие – дробность питья. Младенцам давать по 1 ч. л., детям старшего возраста большие объемы каждые 10 минут. При подозрении пищевого отравления оправдано использование энтеросорбентов и пробиотиков. При появлении высокой температуры дать жаропонижающее в удобной форме. Обтереть тело салфеткой, смоченной в теплой воде. Не кормить до улучшения состояния, соблюдать диету после постановки диагноза. Не давать препараты от рвоты и диареи без назначения врача. Только после осмотра и диагностики, выявляющей причины расстройства, специалист определит, чем лечить ребенка.

Когда требуется срочная медицинская помощь

Вероятность осложнений после возникновения физиологических процессов, направленных на удаление токсинов и патогенных микроорганизмов, достаточно высока у самых маленьких пациентов.

Обезвоживание, резкая потеря веса, риск кровотечений и удушья при рвоте, аспирационная пневмония, кома и летальный исход – перечень последствий при развитии хронической формы патологического состояния. Чем меньше возраст ребенка, тем быстрее появляются опасные симптомы.

Незамедлительное обращение в медицинское учреждение необходимо в случаях:

многократных приступов рвоты и поноса, следующих друг за другом в течение трех часов;

присутствия примесей крови в рвотных массах и жидком стуле;

высокой температуры и сильных болей в области живота, шеи и головы;

отказа или невозможности выпить солевой раствор (воду) из-за непрекращающейся рвоты;

обнаружения признаков обезвоживания (вялость, сонливость, сухие слизистые рта и глаз, плач без слез, редкое мочеиспускание с резким запахом и темным цветом, серый оттенок кожных покровов и потеря сознания);

подозрения на отравление консервами, грибами, испорченной пищей, лекарствами, химическими веществами или ядами.

Однократные случаи рвоты и поноса без гипертермии не являются причинами для беспокойства. Если же приступы носят систематический характер и наблюдаются признаки обезвоживания необходима консультация врача для постановки диагноза и назначения эффективного лечения.