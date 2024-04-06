Можно ли забеременеть во время месячных: мифы и реальность

Беременность – важный момент в жизни любой женщины, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Некоторые предпочитают пользоваться так называемым календарным методом, чтобы определить период овуляции и дни, когда оплодотворение яйцеклетки невозможно. Однако наверняка вы слышали о том, что этот способ действует не всегда, и хотите узнать, можно ли забеременеть во время месячных. Чтобы получить ответ, рекомендует ознакомиться с этой статьей, в которой рассказано, какие утверждения являются мифом, а какие правдой.

Что такое менструация

Прежде всего, стоит разобраться с тем, что собой представляет менструальный цикл и менструация. Каждый месяц в организме женщины происходят гормональные изменения, влияющие на то, что в определенные дни она может забеременеть. Вероятность зачатия наиболее высока в период, который называется овуляцией и наступает в середине цикла. Последний, как правило, длится 28-30 дней, но у некоторых женщин он является укороченным и может составлять 21-25 дней. Кровотечение, которым является менструация, образовывается в конце овуляторного цикла и возникает в результате того, что оплодотворение яйцеклетки не произошло.





Можно ли забеременеть во время месячных: мифы и правда

По поводу того, может ли наступить беременность во время месячных, существуют спорные мнения. Некоторые однозначно уверены в возможности наступления зачатия, в то время как другие имеют кардинально противоположное мнение. Мифом является то, что забеременеть во время менструации можно в любом случае. Правда заключается в том, что это невозможно у женщин, имеющих регулярный менструальный цикл, длящийся 28-30 дней. Однако наступление беременности вероятно при наличии следующих нюансов:

Нерегулярный цикл, во время которого может возникнуть кровотечение, которое многие принимают за менструацию. Поскольку этот процесс на самом деле не является месячными, то зачатие вполне возможно.

Короткий цикл, продолжающийся от 21 до 25 дней, при этом менструация длится около 7 дней. Если в этом случае половой контакт произойдет в один из последних дней кровотечения, вероятность зачатия существует. Это обусловлено тем, что серединой цикла будет являться 12-й день, и в этот период продолжительность жизни сперматозоидов еще не прекратится.





Факторы, влияющие на возможность беременности во время месячных

Чтобы разобраться с тем, возможно ли зачатие в период месячных, стоит определить, на какие дни приходится фертильный период. Для этого нужно проанализировать следующие факторы:

Длительность менструального цикла. Если он короткий, то вероятность овуляции сразу после месячных увеличивается. Однако это не является гарантией того, что беременность все же наступит.

Особенность организма, который индивидуален у каждой женщины. В медицинской практике встречались редкие случаи, когда овуляция наступала раньше срока, когда она ожидалась.

Продолжительность жизни сперматозоидов, которая составляет до 5 дней. Из-за этого у женщин с коротким менструальным циклом шансы на зачатие возрастают при половом контакте в последние дни месячных.





Меры предосторожности и методы контрацепции во время менструации

Исходя из изложенных факторов, при планировании беременности очень важным моментом является контрацепция. Ее методы подбираются индивидуально и представлены следующими вариантами:

Презервативы – мужские, которые считаются эффективными на 98% и женские с эффективностью 95%.

Противозачаточные таблетки, которые обеспечивают эффективность 99% при приеме в одно и то же время на протяжении 21 дня. На 7-дневный период менструации делается перерыв. Это средство контрацепции помогает женщинам выровнять менструальный цикл и сделать его регулярным.

Контрацептивный пластырь (99%) – действует на протяжении 7 дней. Во время цикла его нужно менять в течение трех недель, после чего делать перерыв на 7 дней во время менструации.

Вагинальное кольцо (99%) – действует на протяжении месяца.

Внутриматочная спираль или гормоновыделяющая внутриматочная система – эти средства имеют эффективность более 99%.





Подведем итог

Теперь вы знаете, можно ли забеременеть во время месячных, и что может повлиять на этот процесс. Чтобы снизить вероятность зачатия стоит подобрать подходящие для вас средства контрацепции. Только в этом случае ваше последующее решение о планировании беременности будет взвешенным и осознанным.