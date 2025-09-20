Контурная пластика скул: как меняется лицо и какие есть риски

 348

Выразительные черты без операции и долгой реабилитации — рассказываем, как сделать эффект предсказуемым и избежать рисков.

На эстетику лица особенно влияют скулы – они формируют контур, создают гармонию профиля и делают черты выразительными. С возрастом или при анатомических особенностях эта зона теряет объем, лицо выглядит усталым. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты позволяют восстановить опору тканей и смягчить тени. Но это не "укол красоты на бегу", а медицинская манипуляция со своими показаниями, ограничениями и рисками. Без тщательного выбора врача и контроля результата желаемый эффект может отличаться от реальности.

Как меняется лицо после контурной пластики скул

После процедуры лицо действительно меняется за счет ряда визуальных эффектов.

  • Восстанавливается объем. Филлер заполняет "пустоты", приподнимает среднюю часть лица, сглаживает носослезную борозду. Щеки перестают выглядеть впалыми, лицо становится более свежим.

  • Уходят тени. Добавленный объем убирает резкие тени под глазами и под скулами. Это делает кожу визуально плотнее, морщины становятся менее заметными.

  • Овал становится более четким. Выраженные скулы формируют более заметный контур, лицо выглядит подтянутым, появляется баланс пропорций.

  • Сохраняется мимика. При грамотной работе филлер распределяется так, что движения лица остаются естественными, без эффекта "маски".

В чем плюсы

Фото: freepik.com

Контурная пластика скул остается одной из самых популярных процедур. И это не случайность – у нее есть ряд существенных преимуществ.

  • Быстрый результат. Изменения видны уже после выхода из кабинета: кожа выглядит более здоровой и сияющей, скулы – четкими. Оценить финальный результат можно через несколько дней, когда спадет отек.

  • Минимальная травматичность. Нет разрезов и швов, анестезия местная, восстановление занимает всего несколько суток.

  • Естественный эффект. Если препарат подобран верно, а техника введения соблюдена, лицо выглядит гармонично, мимика сохраняется, а окружающие чаще всего замечают "отдохнувший вид", а не следы вмешательства.

Какие риски нужно учитывать

Процедура выглядит простой и безопасной, но есть несколько нюансов, которые стоит иметь ввиду.

  • Реакции кожи. Небольшие отеки, покраснения и синяки – частое явление, обычно через за 2–3 дня.

  • Уплотнения и узелки. Иногда в зоне введения формируются плотные образования из-за особенностей кожи, неравномерного распределения или неправильной глубины инъекции.

  • Асимметрия и миграция филлера. Препарат может распределиться неравномерно или сместиться, что нарушает симметрию лица.

  • Длительные отеки. У некоторых пациентов возникает лимфостаз: плотный отек сохраняется дольше 3 дней.

  • Сосудистые осложнения. Самый редкий, но серьезный риск – попадание филлера в сосуд. Это может привести к некрозу кожи и другим опасным последствиям. Поэтому важно обращаться к опытному врачу, который знает анатомию лица и технику безопасности введения препарата.

Кому не стоит делать контурную пластику

Фото: freepik.com

Есть случаи, когда стоит выбрать альтернативу – запишитесь на консультацию и скажите врачу, если у вас есть что-то из списка ниже.

  • Беременность; 

  • кормление грудью;

  • активные воспаления на лице;

  • нарушения свертываемости крови;

  • аутоиммунные заболевания;

  • аллергия на компоненты препарата.

Что нужно знать перед процедурой

Сначала важно пройти консультацию: обсудить заболевания, лекарства, аллергии, прошлый опыт с филлерами. Стоит уточнить, какой препарат будет использоваться, его плотность и срок действия. Клинику и врача лучше выбирать по лицензии, опыту и реальным фото "до и после".

После процедуры нужно бережно относиться к зоне скул: не массировать, не спать лицом в подушку, отказаться от посещения бани и занятий спортом на 2-3 дня. Но сроки зависят от препарата – уточните эту информацию у косметолога.

Дарья Сизова

Автор раздела «Здоровье»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.