Андропауза: как распознать и как лечить мужской климакс

С возрастом в мужском организме происходят серьезны изменения, связанные со снижением уровня тестостерона. Перемены отражаются не только на физическом, но и на эмоциональном состоянии. Дефицит гормона сказывается и на качестве жизни. Kleo.ru предлагает разобраться, что такое андропауза и какие существую симптомы мужского климакса.

Симптомы мужского климакса

Изменения гормонального фона каждый человек ощущает по-разному. Симптомы мужского климакса могут быть физическими и психологическими, варьируясь от легких до серьезных. В зависимости от особенностей организма, проявление изменений и их влияние на качество жизни может отличаться.

Снижение полового влечения

Тестостерон играет одну из ключевых ролей в интимной жизни мужчины. Понижение уровня гормона может привести к закономерному снижению полового влечения и интереса к сексу в целом. В дополнение к физическим, могут возникать и психологические проблемы, что приводит к разладу в семейных отношениях и снижению самооценки мужчины.

Врачи отмечают, что снижение полового влечения может быть связано не только со снижением уровня тестостерона, но и с другими неблагоприятными факторами. Стресс, усталость и появление медицинских проблем не добавляют сексуального влечения, но никак не связаны с андропаузой.

Эректильная дисфункция

Одним из самых распространенных симптомов климакса у мужчин является эректильная дисфункция. В этом состоянии возникают трудности с достижением и поддержанием эрекции, необходимой для секса. Дисфункция может быть связана и со снижением уровня тестостерона, и с появлением проблем в работе сердечно-сосудистой системы. Отдельные лекарства, алкоголь и табак могут временно снижать «мужскую» силу.

Появление физических проблем в половой жизни тоже негативно влияют на самооценку самого мужчины и на его отношения с партнершей. Если такие проблемы начали появляться, то стоит проконсультироваться с врачом. Специалист поможет установить главные причины и найти способы вернуться к прежней жизни.

Нарушение сна

Плохое качество сна – еще один распространенный симптом возрастных изменений у мужчин. Из-за нарушений в гормональном балансе бессонница, частые пробуждения и даже усталость после цикла отдыха становятся регулярными явлениями.

Помимо прямого влияния, в ночное время мужчины часто сталкиваются с повышенной потливостью и частым мочеиспусканием, которые тоже нарушают процесс сна. Недостаток отдыха негативно влияет на умственные способности и поведение.





Перепады настроения

Изменения в привычном поведении тоже могут быть причиной недостатка «мужского гормона». Представители сильного пола становятся более раздражительными, теряют веру в себя и завтрашний день. Если же такое состояние затягивается на продолжительный срок, то это может привести к депрессии и более серьезным проблемам психического характера.

Для решения возникшей ситуации может потребоваться помощь психолога или психотерапевта, а также задействование медикаментозного лечения. Важно учитывать, что без устранения причины симптомы будут повторяться.

Увеличение веса и потеря мышечной массы

К частым симптомам андропаузы относится и резкий набор веса. Из-за дефицита тестостерона обмен веществ замедляется, что, в свою очередь, приводит к появлению жировых отложений, особенно в области живота.

Следует отметить, что вес растет даже при сохранении высокой активности: жировые отложения увеличиваются, а мышечная масса – падает. В таких случаях может помочь восстановление гормонального баланса или коррекция рациона питания.

Остеопороз

Согласно некоторым исследованиям, возрастные гормональные нарушения могут приводить к плохому усвоению микроэлементов и развитию сопутствующих проблем. При остеопорозе кости скелета становятся более хрупкими, чаще возникают переломы и болевые ощущения.

Внезапное беспричинное появление болей в спине может сигнализировать о приближении опасного недуга. Важно обсудить возникший симптом с лечащим врачом, так как причин для такого состояния может быть несколько. В том числе и не связанных с мужским климаксом.





Причины мужского климакса

Мужской климакс, или андропауза – это состояние, которое появляется у многих представителей сильного пола с возрастом и происходящими в организме естественными изменениями. Однако в отдельных случаях триггером этих процессов могут быть и другие причины. Клео.ру предлагает разобраться с ними более подробно.

Снижение выработки тестостерона

Тестостерон считается главным мужским половым гормоном. Он играет ключевую роль в развитии организма и поддержании основных функций. Дефицит тестостерона может запустить процесс андропаузы.

