Спасаемся от зноя: вот что можно и нельзя пить в жару

О том, что в течение дня нужно обязательно поддерживать водный баланс, знает, наверное, каждый человек. Однако в жару эти правила несколько меняются. Например, если в обычные дни на 1 килограмм веса нужно выпивать 30 миллилитров воды, то знойным летом дозировка увеличивается до 40 миллилитров. Так, если ваш вес составляет 65 килограммов, то за день вам необходимо выпить порядка 2,6 литра чистой воды. Если же ваша работа связана с физическим трудом, то норма возрастает до 50 миллилитров в сутки.

Как часто пить





Многие в вопросе восполнения водного баланса ориентируются на жажду: пьют, как только захотелось. Однако это большая ошибка, отмечают эксперты. Жажда – первый признак обезвоживания, и дожидаться ее ни в коем случае не следует. Гораздо лучше пить в течение дня небольшими порциями. Например, по половине стакана каждые полчаса. Чтобы не нарушать этот ритм, берите с собой бутылочку воды, отправляясь по делам.

Что можно пить в жару





В течение дня необходимо пить чистую питьевую воду. Однако есть и другие напитки, которые можно добавлять в рацион.

Минеральная вода отлично утоляет жажду и нормализует минеральный баланс организма. Столовую "минералку" можно пить каждый день, лечебную – после консультации врача.

В жару также можно пить домашние компоты без добавления сахара. Фруктовые напитки лучше остудить до комнатной температуры.

Натуральные соки можно пить не больше 1–2 стаканов в день. Речь, конечно, идет о свежевыжатых соках без добавления сахара. Концентрат лучше разбавлять водой.

Отлично утолит жажду в жару вода с добавлением лимона или лимонного сока.

Зеленый и белый чай можно пить охлажденными, без сахара.

Выбирая напиток, важно помнить, что он не должен быть холодным или горячим. Оптимальная температура напитка – приближенная к температуре тела человека.

Что нельзя пить в жару





Многие во время жары злоупотребляют покупными соками и слишком сладкими напитками. Сдабривая "газировку" льдом, кажется, что жажда отступила. Однако это не так. Напротив, эти продукты вызывают скачки сахара в крови, что только усугубляет ситуацию. Так, в жару лучше отказаться от: