Можно ли забеременеть во время месячных: мифы и реальность

Беременность – важный момент в жизни любой женщины, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Некоторые предпочитают пользоваться так называемым календарным методом, чтобы определить период овуляции и дни, когда оплодотворение яйцеклетки невозможно. Однако наверняка вы слышали о том, что этот способ действует не всегда, и хотите узнать, можно ли забеременеть во время месячных. Чтобы получить ответ, рекомендует ознакомиться с этой статьей, в которой рассказано, какие утверждения являются мифом, а какие правдой.
Что такое менструация
Прежде всего, стоит разобраться с тем, что собой представляет менструальный цикл и менструация. Каждый месяц в организме женщины происходят гормональные изменения, влияющие на то, что в определенные дни она может забеременеть. Вероятность зачатия наиболее высока в период, который называется овуляцией и наступает в середине цикла. Последний, как правило, длится 28-30 дней, но у некоторых женщин он является укороченным и может составлять 21-25 дней. Кровотечение, которым является менструация, образовывается в конце овуляторного цикла и возникает в результате того, что оплодотворение яйцеклетки не произошло.
Можно ли забеременеть во время месячных: мифы и правда
По поводу того, может ли наступить беременность во время месячных, существуют спорные мнения. Некоторые однозначно уверены в возможности наступления зачатия, в то время как другие имеют кардинально противоположное мнение. Мифом является то, что забеременеть во время менструации можно в любом случае. Правда заключается в том, что это невозможно у женщин, имеющих регулярный менструальный цикл, длящийся 28-30 дней. Однако наступление беременности вероятно при наличии следующих нюансов:
- Нерегулярный цикл, во время которого может возникнуть кровотечение, которое многие принимают за менструацию. Поскольку этот процесс на самом деле не является месячными, то зачатие вполне возможно.
- Короткий цикл, продолжающийся от 21 до 25 дней, при этом менструация длится около 7 дней. Если в этом случае половой контакт произойдет в один из последних дней кровотечения, вероятность зачатия существует. Это обусловлено тем, что серединой цикла будет являться 12-й день, и в этот период продолжительность жизни сперматозоидов еще не прекратится.
Факторы, влияющие на возможность беременности во время месячных
Чтобы разобраться с тем, возможно ли зачатие в период месячных, стоит определить, на какие дни приходится фертильный период. Для этого нужно проанализировать следующие факторы:
- Длительность менструального цикла. Если он короткий, то вероятность овуляции сразу после месячных увеличивается. Однако это не является гарантией того, что беременность все же наступит.
- Особенность организма, который индивидуален у каждой женщины. В медицинской практике встречались редкие случаи, когда овуляция наступала раньше срока, когда она ожидалась.
- Продолжительность жизни сперматозоидов, которая составляет до 5 дней. Из-за этого у женщин с коротким менструальным циклом шансы на зачатие возрастают при половом контакте в последние дни месячных.
Меры предосторожности и методы контрацепции во время менструации
Исходя из изложенных факторов, при планировании беременности очень важным моментом является контрацепция. Ее методы подбираются индивидуально и представлены следующими вариантами:
- Презервативы – мужские, которые считаются эффективными на 98% и женские с эффективностью 95%.
- Противозачаточные таблетки, которые обеспечивают эффективность 99% при приеме в одно и то же время на протяжении 21 дня. На 7-дневный период менструации делается перерыв. Это средство контрацепции помогает женщинам выровнять менструальный цикл и сделать его регулярным.
- Контрацептивный пластырь (99%) – действует на протяжении 7 дней. Во время цикла его нужно менять в течение трех недель, после чего делать перерыв на 7 дней во время менструации.
- Вагинальное кольцо (99%) – действует на протяжении месяца.
- Внутриматочная спираль или гормоновыделяющая внутриматочная система – эти средства имеют эффективность более 99%.
Подведем итог
Теперь вы знаете, можно ли забеременеть во время месячных, и что может повлиять на этот процесс. Чтобы снизить вероятность зачатия стоит подобрать подходящие для вас средства контрацепции. Только в этом случае ваше последующее решение о планировании беременности будет взвешенным и осознанным.