Недостаток «мужского гормона» считается одной из самых главных причин появления возрастных изменений у мужчин. Стоит отметить, что не у всех этот процесс и развитие симптомов происходят одинаково.





Возрастные изменения

С возрастом выработка тестостерона и других важных гормонов в организме замедляются, а их уровень снижается. Согласно медицинским наблюдениям, это процесс начинается с 30 лет с падением на 1% за каждый год.

Помимо гормонального дисбаланса, возрастные изменения у мужчин могут провоцироваться проблемами со здоровьем.

Хронические заболевания

Мужской климакс может возникать по причине хронических заболеваний. Диабет, гипертония и другие нарушения работы сердечно-сосудистой системы приводят к гормональному дисбалансу, который, в свою очередь, запускает дальнейшие процессы.

Но на уровень тестостерона могут влиять не только сами болезни, но и их лечение. По этой причине нельзя самостоятельно назначать себе лечение. Точный диагноз может установить только врач, а план лечения определяется на основе анализов.

Нездоровый образ жизни

Образ жизни, который ведет мужчина, тоже может стать причиной климакса. Курение и употребление алкогольных напитков влияют на общее самочувствие, способствую развитию хронических недугов и могут угнетать некоторые важные процессы в организме.

Недостаток физической активности тоже считается крайне важным фактором. Проведенные исследования подтверждают, что регулярные умеренные занятия спортом повышают уровень тестостерона, а также способствуют сжиганию жировой ткани, которая содержит большое количество «женских гормонов».





Методы лечения мужского климакса

Мужской климакс сопровождается множеством неприятных симптомов. К счастью, современный мир предлагает несколько способов, которые могут уменьшить последствия и вернуть жизнь в нормальное русло. Клео.ру предлагает рассмотреть основные способы лечения мужского климакса.

Заместительная гормональная терапия

В некоторых случаях врач может назначать введение тестостерона в организм, чтобы восстановить его уровень. Такой шаг поможет быстро уменьшить симптомы или вовсе избавиться от них.

Однако такой подход часто имеет последствия. Поступление гормона извне может угнетать внутренние возможности организма по его выработке. В результате естественный синтез тестостерона замедляется еще сильнее.

Медикаментозное лечение должен назначать только врач на основе анализов. Самолечение опасно для здоровья.





Немедикаментозное лечение

Чтобы ускорить производство тестостерона в организме, можно воспользоваться немедикаментозными методами. Они включают следующие действия:

Корректировка рациона . Правильное питание помогает поддерживать нормальное функционирование организма. Отказ или ограничение алкоголя, кофеина и табака тоже помогут улучшить самочувствие.

. Правильное питание помогает поддерживать нормальное функционирование организма. Отказ или ограничение алкоголя, кофеина и табака тоже помогут улучшить самочувствие. Физическая активность . Регулярные упражнения обеспечивают необходимый уровень тестостерона. Спорт в умеренных количествах улучшает сон и повышает энергетические возможности.

. Регулярные упражнения обеспечивают необходимый уровень тестостерона. Спорт в умеренных количествах улучшает сон и повышает энергетические возможности. Психотерапия. Выработка тестостерона имеет взаимосвязь с дофамином и мотивацией. Отсутствие желания развиваться, двигаться вперед и доводить дела до завершения могут продуцировать снижение тестостерона. Выработка гормона усилится, если убрать внутренние барьеры.

Альтернативные методы лечения

В дополнение к основным методам лечения мужского климакса могут использоваться и альтернативные. Они могут включать в себя:

Натуропатию . Натуральные компоненты могут ускорить выработку гормона.

. Натуральные компоненты могут ускорить выработку гормона. Акупунктуру . Согласно китайским методикам, иглоукалывание может устранить некоторые симптомы.

. Согласно китайским методикам, иглоукалывание может устранить некоторые симптомы. Йогу и медитацию. Данные практики помогают достичь эмоционального равновесия.





Подведем итог

Андропауза зачастую является возрастным проявлением, связанным с недостатком тестостерона. Но симптомы мужского климакса могут возникать и по другим причинам. Только лечащий врач может определить истинную причину таких изменений и составить правильный план лечения.