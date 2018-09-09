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Рвота и понос у детей без температуры: лечение

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Любые отклонения от нормы в вопросах здоровья ребенка вызывают у родителей сильные переживания. Одновременное появление рвоты и поноса без температуры у детей является признаком развития патологического состояния.

Чем лечить ребенка и какие меры предпринять в первую очередь во многом зависит от причин возникновения комплекса симптомов, характеризующих конкретное заболевание.

Детская рвота и диарея без гипертермии

Неблагоприятные реакции в виде рвоты и поноса без повышения температуры тела у детей могут появиться вследствие различных факторов. В первую очередь стоит исключить обострение какого-либо хронического заболевания из анамнеза ребенка, имеющего в симптоматике расстройства стула и выделение рвотных масс.

Самыми распространенными причинами проявления комплекса симптомов являются:

  • отравления (пищевые, лекарственными средствами, химическими веществами, угарным газом, алкоголем, наркотиками);
  • кишечные инфекции (ротавирусная, дизентерия, сальмонеллез);
  • первичные признаки острого воспаления органов эпигастрия (холециститы, панкреатиты, гастриты, язвы) и аппендицита;
  • аллергические реакции на лекарства и продукты;
  • инфекционные болезни (пневмония, менингит, энцефалит);
  • нарушения работы ЦНС, черепно-мозговые травмы;
  • солнечный или тепловой удар;
  • ацетонемический криз;
  • дисбактериоз.

Терапия будет зависеть от возраста пациента, степени тяжести и клинических проявлений, выявленного заболевания. Чем точнее поставлен диагноз и предприняты соответствующие меры, тем эффективней лечение.

Кишечные инфекции

Одна из наиболее частых причин возникновения рвоты и поноса без выраженной гипертермии – инфекция, развивающаяся в кишечнике.

Классические симптомы:

  • независимая от приема пищи рвота (однократная или повторяющаяся);
  • чаще возникает диарея, нежели выделение рвотных масс;
  • при вирусном течении инфекции появляется водянистый стул, при бактериальном – слизистый с резким запахом и пеной;
  • нарастающие схваткообразные боли в висцеральной области;
  • беспокойность ребенка, сменяющаяся сонливостью и нежеланием двигаться;
  • отказ от приема пищи и воды. 

Лечение детей, не достигших годовалого возраста, проводится только в стационарных условиях. В остальных случаях решение о госпитализации принимается врачом в зависимости от течения болезни.

Лечебные меры включают в себя:

  1. Регидратационные мероприятия.
  2. Введение энтеросорбентов и нитрофуранов.
  3. Противовирусную или антибактериальную терапию в зависимости от причины поноса и рвоты.
  4. Купирование болезненных состояний и снижение температуры.
  5. Восстановление микрофлоры с применением пробиотиков.

Интоксикация различными веществами

В зависимости от вида отравления изменяется симптоматика. Общими будут основные признаки:

  • изматывающая частая рвота;
  • многократный разжиженный стул без примесей с неприятным запахом;
  • бледность эпидермиса и озноб;
  • выраженные боли спазматического характера в животе;
  • отказ от воды и еды;
  • капризность, сменяющаяся упадком сил и сонливостью;
  • при прекращении диареи и рвотных выделений состояние больного не улучшается.

Дети в возрасте до трех лет подлежат обязательной госпитализации. Лечение пищевого отравления подразумевает:

  1. Промывание желудка для выведения токсинов.
  2. Применение нитрофуранов и энтеросорбентов.
  3. Восстановление водно-солевого баланса организма.
  4. Терапию с противовоспалительными и спазмолитическими средствами, пробиотиками.

Повышение ацетона

Ацетонемическая интоксикация вызывает стремительное ухудшение состояния ребенка, характеризующееся:

  • резкой сильной рвотой с многократными повторениями;
  • тошнотой, слабостью, бледностью покровов;
  • наличием запаха ацетона в рвотных массах, моче и дыхании;
  • обезвоживанием организма;
  • спазмами в животе, учащенным сердцебиением;
  • повышением температуры без своевременной терапии;
  • судорогами, заторможенностью, светобоязнью.

При обнаружении ацетона в моче назначаются следующие лечебные мероприятия:

  1. Промывание кишечника содовыми клизмами.
  2. Щелочное питье.
  3. Восполнение нормального уровня глюкозы в организме.
  4. Специальную диету.

Аллергическая реакция

Возникновение такого явления может быть связано с употреблением в пищу нового продукта или непереносимостью лекарственного препарата.

Признаки аллергии:

  • рвота и диарея появляются после кормления или приема медикамента;
  • зуд, покраснения и высыпания на коже;
  • проблемы с дыханием, отечность слизистых оболочек.

Терапия зависит от интенсивности аллергических проявлений. Назначаются антигистаминные препараты, абсорбенты. Гормональные средства и лечение в стационаре показаны в тяжелых случаях.

