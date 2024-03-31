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Пить ли воду перед сном: польза или вред?

Пить ли воду перед сном: польза или вред?

Узнайте, стоит ли пить воду перед сном и как это влияет на качество вашего отдыха. В статье вы найдете мнения экспертов и практические рекомендации.

Налаженный питьевой режим – это неотъемлемая составляющая здорового образа жизни. Вода поддерживает необходимый уровень гидратации, но при определенных условиях ее избыток может создавать проблемы для организма. Во время бодрствования человек теряет влагу из-за потоотделения, дыхания и других действий, но при отдыхе обычные процессы замедляются. Kleo.ru предлагает разобраться, можно ли пить воду перед сном и в каких объемах.

Как вода влияет на сон

Вода может по-разному влиять на сон в зависимости от обстоятельств. С одной стороны, дополнительный стакан воды на ночь поможет организму нормально функционировать, поддерживая необходимый уровень гидратации. А с другой – нарушить спокойный сон или вызвать отеки.

Качество сна

Негативное влияние на сон оказывает как недостаток влаги, так и чрезмерное употребление воды. Согласно исследованиям, проведенным в 2019 году, взрослые участники эксперимента спали меньше и беспокойнее, если в организме был низкий уровень гидратации. После восстановления водно-солевого баланса качество ночного отдыха быстро улучшалось.

Но не стоит пить воду непосредственно перед сном. Согласно некоторым исследованиям, почки быстрее фильтруют кровь, когда человек находится в лежачем положении. Дополнительная нагрузка может вызвать сложности с засыпанием, а также пробуждение среди ночи из-за желания сходить в туалет.

Уровень мелатонина

Мелатонин, который также называется «гормоном сна», играет важную роль в регулировании циклов сна каждого человека. Его выработка ускоряется после наступления темноты, побуждая к ночному отдыху.

Прямой зависимости уровня мелатонина от выпитой на ночь воды нет, но беспокойный сон из-за переполненного мочевого пузыря может повлиять косвенно. Специалисты, проводившие исследования, рекомендуют пить воду на ночь не позднее, чем за час до сна.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Температура тела

Для спокойного и качественного сна важна не только внешняя температура, но и внутренняя. Дополнительный стакан на ночь может улучшить отведение высокой температуры от органов в коже.

Обезвоживание, в свою очередь, приведет к противоположному результату. Повышенная температура может стать причиной беспокойного и сокращенного сна. Из-за этого может повышаться потоотделение, что также не добавляет комфорта ночному отдыху.

Расслабление мышц

Мышечные спазмы являются одним из признаков недостатка жидкости в организме. Вода составляет 70-80% от общей массы мышц, поэтому ее недостаток ощутимо сказывается даже на самых базовых функция.

Если во время сна часто ощущаются боли или напряжение в икрах и стопах, то стоит начать пить воду на ночь. Это должно снизить болезненные симптомы, а в долгосрочной перспективе полностью избавить от ночных судорог.

Улучшение состояния кожи

Водные процедуры – это эффективный способ увлажить кожу. Но не менее важным является внутреннее увлаженные. Дефицит влаги в организме в первую очередь отражается на внешнем виде и состоянии кожи. Она чаще шелушится, появляются раздражение и сухость.

Употребление достаточного количества воды, в том числе и на ночь, помогут избавиться от таких проблем и вернуть коже здоровый вид и текстуру. Стабильный обмен веществ позволяет эффективно выводить токсины из организма, что также избавит от нежелательных высыпаний.

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Что говорят врачи о пользе и вреде воды перед сном

Врачи и специалисты по здоровому питанию подчеркивают важность воды в обменных процессах и функционировании организма. Она помогает правильному пищеварению, нормализует метаболизм, снижает воспалительные процессы, способствует укреплению сосудов.

При этом эксперты однозначны и в том, что в этом деле очень важно знать меру. Клео.ру предлагает узнать, какую пользу и вред может нести вода перед сном, по мнению врачей.

Сколько воды можно пить перед сном

Рекомендуемая норма воды перед сном, согласно рекомендациям специалистов по здоровому питанию и врачей, составляет 200-300 мл. Это примерно 1-1,5 стакана. Пить воду стоит за 30-60 минут до сна.

Важно соблюдать норму не только в ночное время, но и в течение всего периода бодрствования. Универсальных объемов не существует, так как они зависят от особенностей организма и наличия заболеваний. Но для здорового человека считается достаточным 1 литр воды в сутки на каждые 30 кг веса. Желательно делить эту нагрузку равномерно в течение всего дня.

В каком виде можно употреблять жидкость

Перед сном рекомендуется отказаться от спиртного, кофе и черного чая. Они могут помешать нормальному сну. Также стоит отказаться от напитков с высоким содержанием сахара. Такие углеводы дадут быструю энергию, что также не поможет быстрому засыпанию.

Оптимальным вариантом будет обычная чистая вода или травяные чаи, но без тонизирующего эффекта. Температура жидкости особого влияния на качество сна не окажет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как избежать отеков после питья воды перед сном

Люди, только-только начавшие пить воду перед сном, часто сталкиваются с отеками на лице и теле после пробуждения. Получив такой результат, человек логично предполагает, что причиной этому является выпитый накануне стакан воды. Но, как правило, ситуация противоположная.

По утверждениям врачей, появление отеков – это нарушение водно-солевого баланса. Организм сталкивается с частой нехваткой воды, поэтому старается накапливать влагу при первом удачном случае. Чтобы избавиться от такого явления, необходимо пить воду равномерно в течение дня в рекомендуемых дозах (1 литр на 30 кг веса в сутки).

Однако для появления отечности могут быть и менее безобидные причины. Болезни почек тоже входят в список частых причин нарушения обмена веществ. В случае появления отека стоит посетить лечащего врача и пройти медицинское обследование.

Помимо полноценного питья, уменьшить вероятность появления отеков помогут снижение употребляемого количества соли и регулярная физическая активность.

Чрезмерное выведение полезных веществ

Утверждение, что вода выводит важные вещества из организма, является верным. Однако, как утверждают специалисты, влияние на организм отказываются лишь в том случае, если человек средней комплекции выпивает более 6 литров в сутки. Как правило, такие объемы употребляют профессиональные спортсмены, но такие потери компенсируется соответствующим рационом питания.

Для обычного современного человека больше свойственна нехватка воды в организме, чем ее избыток.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Нормальный питьевой режим играет важную роль в функционировании организма человека. По этой причине все больше людей задаются вопросом, можно ли пить воду перед сном и каким должен быть объем. Оптимальным считается 1-1,5 стакана жидкости, выпитые за 30-60 минут до ночного отдыха. Однако это количество может изменяться в зависимости от состояния здоровья и соблюдения водно-солевого баланса.

31 марта 2024, 04:20
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Екатерина Тимофеева

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