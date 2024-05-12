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Помело: польза и вред для здоровья - описание полезных свойств фрукта и противопоказаний к его употреблению

Помело: польза и вред для здоровья - описание полезных свойств фрукта и противопоказаний к его употреблению

Узнайте о полезных свойствах и возможном вреде помело для здоровья.

Люди, находящиеся на диете, часто включают в свой рацион цитрусовые. Одной из самых крупных разновидностей таких плодов является помело, вес которого может достигать даже до 10 кг. Его родиной считается Восточная Азия. Многие уверены, что фрукт получился в результате скрещивания с другими разновидностями, однако это не соответствует действительности. Напротив, помело, скрещенный с апельсином, использовали для получения грейпфрута. Перед тем, как начать на постоянной основе употреблять помело, важно знать пользе и вреде этого плода для здоровья. В этой статье Клео.ру предлагает разобраться со всеми основными моментами.

Полезные свойства помело

Эти экзотические фрукты наделены многочисленными полезными свойствами. Клео.ру советует обратить внимание на такие качества этого плода:

  • содержание в составе витаминов: С, группы В, РР, А;
  • наличие минералов: калия, железа, кальция, фосфора;
  • содержание пектина и растительной клетчатки;
  • низкая калорийность, которая составляет всего лишь 30–35 ккал на 100 г продукта.

Говоря о пользе фрукта для здоровья, стоит отметить следующее:

  • Укрепление иммунитета, что обусловлено наличием в составе витамина С. Фрукт показывает эффективность при борьбе с простудными заболеваниями.
  • Способность регулировать артериальное давление, что особенно полезно для гипертоников.
  • Снижение риска сердечных заболеваний, благодаря тому, что помело значительно снижает содержание в крови вредных жиров: триглицерида и холестерина.
  • Стабилизирует работу ЖКТ, что обусловлено содержанием в фрукте клетчатки.
  • Помело проявляет эффективность при похудении. Фрукт, содержащий минимальное количество калорий, утоляет чувство голода, помогает исключить переедание.
  • Плод наделен антигрибковым эффектом благодаря наличию в составе полезных эфирных масел. Их применяют, нанося на кожу в разбавленном виде.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

При употреблении помело стоит учитывать, что полезными свойствами наделена не только мякоть плода, но и его кожура. Это обусловлено содержанием в ней пектина, значительного количества клетчатки, калия, витаминов группы В. Кожуру можно потереть на терке и добавлять в чай или выпечку. В день можно съедать до 400 г помело. Это рекомендованная суточная норма фруктов. Помело идеально подходит в качестве перекуса, особенно при похудении. Фрукт разрешается есть в любое время дня, но стоит воздерживаться от употребления на ночь.

Детям помело допускается вводить в рацион в то же время, когда и другие цитрусовые. Как правило, при отсутствии аллергических реакций такой возраст составляет два-три года. Фрукт полезен и для людей преклонного возраста при отсутствии у них противопоказаний. Помело допускается употреблять и во время беременности, если у женщины нет аллергии или проблем с ЖКТ.

Самые вкусные плоды с рекордным содержанием с них полезных веществ получают в период декабря-февраля, когда происходит сезон их созревания. Срок хранения целого фрукта составляет до одного месяца в холодильнике. Если помело уже очищен, то его рекомендуются хранить не более трех дней. Это обусловлено тем, что плод быстро подсыхает, а его питательные и полезные свойства утрачиваются. Начатый плод рекомендуется поместить в контейнер с закрытой крышкой или в емкость, затянутую пищевой пленкой, и отправить в холодильник.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Возможный вред помело

Хотя фрукт зачастую очень положительно влияет на здоровье, все же существуют определенные противопоказания к его употреблению. Клео.ру советует обратить внимание на следующие моменты:

  • Индивидуальная непереносимость, связанная с аллергией на цитрусовые.
  • Проблемы с ЖКТ, которые могут усугубиться из-за высокой кислотности плода. В частности, фрукт запрещен к употреблению при обострении язвенной болезни или гастрита.
  • Мочекаменная болезнь, течение которой может ухудшить высокое содержание витамина С в помело.
  • Наличие камней в почках.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, какую пользу и вред для здоровья имеет помело. Обязательно изучите все моменты, связанные с употреблением этого плода, проанализируйте состояние вашего здоровья, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний и возможности включения фрукта в ваш рацион. Только в этом случае вы можете быть уверенными, что он принесет пользу вашему организму.

12 мая 2024, 20:15
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Наталья Тимошенко

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