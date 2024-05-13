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Лунный календарь здоровья на июль 2024 года

Лунный календарь здоровья на июль 2024 года

Благоприятные для здоровья дни в июле 2024 года по лунному календарю: влияние фаз Луны.

Здоровье человека – это одна из самых главных ценностей. Организм – очень сложная система, на которую могут влиять не только факторы окружающей среды, но и некоторые астрологические аспекты. Лунный календарь на июль 2024 года подскажет, какие дни будут самыми благоприятными для оздоровительных процедур и заботы о своем здоровье.

Как Луна влияет на здоровье

Луна оказывает мощное воздействие на жизнь человека, и в первую очередь – на работу внутренних органов и некоторые процессы. По положению земного спутника можно определить, будут ли силы на выполнение поставленных задач или же бодрость уступит место усталости и апатии. Лунное влияние распространяется и на психологическое состояние, поэтому возможны резкие перемены настроения.

По астрологическим наблюдениям, Луна на разных этапах цикла может менять свою энергетику и ее интенсивность влияния. При планировании оздоровительных процедур нужно принимать во внимание такие изменения для получения максимальной эффективности и контроля неблагоприятных ситуаций.

В июле 2024 года ожидаются следующие фазы Луны:

  • Убывающая (1-5, 22-31 июля). По мере уменьшения лунного диска будет снижаться и энергетическое воздействие. На этом этапе физические возможности будут немного меньше, поэтому различные упражнения и разминки идут тяжелее. Однако для борьбы с лишним весом, начала диет, чистки внутренних органов, избавления от вредных привычек и удаления различных дефектов время самое подходящее. Хирургические операции тоже стоит проводить в этой фазе.
  • Растущая (7-20 июля). При возрастании интенсивности лунной энергетики в организме активируются некоторые жизненные процессы. В результате этого ускоряется метаболизм и обновление клеток, повышаются физические возможности. Астрологи рекомендуют планировать на этот период введение новых спортивных программ, чистки кожи и различных косметических процедур.
  • Новолуние (6 июля). Этот день считается самым неблагоприятным в астрологии. Дефицит энергии очень сильно влияет на организм. Его защитные функции существенно ослабевают, создавая условия для развития болезней. При Новой Луне нежелательно дополнительно нагружать организм новыми процедурами.
  • Полнолуние (21 июля). Важный этап лунного цикла, который оказывает сильное влияние на состояние человека. Под влиянием энергетики Луны усиливаются физические возможности и ускоряются внутренние процессы. Но будучи на пике, организм становится сильно восприимчивым к внешним факторам. Не рекомендуется проводить медицинские процедуры, а лекарственные средства нужно принимать с особой осторожностью.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Благоприятные дни по лунному календарю на июль 2024 года

Выбирая для себя время для оздоровления, следует в первую очередь обратить внимание на даты, которые считаются самыми сильными по энергетике. Лунный календарь на июль 2024 года показывает благоприятные дни для здоровья. Но при этом необходимо принимать во внимание и другие ключевые даты, которые могут повлиять на результат процедур или на течение внутренних процессов.

Влияние Луны

Даты

Благоприятное

2, 3, 5, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29

Неблагоприятное

1, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 28, 30

Нейтральное

4, 8, 11, 17, 31

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Описание процедур по дням: таблица

Процедуры по общему оздоровлению организма будут намного эффективнее, если проводить их в самое благоприятное время. На самочувствие человека могут влиять самые разнообразные факторы, включая астрологические. В таблице ниже показаны рекомендации и предупреждения экспертов по лунному календарю здоровья на июль 2024 года.

Дата

Знаки зодиака

Фаза Луны

Астрологический прогноз

1

Телец

Убывающая

Нейтральный день для здоровья, изменений не ожидается. Если были боли, то они никуда не денутся.

2

Следует снизить любую физическую нагрузку. Звезды обещают много травм, если проигнорировать их предупреждения.

3

Близнецы

Принимайте лекарства с осторожностью, возможны побочные действия.

4

Человек в этот день полон внутренней энергии. Попробуйте привести в порядок свои мысли и обрести гармонию, чтобы высвободить этот потенциал.

5

Рак

Очень напряженный день перед новолунием. Астрологи советуют избегать лишних нагрузок и больше отдыхать.

6

Новолуние

Неблагоприятный день для любых оздоровительных процедур.

7

Лев

Растущая

Займитесь активным спортом. Скопившаяся энергия может навредить здоровью, если не найдет выхода.

8

Обратите внимание на область шеи. Старайтесь чаще разминаться и двигаться, чтобы избежать болей и неприятных ощущений.

9

Рекомендуется уделять больше времени растяжкам и разминкам. Они помогают организму быстрее пройти внутреннюю трансформацию.

10

Дева

Благоприятное влияние на здоровье окажут процедуры по омоложению и массажи. Ароматерапия тоже покажет хорошие результаты.

11

Необходимо позаботиться о легких. Можно заняться дыхательными практиками. Курение противопоказано в любых количествах.

12

Весы

День покоя. Старайтесь избегать любых стрессов и переживаний. Они будут сильнее нагружать психику.

13

Удачное время для чистки организма с использованием различных трав. Чем больше компонентов будет использовано, тем выше их эффективность.

14

Обращайте особое внимание на симптомы. В этот день организм будет указывать на самые проблемные места.

15

Скорпион

Хорошее время, чтобы заняться спортом вместе с другими членами семьи, друзьями или близкими. Совместные упражнения будут дополнительно заряжать энергией.

16

Чем активнее в этот день ведет себя человек, тем лучше это сказывается на здоровье. Пассивность приведет к обострению недугов.

17

Стрелец

Время изменений. Следует бороться с вредными привычками и вводить полезные.

18

Подходящий день для массажей, водных процедур и борьбы с лишним весом.

19

Козерог

Звезды рекомендуют заняться чистками – внешними и внутренними. Избегайте долгого сидения за компьютером или гаджетами, чтобы не нагружать глаза.

20

В этот день могут развиваться воспалительные процессы поджелудочной железы и органов в районе диафрагмы.

21

Полнолуние

Неблагоприятный день. Некоторые средства могут вызывать аллергию.

22

Водолей

Убывающая

Любые излишества будут вредить. Это в первую очередь касается еды и алкоголя.

23

Рекомендуются процедуры по чистке кожи и омоложению. Благоприятный эффект окажут массажи с использованием ароматических масел.

24

Рыбы

Возможны ушибы, избегайте травмоопасных занятий. Уделите внимание органам пищеварения.

25

Удачное время для чистки ауры, выведения токсинов и шлаков.

26

Овен

В этот день появится возможность раскрыть свой потенциал. Попробуйте увеличить нагрузку в спорте.

27

Старайтесь не нагружать область таза и нижнюю часть позвоночника. Возможны травмы в этой области.

28

Телец

День хаотической энергетики. Могут обостряться хронические недуги и появляться новые болезни.

29

Благоприятное время для самочувствия. Недуги и ухудшение самочувствия будут маловероятными.

30

Близнецы

Нейтральный день для здоровья, изменений не ожидается. Если были боли, то они никуда не денутся.

31

Следует снизить любую физическую нагрузку. Звезды обещают много травм, если проигнорировать их предупреждения.

Подведем итог

Лунный календарь на июль 2024 года поможет определить, какие дни станут благоприятными для здоровья. Для повышения эффективности процедур стоит придерживаться советов астрологов.

13 мая 2024, 23:52
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
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