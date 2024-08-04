Как лечить зеленые сопли у ребенка

Насморк – довольно частое явление у детей. В зависимости от его особенностей он может свидетельствовать о простуде, аллергической реакции или других заболеваниях. Особую настороженность у родителей вызывают зеленые сопли у ребенка, как лечить их – один из наиболее часто задаваемых вопросов у педиатра. В определенных ситуациях будет достаточно предпринимать меры в домашних условиях. Однако при некоторых обстоятельствах необходимо незамедлительно обратиться к врачу. В этой статье Клео.ру расскажет о важных нюансах, на которые следует обращать внимание.

Причины зеленых соплей у ребенка

Выделения из носа у ребенка могут иметь разную густоту и степень насыщенности оттенка. Чем сильнее эти показатели, тем с большей вероятностью можно сказать о развитии бактериальной инфекции в организме. Это обусловлено тем, что роль борьбы с ней выполняют лейкоциты, которые и окрашивают слизь, выделяющуюся из носа. Стоит учесть, что зеленые сопли у детей характерны для таких заболеваний:

Гайморит – распространенная разновидность синусита. Заболевание представляет особую опасность, когда переходит в хроническую форму. В этом случае гайморит регулярно возвращается с наступлением похолодания. Помимо зеленых соплей для заболевания свойственны такие проявления как ощущение слабости, головная боль, ощущение распирания в околоносовой пазухе, субфебрильная температура.

Бактериальный ринит – может проявляться тем, что зеленые выделения из носа дополняются красными прожилками. Если кровянистая составляющая увеличивается, это может говорить о наличии полипов.





Когда обращаться к врачу

Чтобы вовремя понять, что зеленые сопли у детей имеют опасный для здоровья характер, нужно обращать внимание на сопутствующие симптомы. Именно такой анализ состояния организма ребенка поможет понять, когда следует обращаться к врачу. Это необходимо сделать в следующих случаях:

Выделения из носа сопровождаются болью в ушах или отеками под глазами.

Риниты носят частый и затяжной характер, длятся более двух недель. При этом отсутствуют такие явные признаки ОРВИ как боль в горле и повышенная температура. В этом случае следует провести диагностику организма с целью выявления аллергического ринита.

Наличие температуры выше 38°C, продолжающейся дольше 3-5 дней, сопровождающейся ухудшением самочувствия ребенка.

Повторное повышение температуры после улучшения состояния.





Методы лечения зеленых соплей у детей

Чтобы подобрать правильный комплекс мер для лечения зеленых соплей у ребенка, следует обратиться к отоларингологу. Врач берет мазок из носа и глотки с целью определения типа бактерий и выявления их чувствительности к антибиотикам. На основании этих анализов будет подобран правильный курс лечения. Зачастую прописывают такие домашние средства от зеленых соплей:

промывание носа средствами на основе морской воды;

применение сосудосуживающих препаратов на протяжении 5-7 дней для снятия заложенности носа;

ингаляции с использованием эфирных масел и травяных отваров.

Кроме того, важное значение имеет профилактика простуды у детей, которая выражается в следующих действиях:

поддержание температуры в комнате на уровне 22°C и влажности 50%;

частное проветривание помещения;

проведение ежедневной влажной уборки в комнате;

исключение из помещения пылесборников, таких как ковры, картины.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как лечить зеленые сопли у ребенка и на какие моменты обращать внимание, чтобы своевременно обратиться к врачу. Помните, что вовремя предпринятые меры помогут избежать серьезных осложнений и ухудшений состояния ребенка.