Относительно безопасные причины диареи и рвоты

Не всегда возникновение рвоты и поноса у детей без температуры являются основанием развития серьезных заболеваний. Прежде чем обратиться к врачу, необходимо исключить следующие причины, не требующие специфического лечения:

  • психогенные рвота и понос, возникающие на фоне выраженной эмоциональной перегрузки (волнение, переживания, перевозбуждение, потрясения);
  • погрешности питания (дисбаланс в рационе, непереносимость определенных продуктов, слишком большие объемы пищи, «тяжелая» для детского желудка еда);
  • акклиматизация;
  • обильные слизистые скопления в носоглотке при насморке и продуктивном кашле иногда провоцируют приступы рвоты;
  • некорректное введение прикорма, переедание или прорезывание зубов у младенцев.

  • Чем вы лечите детей?

Первая помощь

Рвота и понос с температурой и без нее вызывает беспокойство у родителей и детей. В случае возникновения неприятных симптомов важен выбор правильной тактики, позволяющей облегчить состояние до приезда скорой помощи:

  1. Паника или сильные эмоциональные реакции родителей могут напугать ребенка и усугубить его состояние. Нужно успокоить малыша и помочь ополоснуть рот после рвоты. Выбирая лежачее положение, голова должна находиться выше уровня тела и быть повернута набок. Младенцев лучше держать на руках в вертикальном положении.
  2. Предупредить обезвоживание с помощью специальных аптечных препаратов для восстановления водно-солевого баланса, либо самостоятельно приготовленных растворов-электролитов. Важное условие – дробность питья. Младенцам давать по 1 ч. л., детям старшего возраста большие объемы каждые 10 минут.
  3. При подозрении пищевого отравления оправдано использование энтеросорбентов и пробиотиков.
  4. При появлении высокой температуры дать жаропонижающее в удобной форме. Обтереть тело салфеткой, смоченной в теплой воде.
  5. Не кормить до улучшения состояния, соблюдать диету после постановки диагноза.
  6. Не давать препараты от рвоты и диареи без назначения врача. Только после осмотра и диагностики, выявляющей причины расстройства, специалист определит, чем лечить ребенка.

Когда требуется срочная медицинская помощь

Вероятность осложнений после возникновения физиологических процессов, направленных на удаление токсинов и патогенных микроорганизмов, достаточно высока у самых маленьких пациентов.

Обезвоживание, резкая потеря веса, риск кровотечений и удушья при рвоте, аспирационная пневмония, кома и летальный исход – перечень последствий при развитии хронической формы патологического состояния. Чем меньше возраст ребенка, тем быстрее появляются опасные симптомы.

Незамедлительное обращение в медицинское учреждение необходимо в случаях:

  • многократных приступов рвоты и поноса, следующих друг за другом в течение трех часов;
  • присутствия примесей крови в рвотных массах и жидком стуле;
  • высокой температуры и сильных болей в области живота, шеи и головы;
  • отказа или невозможности выпить солевой раствор (воду) из-за непрекращающейся рвоты;
  • обнаружения признаков обезвоживания (вялость, сонливость, сухие слизистые рта и глаз, плач без слез, редкое мочеиспускание с резким запахом и темным цветом, серый оттенок кожных покровов и потеря сознания);
  • подозрения на отравление консервами, грибами, испорченной пищей, лекарствами, химическими веществами или ядами.

Однократные случаи рвоты и поноса без гипертермии не являются причинами для беспокойства. Если же приступы носят систематический характер и наблюдаются признаки обезвоживания необходима консультация врача для постановки диагноза и назначения эффективного лечения.

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09.09.2018
Теги: рвота температура дети

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А как вы лечите ребенка от поноса и рвоты? 3  

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  • Бела / 09.09.18 21:58
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    А мы с дочкой недавно узнали, что такое ацетонемия. Накануне маленькая бунтарка несколько раз заходилась в истерике и еле уснула. С утра началась рвота, понос. Малышка не хотела пить, совсем поникла. Вызвали на дом врача и сделали тест. Выяснилось, что завышен ацетон. Поили маленькими глотками, давали абсорбенты и диету соблюдали.
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  • Светлана / 09.09.18 21:58
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    0
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    В первый раз попали в больницу с ротавирусной инфекцией, когда ребеночку было 9 месяцев. Сутки пролежали под капельницами, потом назначили различные препараты. Чем младше ребенок – тем скорее развивается обезвоживание, лучше не медлить с вызовом медиков.
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  • Тамара / 09.09.18 21:57
    -
    0
    +
    Никогда не забуду реакцию шестимесячного племянника на молочную смесь! У крохи началась бесконечная рвота фонтаном. Энергичный мальчишка превратился в «тряпичную» куклу: бледную, вялую, холодную. Пока ждали скорую, сделали клизму с содой по совету врача, ребенка перестало «полоскать» и мы благополучно дождались неотложки.
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