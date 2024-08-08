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Четверг 8 августа

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Снимут боль при менструации и улучшат гибкость: 5 асан йоги, которые полезны именно для женщин

Снимут боль при менструации и улучшат гибкость: 5 асан йоги, которые полезны именно для женщин

Эти упражнения адаптированы специально для женского здоровья и могут решить множество проблем.

Проблемы с кровообращением в области малого таза и позвоночника могут привести к ряду неприятных последствий для женского здоровья: от болезненных менструаций до проблем с репродуктивной системой. Однако йога может предложить решения, которые помогут не только улучшить кровообращение, но и поддерживать здоровье в целом. Существует несколько асан, которые специально разработаны для этих целей. Вот пять из них, которые каждая женщина может добавить в свою практику.

1. Баддха Конасана (Поза связанного угла)

Фото: freepik.com

Техника: Сядьте на пол, соедините стопы и подтяните их как можно ближе к тазу. Держите стопы руками, стараясь максимально расслабиться в этой позе. Спина должна быть прямой.

Время выполнения: 3-5 минут.

Эффект от асаны: Увеличивает приток крови к области таза, помогает при менструальных болях и улучшает гибкость бедер.

2. Сету Бандхасана (Поза моста)

Фото: freepik.com

Техника: Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на пол, ближе к ягодицам. На вдохе поднимите таз вверх, опираясь на стопы и плечи. Держите руки вдоль тела или соедините пальцы под спиной.

Время выполнения: 1-2 минуты.

Эффект от асаны: Укрепляет мышцы спины и ягодиц, улучшает кровообращение в области таза и позвоночника, способствует правильному функционированию щитовидной железы.

3. Уттанасана (Наклон вперед стоя)

Фото: freepik.com

Техника: Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклонитесь вперед, стараясь коснуться пальцев ног или пола. Держите колени слегка согнутыми, если это необходимо.

Время выполнения: 1-3 минуты.

Эффект от асаны: Успокаивает нервную систему, улучшает приток крови к голове и тазу, помогает снять усталость и напряжение.

4. Випарита Карани (Поза перевёрнутого положения)

Фото: freepik.com

Техника: Лягте на спину у стены, поднимите ноги вверх и положите их на стену, образуя прямой угол с туловищем. Руки можно разместить вдоль тела или подложить под таз для поддержки.

Время выполнения: 5-10 минут.

Эффект от асаны: Улучшает кровообращение в ногах и области таза, способствует снятию отеков и усталости ног, успокаивает нервную систему.

5. Баласана (Поза ребенка)

Фото: freepik.com

Техника: Сядьте на пятки, наклонитесь вперед и положите лоб на пол. Руки можно вытянуть вперед или положить вдоль тела. Старайтесь расслабиться в этой позе.

Время выполнения: 2-4 минуты.

Эффект от асаны: Растягивает мышцы спины и бедер, улучшает кровообращение в области таза, снимает стресс и успокаивает ум.

8 августа 2024, 04:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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