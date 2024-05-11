Спирулина: полезные свойства и противопоказания к ее применению

Накопление токсинов в организме способно привести к разным проблемам со здоровьем. На это стоит обращать особое внимание людям, перешагнувшим 35-летний возрастной рубеж. По мнению некоторых ученых, после этого возраста метаболизм замедляется, что непосредственно влияет на нормальное выведение токсинов.

Усложнить ситуацию способен дефицит микроэлементов. Один из способов их восполнения – прием микроводоросли, способствующей очищению организма и восполнению недостающих веществ. Перед тем, как начать ее употреблять, необходимо изучить полезные свойства спирулины и противопоказания к ее применению. В этой статье Клео.ру предлагает рассмотреть основные моменты.

Полезные свойства спирулины

Микроводоросль – чрезвычайно полезный продукт, обладающий высокой питательной ценностью. Спирулина наделена следующими свойствами, способными положительно повлиять на здоровье:

Это незаменимый источник белка, который особенно важно получать, если вы интенсивно занимаетесь спортом. По количеству этого вещество микроводоросль превышает мясо в два раза, а также превосходит бобовые. Спирулина содержит в своем составе 60% белка, при этом она превосходно усваивается.

Микроводоросль включает и другие чрезвычайно полезные вещества, к которым относятся омега-3 и омега-6, витамины группы В, С, D, А, Е, кальций, калий, хром, железо, медь, магний, фосфор, марганец, натрий, селен, цинк.

Спирулина очень эффективна при похудении. Она притупляет чувство голода и при этом активизирует обменные процессы.

Наделена детокс эффектом, благодаря содержанию в составе хлорофилла, способствующему выведению токсинов из организма.

Благотворно влияет на работу ЖКТ, что обусловлено наличием в составе пищевых волокон.

Способствует восстановлению клеток, благодаря чему наделена антивозрастным эффектом

Обладает противовирусными свойствами, может использоваться в комплексном лечении и при профилактике гриппа, простудных заболеваний, способствует укреплению иммунитета.





Противопоказания и ограничения

Хотя спирулина и наделена многочисленными полезными свойствами, перед тем, как вводить ее в качестве добавки к питанию, стоит изучить противопоказания. Это необходимо, чтобы не нанести вред своему здоровью. Клео.ру советует обратить внимание на следующие моменты:

индивидуальная непереносимость спирулины;

наличие камней в желчном пузыре и почках;

прохождение курса химиотерапии;

фенилкетонурия – заболевание метаболизма, передающееся по наследству;

гипертиреоз;

инсульты и инфаркты, перенесенные недавно;

прием антикоагулянтов.





Также к приему микроводоросли стоит с осторожностью относиться группам людей, относящимся к определенным категориям:

аутоиммунными заболеваниями, что обусловлено свойством спирулины повышать иммунитет;

период беременности и лактации;

повышенное артериальное давление.

Прием микроводоросли стоит начинать с небольших дозировок, чтобы проследить за реакцией организма. Если вы обнаружите, что ваше состояние ухудшилось, следует незамедлительно обратиться к врачу.





Способы применения спирулины

Специалисты в области медицины рекомендуют принимать спирулину в таблетках, запивая ее большим количеством воды. Это необходимо, чтобы питательные вещества лучше усваивались. Рекомендуемая дозировка составляет по 1-2 таблетки три раза в сутки. Курс такой терапии длится один месяц, после чего делается перерыв. Если вы принимаете спирулину при простудном респираторном заболевании, это рекомендуется делать раз в сутки по 3-4 таблетки.

Улучшить состояние своего здоровья можно, принимая смузи со спирулиной. Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие рецепты:

Возьмите один банан, порежьте его средними кусочками, залейте 200 мл растительного молока. Добавьте спирулину (10 г) и перебейте массу блендером. Выпейте смузи сразу после приготовления.

Другой вариант – перебить блендером мякоть 8-10 плодов маракуйи, двух бананов, 5 г спирулины и 50 мл растительного молока.

Еще один рецепт смузи –соединить и перебить блендером ягоды: клубнику, ежевику и чернику, которые берутся в равных пропорциях по 20-30 г, спирулину в количестве 5 г и 200 мл апельсинового сока.





Микроводоросль полезна не только для здоровья, но и для красоты. На ее основе можно делать такие маски, улучшающие состояние кожи лица:

Маска с эффектом лифтинга создается из мякоти одного банана, размятого вилкой, смешанной с половиной чайной ложкой спирулины. Маску наносят на лицо и шею на 15 минут, после смывают.

Маска для сухой кожи делается из смеси 1 чайной ложки спирулины, 0,5 ч. ложки алоэ вера и такого же количества жидкого меда. Маску держат на лице и шее 20 минут.

Маска с лавандой – питательный вариант, который создается из спирулины и масла жожоба, которые берутся в равных пропорциях по 1,5 чайные ложки. Также в смесь добавляют пару капель лавандового масла. Маску наносят на лицо, дожидаются легкого впитывания, после чего смывают теплой водой.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какие полезные свойства и противопоказания имеет спирулина. Чтобы не нанести вред своему здоровью, попробуйте начать применять микроводоросль в минимальных количествах. Если не будет негативных реакций со стороны организма, то дозировку можно увеличить.