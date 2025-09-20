Контурная пластика скул: как меняется лицо и какие есть риски

На эстетику лица особенно влияют скулы – они формируют контур, создают гармонию профиля и делают черты выразительными. С возрастом или при анатомических особенностях эта зона теряет объем, лицо выглядит усталым. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты позволяют восстановить опору тканей и смягчить тени. Но это не "укол красоты на бегу", а медицинская манипуляция со своими показаниями, ограничениями и рисками. Без тщательного выбора врача и контроля результата желаемый эффект может отличаться от реальности.

Как меняется лицо после контурной пластики скул

После процедуры лицо действительно меняется за счет ряда визуальных эффектов.

Восстанавливается объем. Филлер заполняет "пустоты", приподнимает среднюю часть лица, сглаживает носослезную борозду. Щеки перестают выглядеть впалыми, лицо становится более свежим.

Уходят тени. Добавленный объем убирает резкие тени под глазами и под скулами. Это делает кожу визуально плотнее, морщины становятся менее заметными.

Овал становится более четким. Выраженные скулы формируют более заметный контур, лицо выглядит подтянутым, появляется баланс пропорций.

Сохраняется мимика. При грамотной работе филлер распределяется так, что движения лица остаются естественными, без эффекта "маски".

В чем плюсы





Контурная пластика скул остается одной из самых популярных процедур. И это не случайность – у нее есть ряд существенных преимуществ.

Быстрый результат. Изменения видны уже после выхода из кабинета: кожа выглядит более здоровой и сияющей, скулы – четкими. Оценить финальный результат можно через несколько дней, когда спадет отек.

Минимальная травматичность. Нет разрезов и швов, анестезия местная, восстановление занимает всего несколько суток.

Естественный эффект. Если препарат подобран верно, а техника введения соблюдена, лицо выглядит гармонично, мимика сохраняется, а окружающие чаще всего замечают "отдохнувший вид", а не следы вмешательства.

Какие риски нужно учитывать

Процедура выглядит простой и безопасной, но есть несколько нюансов, которые стоит иметь ввиду.



Реакции кожи. Небольшие отеки, покраснения и синяки – частое явление, обычно через за 2–3 дня.

Уплотнения и узелки. Иногда в зоне введения формируются плотные образования из-за особенностей кожи, неравномерного распределения или неправильной глубины инъекции.

Асимметрия и миграция филлера. Препарат может распределиться неравномерно или сместиться, что нарушает симметрию лица.

Длительные отеки. У некоторых пациентов возникает лимфостаз: плотный отек сохраняется дольше 3 дней.

Сосудистые осложнения. Самый редкий, но серьезный риск – попадание филлера в сосуд. Это может привести к некрозу кожи и другим опасным последствиям. Поэтому важно обращаться к опытному врачу, который знает анатомию лица и технику безопасности введения препарата.

Кому не стоит делать контурную пластику





Есть случаи, когда стоит выбрать альтернативу – запишитесь на консультацию и скажите врачу, если у вас есть что-то из списка ниже.

Беременность;

кормление грудью;

активные воспаления на лице;

нарушения свертываемости крови;

аутоиммунные заболевания;

аллергия на компоненты препарата.

Что нужно знать перед процедурой

Сначала важно пройти консультацию: обсудить заболевания, лекарства, аллергии, прошлый опыт с филлерами. Стоит уточнить, какой препарат будет использоваться, его плотность и срок действия. Клинику и врача лучше выбирать по лицензии, опыту и реальным фото "до и после".

После процедуры нужно бережно относиться к зоне скул: не массировать, не спать лицом в подушку, отказаться от посещения бани и занятий спортом на 2-3 дня. Но сроки зависят от препарата – уточните эту информацию у косметолога.