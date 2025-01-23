"Нет" без чувства вины: как научиться отстаивать границы в отношениях и на работе?

Отказать другу, отказаться от сверхурочной работы или не идти на скучную вечеринку – звучит просто, но на деле часто становится сложной задачей. Почему мы боимся сказать "нет"? Потому что внутри нас включается голос, который твердит: "Ты будешь выглядеть грубо, тебя не поймут, ты всех разочаруешь". А ведь умение ставить границы – это не про грубость, а про заботу о себе.

Почему отказ – это нормально?

Мы не можем быть на всех фронтах одновременно: отвечать на звонки, мчаться на помощь, принимать чужие проблемы как свои. Попытка угодить всем – прямая дорога к эмоциональному истощению. "Нет" – это слово, которое сохраняет ваши ресурсы. Сказать его не значит предать кого-то или сделать хуже. Это про расстановку приоритетов.

Когда вы учитесь отказывать, вы:

Уважаете свое время и энергию.

Избегаете обид, которые неизбежны, если соглашаетесь из вежливости, а потом не выполняете обещания.

Даете окружающим понять, что у вас есть границы, а это делает взаимодействие честнее.

Как научиться говорить "нет"?





Четко обозначьте свои приоритеты. Задайте себе вопрос: что важно именно для вас? Если дело с которым вас просят помочь, мешает вашим целям или отдыху, это повод сказать "нет". Например: "Извините, я не могу взять эту задачу на себя, мне нужно закончить свой проект". Используйте простые фразы. Никаких сложных объяснений. "Нет, я не смогу прийти", "Это не входит в мои обязанности", "У меня сейчас другой приоритет". Чем проще вы говорите, тем легче вас понимают. Не извиняйтесь бесконечно. "Прости, пожалуйста, мне так жаль, но, возможно, я не смогу…" – это звучит как неуверенность. Говорите уверенно, без лишних извинений. Вы никого не обязаны разочаровывать или подводить. Практикуйтесь на мелочах. Начните с ситуаций, которые не слишком важны. Откажитесь от ненужной рассылки, не соглашайтесь на лишний кусок торта, если не хотите. Чем чаще вы будете использовать "нет", тем легче оно станет даваться.

Как справляться с чувством вины?



После отказа могут накатывать мысли: "А вдруг я сделал(а) плохо?" Напомните себе: вы не обязаны спасать весь мир. Если кто-то обижается на ваш отказ, это больше про их ожидания, а не про вас.



Тренируйтесь напоминать себе, что забота о своих границах – это нормально. Вы же не обижаетесь на человека, который отказывается от ваших предложений? Тогда почему вас должен обижать ваш собственный отказ?

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал почему Забота о себе – это не прихоть, а необходимость.