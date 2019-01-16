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Когда ожидать магнитные бури в феврале 2019 года?

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В зимний период многие люди испытывают огромное недомогание. Причин, может быть несколько от нехватки витаминов и недостатка световых излучений, до снижения работы иммунной системы. Магнитные бури в феврале 2019 года могут, также ощутимо сказаться на вашем здоровье, предлагаем просмотреть расписание по дням и часам.

График магнитных бурь в феврале 2019 года по дням и часам

Если приглядеться к расписанию солнечной активности, то можно определить даты магнитных бурь. Первые магнитные волны придутся на начало февраля, и как считают астрономы, они самые мощные.

Прогноз неблагоприятных дней на февраль 2019 года для метеочувствительных людей:

  • 5 февраля пройдут вспышки магнитных волн. Специалисты не рекомендуют начинать какие-то дела в этот день. Желательно остаться дома в спокойной обстановке;
  • 7 февраля очередная вспышка, которая даст о себе знать людям с сердечными заболеваниями;
  • 10 февраля. Вспышка неблагоприятно повлияет на психологическое состояние людей;
  • 15 февраля. Последняя вспышка этого месяца. Людям желательно обзавестись терпением и остаться в этот день дома.

Как магнитные бури влияют на организм

Вспышки могут влиять на:

  1. Техническое оборудование. Чаще это относиться к средствам коммуникационной связи, а также навигационного оборудования. Иногда происходят сбои в работе спутников, и что с этим связано.
  2. Могут возникнуть осложнения в слаженной работе технического оборудования авиации, из-за меняющихся магнитных потоков.
  3. Возникают проблемы в энергетических системах.
  4. На человека. Сильные магнитные вспышки способны ощутить практически каждый. Также это зависит от возрастной категории и состояния здоровья. Подростки, которые имеют крепкую иммунную систему, практически не чувствуют магнитных всплесков.

Люди, которые смогут ощутить вред бурь – это маленькие дети, беременные на поздних сроках женщины, пожилые, а также больные, страдающие тяжелыми хроническими болезнями. Чтобы знать когда нужно быть осторожным смотрите расписание.

Постоянная работа организма человека заключается в передачи нервных сигналов от органа к отделам головного мозга. В период магнитных всплесков эта система может дать сбой. И вследствие этого мозг получает искаженную информацию о состоянии организма.

Каждый орган у человека имеет свой энергетический потенциал. И поэтому под действием магнитного излучения полярность может сильно измениться и привести к неблагоприятным последствиям.

В пример нарушение полярности у эритроцитов, может привести к их скоплению. В результате чего образуются тромбы, что приведет к инсультам или инфарктам.

Также магнитные изменения могут влиять на ритм сердечных сокращений. 

Так как в эти дни мозг получает недостаточное количество кислорода, люди, которые имеют нервные заболевания, будут раздражительны и агрессивны.

Какие бывают магнитные вспышки

Вспышки в солнечной системе могут иметь разную периодичность и силу. В некоторых моментах солнце активно постоянно, и поэтому потоки будут идти непрерывно. В эти периоды как раз и наблюдаются магнитные всплески.

В некоторых случаях солнце находится в относительно спокойном состоянии, в этот момент на земле происходит спокойная геомагнитная обстановка.

  • А ваш организм реагирует на магнитные бури?

Ученые за солнцем наблюдают уже долгие годы и поэтому, зная периодичность и силу вспышки, составляют расписание по дням. В результате этого они строят подробные прогнозы. Это проводится для того, чтобы предупредить людей о надвигающихся изменениях. Следите за расписанием магнитных бурь в феврале 2019 года.

Что делать при магнитных бурях

Грамотный и своевременный подход к проблеме позволяет достаточно снизить риск возникновения неприятной ситуации. Ученые наблюдали за магнитными всплесками долгие годы и выявили наиболее опасные моменты и ситуации, которые желательно избежать:

  1. Вождение легковой машины или поездку на транспорте. Практически каждая техника во время магнитных всплесков может дать сбой в работе.
  2. Находится в местах большого скопления народа. К таким можно отнести различный митинг, демонстрации, уборку территории заведения, очереди в государственных учреждениях, торговые дома или концерты. Как минимум четвертая часть людей во время магнитных изменений будут вести себя агрессивно, неуравновешенно. Поэтому имеется огромный риск возникновения потасовок и драк.
  3. Употребление алкогольных напитков. Кровь при гипоксии становится гуще, а спиртное также будет этому способствовать. В результате данный фактор приблизит вероятность возникновения тромбозов.

Во время магнитных всплесков рекомендуется обращать на свое самочувствие и настроение, а также желательно вести контроль над своими действиями и к окружающим людям относится с пониманием.

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16.01.2019
Теги: магнитные бури 2019 год расписание

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