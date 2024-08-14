Пять эффективных упражнений от отеков и морщин: делайте каждый день и вы удивитесь результату

Отечность и морщины – это частые враги красоты, с которыми сталкиваются многие из нас. Основные причины этих проблем часто скрываются глубже, чем просто недостаток сна или неправильное питание. Отеки возникают из-за застоя лимфы и зажимов в шейном отделе, что препятствует нормальному кровообращению и питанию кожи. Но не переживайте, есть эффективные упражнения, которые помогут вам справиться с этой проблемой!

1. Массаж шеи и ключиц





Начните с легкого массажа области шеи и ключиц. Плавными круговыми движениями разогревайте мышцы, затем аккуратно надавливайте пальцами по направлению от основания шеи к подбородку. Это поможет снять зажимы и улучшить кровоток.Регулярный массаж шеи и ключиц способствует лучшему оттоку лимфы, что снижает отеки в области лица и шеи. Кожа начинает дышать и получает больше питательных веществ, что замедляет процесс появления морщин.

2. Лимфодренажное поглаживание лица

Легкими движениями кончиков пальцев поглаживайте лицо по массажным линиям – от центра к периферии, двигаясь от носа к вискам и от подбородка к ушам. Повторяйте упражнение ежедневно, утром и вечером.Это упражнение помогает активизировать лимфоток, выводя излишнюю жидкость и токсины из тканей. Регулярное выполнение уменьшает отеки под глазами и улучшает контуры лица.

3. «Поцелуй жирафа»

Вытяните шею вверх, представляя, что хотите поцеловать кого-то очень высокого. Плавно наклоняйте голову назад, вытягивая подбородок вперед, и задержитесь в этом положении на 5-10 секунд. Повторите 5 раз.Упражнение помогает укрепить мышцы шеи и подбородка, разглаживая морщины и подтягивая контуры лица. Это особенно полезно для борьбы с двойным подбородком и отеками в этой области.

4. Упражнение для зоны глаз

Положите указательные пальцы на внешние уголки глаз, слегка прижимая. Сожмите глаза на 2 секунды, затем расслабьтесь. Повторите 10 раз. Это упражнение можно делать несколько раз в день.: Укрепляет круговые мышцы глаз, улучшает кровообращение в этой зоне и предотвращает появление отеков и мелких морщин вокруг глаз.

5. Упражнение для щек

Надуйте щеки и перемещайте воздух из одной щеки в другую, создавая давление на мышцы. Повторите 10-15 раз, затем расслабьте лицо.Упражнение помогает тонизировать мышцы щек, предотвращая их провисание и снижая отечность. В результате ваше лицо будет выглядеть более подтянутым и свежим.

Ранее мы рассказывали о фейс-йоге, которая избавит от отеков и морщин за 5 минут в день.