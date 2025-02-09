Отбеливание зубов: дома или у врача?

"Мы все индивидуальны". Когда речь идет о росте, цвете глаз или волос, телосложении, этот аргумент мы принимаем охотно. Но что касается зубов, большинство мечтают о белоснежной улыбке, забывая, что цвет эмали от природы тоже может быть разным. Многие торопятся сделать отбеливание, чтобы без стеснения улыбаться во все 32 зуба. Но так ли это безобидно?

Степени индивидуальности

Зубная эмаль редко бывает белоснежной от природы. Ее естественный цвет может быть желтоватым, сероватым, с примесью голубого. С возрастом цвет эмали чаще всего меняется, на него оказывает влияние курение, употребление большого количества кофе, газированных напитков, прием препаратов железа. У стоматологов есть специальная шкала Вита, которую они используют, например, подбирая цвет пломбы. Шкала разделена на четыре части в зависимости от подтона эмали: красновато-коричневые оттенки, красновато-желтые, светло-серые и темно-серые. И чисто белый цвет вы на этой палитре вряд ли найдете.

Основным показанием к отбеливанию зубов являются эстетические предпочтения. Иногда возникает необходимость в манипуляции после реставрации зубов и в случае серьезных возрастных изменений. А вот противопоказаний больше: это и кариес, и наличие во рту ортодонтических конструкций, и заболевания тканей пародонта, и другие проблемы полости рта.

Для домашнего использования

Сегодня в продаже есть немало отбеливающих паст. По принципу действия они делятся на абразивные и химические.

Абразивные пасты очищают зубы механически. В качестве чистящих агентов в них добавляют диоксид кремния, соду, карбонат кальция и другие соединения. Ищите на упаковке пасты указание RDA, это так называемый индекс абразивности, он показывает, насколько сильно паста стирает эмаль. Слабой считается абразивность 30-50, при повышенном образовании налета лучше выбирать пасты с RDA 95-130. Профессиональные отбеливающие продукты имеют абразивность 150-250.

Химические отбеливающие пасты включают компоненты, которые разрушают темный пигмент. Это может быть, к примеру, перекись водорода или мочевина. Если у вас есть пломбы, будьте осторожны. Бывает, что сам зуб становится светлее, а пломба сохраняет цвет. Если запломбирована передняя поверхность зуба, это выглядит особенно неэстетично.





Не рекомендуется пользоваться отбеливающими пастами детям и беременным женщинам. Их эмаль очень чувствительна, и любое внешнее агрессивное воздействие может привести к ее разрушению. Но и другим категориям людей не рекомендуется чистить зубы абразивными пастами каждый день, достаточно 2-3 раз в неделю.

Обратите внимание: в зубных пастах не должно быть пропиленгликоля, триклозана, парабенов, лаурилсульфата, полифосфатов и хлоргексидина.

В кабинете стоматолога

У врача вы можете сделать лазерное, химическое или фотоотбеливание. Оно будет эффективнее, чем домашнее: зубы могут стать светлее до 8 оттенков.

Во время лазерного отбеливания на зубы наносят специальный гель (в большинстве случаев его активный компонент – все та же перекись водорода), а потом врач воздействует на него лазерным лучом. Таким образом активируется химическая реакция между гелем и эмалью, идет отбеливание.





Лазерный луч относится к так называемым холодным, поэтому перегрев тканей исключен. Твердые структуры зуба не страдают, а эффект виден быстро, уже после первой процедуры. Через 2-3 сеанса зубы становятся белыми.

Фотоотбеливание работает по тому же принципу, только врач использует ультрафиолетовую лампу, которая не просто активирует, но и нагревает гель (система носит название Zoom).

Химическое отбеливание осуществляется по тому же принципу, что и предыдущие два, только гель, который наносят на зубы, в активации не нуждается. Этот способ самый простой, такое отбеливание иногда называют офисным. Кстати, такое отбеливание нередко делают и дома с помощью специальной капы, но перед процедурой все зубы надо вылечить, а также пройти консультацию у стоматолога.

После любой перечисленной процедуры врач делает реминерализацию: обрабатывает зубы составами с содержанием солей кальция. Это восстанавливает нормальную структуру эмали. В противном случае можно получить белоснежную улыбку и абонемент к стоматологу на лечение кариеса.

Будьте осторожны

Сегодня декларируется, что отбеливание совершенно безопасно и не оказывает на эмаль негативного воздействия. Действительно, современные химические отбеливающие составы обладают щадящим действием, но может повышаться чувствительность зубов или начаться раздражение десен. И конечно, риск нарушения целостности эмали, снижения ее твердости и появления эрозий тоже сохраняется: все зависит от индивидуальной чувствительности зубов.