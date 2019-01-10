Когда ожидать магнитные бури в марте 2019 года?

Исходя из оценок ученых, большая часть жителей нашей планеты испытывают на себе неблагоприятное воздействие энергии Солнечной системы. Вспышки, происходящие на Солнце, способны привести к трансформации магнитного поля Земли, что может отразиться как на физическом, так и на эмоциональном состоянии человечества.

В процессе активности магнитного поля Земли растет количество инсультов, инфарктов и суицидов. Безусловно, на данный момент практически невозможно со стопроцентной уверенностью сказать о том, какими будут магнитные бури в марте 2019 года, однако, стоит попытаться составить максимально приближенное к реальности расписание по дням и часам, чтобы заранее предвидеть увеличивающуюся солнечную активность и принять меры предосторожности.

График магнитных бурь в марте 2019 года по дням и часам

Всегда следует помнить, что ученые составляют таблицы магнитных дней как в марте 2019 года, так и по другим месяцам, дням и часам, беря за основу статистические данные прошлых периодов. Самый точный прогноз возможен только за 45 суток.

Исходя из предварительных данных, расписание магнитных бурей по дням будет выглядеть следующим образом:

Дата Сила вспышек Последствия 13.03.2019 умеренная Преимущественное количество людей испытает физическую усталость. Гипертоникам, сердечникам, а также страдающим психическими расстройствами, стоит быть подготовленными. Здоровые люди могут наблюдать за собой усталость, перемены настроения, повышенную напряженность, чрезмерную раздражительность, не исключена и бессонница. 16.03.2019 умеренная Предостережения подобны предыдущему периоду. 19.03.2019 сильная Ухудшение состояния страдающих болезнями сердца, психическими расстройствами. Здоровым людям не рекомендуется перенапрягаться, больным – обеспечить себе запас лекарственных препаратов, которые должны быть под рукой в любую минуту. Не будет лишним и профилактическое обследование у врача. 21.03.2019 мощная В такой день стоит воздержаться от посещения мест с большими скоплениями людей, постарайтесь отдать предпочтение спокойному семейному вечеру. 22.03.2019 сильная В такой день больным людям следует придерживаться размеренного режима дня, избегать посещения метро и больших торговых точек. Постарайтесь отнестись более тщательно и скрупулезно к своему здоровью. 28.03.2019 умеренная Данный период может стать критической точкой для людей, страдающих нервными расстройствами. Остерегайтесь страшных фильмов и людных мест. 29.03.2019 умеренная Характеристика этого случая аналогична предыдущим.

Прогноз неблагоприятных дней для метеочувствительных людей

Волнения геомагнитного поля протекают в соответствии с определенными законами. Сам процесс появления, развития и угасания магнитной бури включает в себя два ключевых этапа:

Данный этап связан с увеличением магнитного потенциала в результате которого буря становится максимально сильной. Во втором этапе активность начинает медленно спадать.

Полный цикл природного явления может занять как несколько часов, так и целую неделю (при этом активность порывов солнечного ветра может по-разному варьировать).

Самые сильные магнитные бури ожидаются в середине марта 2019 года. Наглядно это можно увидеть в следующем предварительном графике по датам:

19 марта – наиболее мощные потоки солнечной энергии повлекут за собой ухудшение самочувствия к метеочувствительных людей. Вероятно появление неожиданных головных болей, неоправданная резкая смена настроения, апатия, депрессивное состояние, упадок сил, снижение концентрации внимания. 21 и 22 марта – сильнейшие геомагнитные бури, оказывающие влияние даже на здоровых людей. Больным, страдающим повышенным давлением, рекомендуется быть предельно осторожными в эти дни. Для того, чтобы предупредить сбои в работе сердечно-сосудистой системы, стоит предварительно начать прием стабилизирующих препаратов.

влияние магнитных бурь на организм человека

Под влияние повышенной энергии Солнца чаще всего попадают дети, беременные девушки, люди преклонного возраста. Ухудшить самочувствие способны хронические болезни, так как порывы солнечного ветра способствуют их обострению. Вот почему, так важно знать расписание неблагоприятных дней.

В общей сложности различают слабые, средние и сильные магнитные бури, которые различным образом могут оказывать влияние на людей. Воздействие кроется в том, что нормальное функционирование большинства органов нарушается. К примеру, мощные магнитные бури способны слегка перезарядить эритроциты. Результатом может стать образование сгустков крови, приводящих к инфаркту.

Вследствие сгущения крови мозг плохо снабжается кислородом, приводя к мигреням и даже инсультам. Также под воздействием колебаний магнитных волн может нарушиться сердечный ритм, скакать артериальное давление, учащаться пульс, возникать аритмия.

Какие действия предпринимать во время магнитных бурь

Вероятный прогноз совместно с расписанием магнитных бурь разрабатывается профессионалами на протяжении долгого периода времени. Метеозависимым людям стоит заранее проводить подготовку, отмечая неблагоприятные дни и меняя свой распорядок, предельно снизив нагрузку.

Для того, чтобы улучшить свое самочувствие во время отрицательных природных явлений, рекомендуется придерживаться ряда несложных правил:

Обеспечение физического и морального покоя, отложив маловажные рабочие встречи, избегая стрессовых и напряженных ситуаций. Соблюдение специального режима: здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, правильный рацион питания. Все эти аспекты способны улучшить иммунитет и защитные силы организма, вступая в борьбу с негативным воздействием. Внимательное отношение к своему самочувствие: подготовка медицинских препаратов, помогающих снизить артериальное давление, уменьшить головные боли, избавиться от излишней раздражительности. Использование трав. Сердечно-сосудистая система – первое, что подвергается поражению во время магнитных бурь. Для того, чтобы поддерживать ее в нормальном состоянии, рекомендуется применять травяные сборы, весомым образом улучшающие состояние здоровья.

Влияние магнитных бурь становится сильнее на большой высоте или глубине. Вот почему они представляют серьезную опасность для летчиков, пилотов и космонавтов.