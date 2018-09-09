Рвота и понос у детей без температуры: лечение
Любые отклонения от нормы в вопросах здоровья ребенка вызывают у родителей сильные переживания. Одновременное появление рвоты и поноса без температуры у детей является признаком развития патологического состояния.
Чем лечить ребенка и какие меры предпринять в первую очередь во многом зависит от причин возникновения комплекса симптомов, характеризующих конкретное заболевание.
Детская рвота и диарея без гипертермии
Неблагоприятные реакции в виде рвоты и поноса без повышения температуры тела у детей могут появиться вследствие различных факторов. В первую очередь стоит исключить обострение какого-либо хронического заболевания из анамнеза ребенка, имеющего в симптоматике расстройства стула и выделение рвотных масс.
Самыми распространенными причинами проявления комплекса симптомов являются:
- отравления (пищевые, лекарственными средствами, химическими веществами, угарным газом, алкоголем, наркотиками);
- кишечные инфекции (ротавирусная, дизентерия, сальмонеллез);
- первичные признаки острого воспаления органов эпигастрия (холециститы, панкреатиты, гастриты, язвы) и аппендицита;
- аллергические реакции на лекарства и продукты;
- инфекционные болезни (пневмония, менингит, энцефалит);
- нарушения работы ЦНС, черепно-мозговые травмы;
- солнечный или тепловой удар;
- ацетонемический криз;
- дисбактериоз.
Терапия будет зависеть от возраста пациента, степени тяжести и клинических проявлений, выявленного заболевания. Чем точнее поставлен диагноз и предприняты соответствующие меры, тем эффективней лечение.
Кишечные инфекции
Одна из наиболее частых причин возникновения рвоты и поноса без выраженной гипертермии – инфекция, развивающаяся в кишечнике.
Классические симптомы:
- независимая от приема пищи рвота (однократная или повторяющаяся);
- чаще возникает диарея, нежели выделение рвотных масс;
- при вирусном течении инфекции появляется водянистый стул, при бактериальном – слизистый с резким запахом и пеной;
- нарастающие схваткообразные боли в висцеральной области;
- беспокойность ребенка, сменяющаяся сонливостью и нежеланием двигаться;
- отказ от приема пищи и воды.
Лечение детей, не достигших годовалого возраста, проводится только в стационарных условиях. В остальных случаях решение о госпитализации принимается врачом в зависимости от течения болезни.
Лечебные меры включают в себя:
- Регидратационные мероприятия.
- Введение энтеросорбентов и нитрофуранов.
- Противовирусную или антибактериальную терапию в зависимости от причины поноса и рвоты.
- Купирование болезненных состояний и снижение температуры.
- Восстановление микрофлоры с применением пробиотиков.
Интоксикация различными веществами
В зависимости от вида отравления изменяется симптоматика. Общими будут основные признаки:
- изматывающая частая рвота;
- многократный разжиженный стул без примесей с неприятным запахом;
- бледность эпидермиса и озноб;
- выраженные боли спазматического характера в животе;
- отказ от воды и еды;
- капризность, сменяющаяся упадком сил и сонливостью;
- при прекращении диареи и рвотных выделений состояние больного не улучшается.
Дети в возрасте до трех лет подлежат обязательной госпитализации. Лечение пищевого отравления подразумевает:
- Промывание желудка для выведения токсинов.
- Применение нитрофуранов и энтеросорбентов.
- Восстановление водно-солевого баланса организма.
- Терапию с противовоспалительными и спазмолитическими средствами, пробиотиками.
Повышение ацетона
Ацетонемическая интоксикация вызывает стремительное ухудшение состояния ребенка, характеризующееся:
- резкой сильной рвотой с многократными повторениями;
- тошнотой, слабостью, бледностью покровов;
- наличием запаха ацетона в рвотных массах, моче и дыхании;
- обезвоживанием организма;
- спазмами в животе, учащенным сердцебиением;
- повышением температуры без своевременной терапии;
- судорогами, заторможенностью, светобоязнью.
При обнаружении ацетона в моче назначаются следующие лечебные мероприятия:
- Промывание кишечника содовыми клизмами.
- Щелочное питье.
- Восполнение нормального уровня глюкозы в организме.
- Специальную диету.
Аллергическая реакция
Возникновение такого явления может быть связано с употреблением в пищу нового продукта или непереносимостью лекарственного препарата.
Признаки аллергии:
- рвота и диарея появляются после кормления или приема медикамента;
- зуд, покраснения и высыпания на коже;
- проблемы с дыханием, отечность слизистых оболочек.
Терапия зависит от интенсивности аллергических проявлений. Назначаются антигистаминные препараты, абсорбенты. Гормональные средства и лечение в стационаре показаны в тяжелых случаях.
