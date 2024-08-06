Пневмония: первые признаки и симптомы

Пневмония – распространенное воспалительное заболевание легких. Чаще всего она имеет инфекционный характер: вызвана микроорганизмами разной природы, например пневмококком, энтеровирусом, аненовирусом, коронавирусами, грибками кандида. Реже встречается аспирационная пневмония, связанная не с инфекциями, а попаданием в легкие посторонних веществ – жидкостей или твердых частиц во время еды, рвоты.

В норме легочные "пузырьки" или альвеолы полностью наполняются воздухом при дыхании. Через сеть капилляров происходит газообмен: кислород попадает в кровь и разносится по организму, удовлетворяя потребности систем и органов.

При пневмонии альвеолы наполняются воспалительным экссудатом или жидкостью, которые ограничивают поступление воздуха и, соответственно, кислорода в кровь. Появляются кашель с отделением мокроты, боль в груди, одышка, слабость. Изменяются и показатели крови, в ней возрастает количество лейкоцитов. Под действием возбудителя развивается отек и увеличивается температура тканей. Прежде чем принимать какие-либо решения относительно своего здоровья или начинать лечение, обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным врачом или медицинским специалистом. Все упомянутые в этом источнике препараты могут быть приобретены на сайте apteka.ru.

Симптомы пневмонии





Признаки пневмонии можно разделить на две группы: бронхолегочные и внелегочные. Проявление симптомов во многом зависит от возбудителя, общего состояния организма и возраста.

Бронхолегочные симптомы

К ним относят боль на глубоком вдохе, кашель с мокротой – слизистой, гнойной и иногда кровянистой, отдышку, влажные хрипы. Мокрота отходит с трудом, а в 20% случаев кашель может быть и непродуктивным – сухим, при котором не получается откашляться.

Внелегочные симптомы

Это признаки общей интоксикации организма и дефицита кислорода – слабость, головная и мышечная боль, низкое давление, сильное ночное потоотделение, температура выше 380. Однако у части пациентов, например у детей, интоксикация может быть выражена слабо, а повышенная температура отсутствовать. У пожилых, напротив, внелегочные симптомы иногда преобладают над бронхолегочными.

Классическая современная классификация пневмоний

Пневмонии – это группа заболеваний. Их классификация основана на ключевых критериях: условиях или месте возникновения, степени тяжести и локализации. Они нужны, чтобы прогнозировать течение и выбирать схему лечения.