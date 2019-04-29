Остеопатия - что это такое

Зачастую в борьбе за свое здоровье приходится прибегать к помощи альтернативных методов лечения. Остеопатия, как эффективное направление неофициальной медицины, давно у всех «на слуху». Расскажем, что это такое простыми словами.

Основной подход к заболеванию

Остеопатия имеет свою философскую платформу, на которой и рассматриваются как причины возникновения заболевания, так и методы их лечения.

Если официальная медицина рассматривает и лечит каждую болезнь отдельно, то остеопатия считает:

организм единым целым, все органы и части тела находятся в тесном анатомическом и физиологическом взаимодействии;

любое незначительное нарушение в работе организма, называемое болезнью, является системным «сбоем» в работе всего организма;

лечить нужно не отдельное заболевание, а организм в целом, восстанавливая разрушенные, по тем или иным, причинам связи и взаимодействие друг с другом отдельных органов, систем и частей тела.

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Как следует относиться

Следует отметить, что научного подтверждения многим постулатам альтернативной медицины – остеопатии, не имеется. Однако, есть вполне официальное признание реальных положительных результатов и достижений в излечении отдельных заболеваний.

Особенно высокие результаты имеются в неврологии, и многие клинические больницы всего мира имеют отделения остеопатии. В таких отделениях используются методики лечения, разработанные врачами остеопатами, по восстановлению дисбаланса организма.

В результате реальных достижений остеопатии в деле исцеления человека очень многие стали интересоваться тем, что это за наука такая, если описать ее простыми понятными словами.

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Основные методики лечения простыми словами

Лечение основано на основополагающем постулате остеопатии, о том, что при любом заболевании необходимо стимулировать организм на естественное, заложенное природой, самовосстановление.

Поэтому остеопатия апеллирует в своей стратегии борьбы с заболеванием не к использованию различных химических лекарств, а к таким категориям-методикам, как:

биоэнергетическое воздействие полей рук врача-остеопата и тела пациента;

возбуждении отдельных биоактивных точек человеческого тела.

В остеопатии основные методики, разработаны также с использованием знаний китайской народной медицины естественного оздоровления, накопленные веками.

На практике осуществляется комплексный подход к терапии заболевания с использованием методик:

профессиональный массаж для воздействия на внутренние органы и системы организма;

рефлексотерапия;

мануальная терапия;

гомеопатия.

Официальная медицина признает вклад остеопатии (что это такое мы постараемся объяснить кратко) в комплексное лечение для скорейшего выздоровления больного. Также методики этого направления признаны весьма эффективными для значительного облегчения патологического состояния пациента, говоря простым понятным языком.

Виды остеопатии

Официально установлены четыре вида, они же – направления, оказывающие воздействие на определенные участки тела, внутренние органы, системы и тонкое движение происходящих процессов, взаимодействие мышц с нервными окончаниями и т. д.

К основным направлениям остеопатии (для разъяснения что это такое) относятся:

структурная. Связана с терапевтическим воздействием на «всю биологическую конструкцию» человеческого тела. Проводится диагностика и лечение мышц позвоночника, суставов, связок;

висцелярная. Воздействие направлено на восстановление работы внутренних органов;

краниальная. Работа с тонкими материями происходящих процессов в организме. Позволяет снять напряжение, защемление нервов. Способствует расслаблению, снятию стресса, нормализации психоэмоционального состояния;

краниосакральная. Воздействует на всю краниосакральную систему организма, к которой относится головной мозг, спинной мозг, позвоночник в целом, кости черепа и сочленения, система мозгового и спиномозгового кровообращения.

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Остеопат

Посещая врача остеопата, необходимо сначала получить базовую информацию о том, кто это и как происходит процесс лечение.

Следует отметить, что врач остеопат, говоря простыми понятными словами - это человек очень широких медицинских знаний, который может одновременно быть:

диагностом;

неврологом;

терапевтом;

мануальным терапевтом;

ортопедом.

Обладать еще особой тонкой чувствительностью рук, позволяющей определять места напряжения и защемления мышц, приводящих к тем или иным отклонениям в работе организма.

Как происходит лечение

Для посещения остеопата необходима подготовка, которая предполагает иметь при себе:

результаты анализов и обследования;

купальник;

простыня.

Прием проходит в такой последовательности действий остеопата:

знакомство с вами и результатами обследования;

общий осмотр тела полностью (даже если у вас жалобы на голеностоп);

озвучивание определенных команд (которые вы должны незамедлительно выполнить, например, нагнуться, поднять руку, ногу, повернуться и т. д);

мануальное воздействие на определенные области тела;

назначение курсового посещения и дальнейшие рекомендации.

Следует отметить, что зачастую пациенты имеют некоторое дискомфортное состояние после первых посещений остеопата. Если нет критических состояний, то это вполне нормально и является хорошим симптомом того, что организм «откликается» на лечение.

В чем отличие остеопата от мануального терапевта

Если сказать коротко, то остеопат – это обязательно еще и мануальный терапевт, а мануальный терапевт не обязательно может быть остеопатом.

Дело в том, что остеопатия – это такое направление альтернативной медицины, выражаясь простыми понятными словами, которое имеет более общий подход к организму и его проблемам. В отличие от мануальной терапии, которая призвана решать конкретные проблемы, опорно-двигательной системы.

Если мануальная терапия результатом воздействия обеспечивает устранение боли, то остеопатия сводит риски рецидива к минимуму за счет устранения причины возникновения боли.

В заключение следует отметить, что остеопатия, как достаточно эффективно развивающееся направление нетрадиционной медицины, в последнее время весьма востребована. Причиной является не только стремление пациентов к быстрейшему выздоровлению за счет комплексной терапии, но и благодаря достижению хороших результатов этого направления неофициальной медицины.