Относительно безопасные причины диареи и рвоты
Не всегда возникновение рвоты и поноса у детей без температуры являются основанием развития серьезных заболеваний. Прежде чем обратиться к врачу, необходимо исключить следующие причины, не требующие специфического лечения:
- психогенные рвота и понос, возникающие на фоне выраженной эмоциональной перегрузки (волнение, переживания, перевозбуждение, потрясения);
- погрешности питания (дисбаланс в рационе, непереносимость определенных продуктов, слишком большие объемы пищи, «тяжелая» для детского желудка еда);
- акклиматизация;
- обильные слизистые скопления в носоглотке при насморке и продуктивном кашле иногда провоцируют приступы рвоты;
- некорректное введение прикорма, переедание или прорезывание зубов у младенцев.
Первая помощь
Рвота и понос с температурой и без нее вызывает беспокойство у родителей и детей. В случае возникновения неприятных симптомов важен выбор правильной тактики, позволяющей облегчить состояние до приезда скорой помощи:
- Паника или сильные эмоциональные реакции родителей могут напугать ребенка и усугубить его состояние. Нужно успокоить малыша и помочь ополоснуть рот после рвоты. Выбирая лежачее положение, голова должна находиться выше уровня тела и быть повернута набок. Младенцев лучше держать на руках в вертикальном положении.
- Предупредить обезвоживание с помощью специальных аптечных препаратов для восстановления водно-солевого баланса, либо самостоятельно приготовленных растворов-электролитов. Важное условие – дробность питья. Младенцам давать по 1 ч. л., детям старшего возраста большие объемы каждые 10 минут.
- При подозрении пищевого отравления оправдано использование энтеросорбентов и пробиотиков.
- При появлении высокой температуры дать жаропонижающее в удобной форме. Обтереть тело салфеткой, смоченной в теплой воде.
- Не кормить до улучшения состояния, соблюдать диету после постановки диагноза.
- Не давать препараты от рвоты и диареи без назначения врача. Только после осмотра и диагностики, выявляющей причины расстройства, специалист определит, чем лечить ребенка.
Когда требуется срочная медицинская помощь
Вероятность осложнений после возникновения физиологических процессов, направленных на удаление токсинов и патогенных микроорганизмов, достаточно высока у самых маленьких пациентов.
Обезвоживание, резкая потеря веса, риск кровотечений и удушья при рвоте, аспирационная пневмония, кома и летальный исход – перечень последствий при развитии хронической формы патологического состояния. Чем меньше возраст ребенка, тем быстрее появляются опасные симптомы.
Незамедлительное обращение в медицинское учреждение необходимо в случаях:
- многократных приступов рвоты и поноса, следующих друг за другом в течение трех часов;
- присутствия примесей крови в рвотных массах и жидком стуле;
- высокой температуры и сильных болей в области живота, шеи и головы;
- отказа или невозможности выпить солевой раствор (воду) из-за непрекращающейся рвоты;
- обнаружения признаков обезвоживания (вялость, сонливость, сухие слизистые рта и глаз, плач без слез, редкое мочеиспускание с резким запахом и темным цветом, серый оттенок кожных покровов и потеря сознания);
- подозрения на отравление консервами, грибами, испорченной пищей, лекарствами, химическими веществами или ядами.
Однократные случаи рвоты и поноса без гипертермии не являются причинами для беспокойства. Если же приступы носят систематический характер и наблюдаются признаки обезвоживания необходима консультация врача для постановки диагноза и назначения эффективного лечения.
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Бела / 09.09.18 21:58А мы с дочкой недавно узнали, что такое ацетонемия. Накануне маленькая бунтарка несколько раз заходилась в истерике и еле уснула. С утра началась рвота, понос. Малышка не хотела пить, совсем поникла. Вызвали на дом врача и сделали тест. Выяснилось, что завышен ацетон. Поили маленькими глотками, давали абсорбенты и диету соблюдали.
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Светлана / 09.09.18 21:58В первый раз попали в больницу с ротавирусной инфекцией, когда ребеночку было 9 месяцев. Сутки пролежали под капельницами, потом назначили различные препараты. Чем младше ребенок – тем скорее развивается обезвоживание, лучше не медлить с вызовом медиков.
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Тамара / 09.09.18 21:57Никогда не забуду реакцию шестимесячного племянника на молочную смесь! У крохи началась бесконечная рвота фонтаном. Энергичный мальчишка превратился в «тряпичную» куклу: бледную, вялую, холодную. Пока ждали скорую, сделали клизму с содой по совету врача, ребенка перестало «полоскать» и мы благополучно дождались неотложки.