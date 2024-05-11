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Спирулина: полезные свойства и противопоказания к ее применению

Спирулина: полезные свойства и противопоказания к ее применению

Узнайте о полезных свойствах спирулины для здоровья и красоты, а также о противопоказаниях ее использования.

Накопление токсинов в организме способно привести к разным проблемам со здоровьем. На это стоит обращать особое внимание людям, перешагнувшим 35-летний возрастной рубеж. По мнению некоторых ученых, после этого возраста метаболизм замедляется, что непосредственно влияет на нормальное выведение токсинов.

Усложнить ситуацию способен дефицит микроэлементов. Один из способов их восполнения – прием микроводоросли, способствующей очищению организма и восполнению недостающих веществ. Перед тем, как начать ее употреблять, необходимо изучить полезные свойства спирулины и противопоказания к ее применению. В этой статье Клео.ру предлагает рассмотреть основные моменты.

Полезные свойства спирулины

Микроводоросль – чрезвычайно полезный продукт, обладающий высокой питательной ценностью. Спирулина наделена следующими свойствами, способными положительно повлиять на здоровье:

  • Это незаменимый источник белка, который особенно важно получать, если вы интенсивно занимаетесь спортом. По количеству этого вещество микроводоросль превышает мясо в два раза, а также превосходит бобовые. Спирулина содержит в своем составе 60% белка, при этом она превосходно усваивается.
  • Микроводоросль включает и другие чрезвычайно полезные вещества, к которым относятся омега-3 и омега-6, витамины группы В, С, D, А, Е, кальций, калий, хром, железо, медь, магний, фосфор, марганец, натрий, селен, цинк.
  • Спирулина очень эффективна при похудении. Она притупляет чувство голода и при этом активизирует обменные процессы.
  • Наделена детокс эффектом, благодаря содержанию в составе хлорофилла, способствующему выведению токсинов из организма.
  • Благотворно влияет на работу ЖКТ, что обусловлено наличием в составе пищевых волокон.
  • Способствует восстановлению клеток, благодаря чему наделена антивозрастным эффектом
  • Обладает противовирусными свойствами, может использоваться в комплексном лечении и при профилактике гриппа, простудных заболеваний, способствует укреплению иммунитета.

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Противопоказания и ограничения

Хотя спирулина и наделена многочисленными полезными свойствами, перед тем, как вводить ее в качестве добавки к питанию, стоит изучить противопоказания. Это необходимо, чтобы не нанести вред своему здоровью. Клео.ру советует обратить внимание на следующие моменты:

  • индивидуальная непереносимость спирулины;
  • наличие камней в желчном пузыре и почках;
  • прохождение курса химиотерапии;
  • фенилкетонурия – заболевание метаболизма, передающееся по наследству;
  • гипертиреоз;
  • инсульты и инфаркты, перенесенные недавно;
  • прием антикоагулянтов.

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Также к приему микроводоросли стоит с осторожностью относиться группам людей, относящимся к определенным категориям:

  • аутоиммунными заболеваниями, что обусловлено свойством спирулины повышать иммунитет;
  • период беременности и лактации;
  • повышенное артериальное давление.

Прием микроводоросли стоит начинать с небольших дозировок, чтобы проследить за реакцией организма. Если вы обнаружите, что ваше состояние ухудшилось, следует незамедлительно обратиться к врачу.

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Способы применения спирулины

Специалисты в области медицины рекомендуют принимать спирулину в таблетках, запивая ее большим количеством воды. Это необходимо, чтобы питательные вещества лучше усваивались. Рекомендуемая дозировка составляет по 1-2 таблетки три раза в сутки. Курс такой терапии длится один месяц, после чего делается перерыв. Если вы принимаете спирулину при простудном респираторном заболевании, это рекомендуется делать раз в сутки по 3-4 таблетки.

Улучшить состояние своего здоровья можно, принимая смузи со спирулиной. Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие рецепты:

  • Возьмите один банан, порежьте его средними кусочками, залейте 200 мл растительного молока. Добавьте спирулину (10 г) и перебейте массу блендером. Выпейте смузи сразу после приготовления.
  • Другой вариант – перебить блендером мякоть 8-10 плодов маракуйи, двух бананов, 5 г спирулины и 50 мл растительного молока.
  • Еще один рецепт смузи –соединить и перебить блендером ягоды: клубнику, ежевику и чернику, которые берутся в равных пропорциях по 20-30 г, спирулину в количестве 5 г и 200 мл апельсинового сока.

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Микроводоросль полезна не только для здоровья, но и для красоты. На ее основе можно делать такие маски, улучшающие состояние кожи лица:

  • Маска с эффектом лифтинга создается из мякоти одного банана, размятого вилкой, смешанной с половиной чайной ложкой спирулины. Маску наносят на лицо и шею на 15 минут, после смывают.
  • Маска для сухой кожи делается из смеси 1 чайной ложки спирулины, 0,5 ч. ложки алоэ вера и такого же количества жидкого меда. Маску держат на лице и шее 20 минут.
  • Маска с лавандой – питательный вариант, который создается из спирулины и масла жожоба, которые берутся в равных пропорциях по 1,5 чайные ложки. Также в смесь добавляют пару капель лавандового масла. Маску наносят на лицо, дожидаются легкого впитывания, после чего смывают теплой водой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, какие полезные свойства и противопоказания имеет спирулина. Чтобы не нанести вред своему здоровью, попробуйте начать применять микроводоросль в минимальных количествах. Если не будет негативных реакций со стороны организма, то дозировку можно увеличить.

11 мая 2024, 15:35
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Наталья Тимошенко

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