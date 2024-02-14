Шесть популярных продуктов укорачивают жизнь: проверьте холодильник

У всех дома в холодильнике или в кухонном шкафу подолгу хранятся основные продукты. В зависимости от того, кому что больше нравится, у кого-то больше овощей, у кого-то фруктов, а кто-то любит сладкое. Но не все продукты одинаково безвредны. Есть некоторые вкусности, которые таят опасность. Так, несколько весьма популярных у российских семей продуктов могут значительно сократить срок жизни. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, на какие съестные припасы стоит обратить внимание.



Зеленый чай

Чеснок

Свежевыжатые фруктовые соки

Красное мясо

Чернослив

Мороженое

Зеленый чай считается очень полезным напитком. Он помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, улучшает работу мозга, снижает лишний вес, имеет канцерогенный эффект. При всем при этом в зеленом чае содержится очень много кофеина, что может привести к инсульту, так как он повышает кровяное давление. Также в зеленом чае находится значительное количество танина. Он оказывает возбуждающее действие и поэтому вреден для нервной системы. И, конечно, при покупке зеленого чая надо обращать внимание на его натуральность.Чеснок известен своими полезными свойствами. Он содержит фитонциды, которые помогают бороться с вирусами и бактериями при простуде. Он повышает иммунитет, нормализует кровяное давление. Однако в чесноке содержится сероводород, который значительно замедляет работу мозга, и медь. Большое количество меди пагубно влияет на наш организм. Но не надо пугаться и категорически отказываться от чеснока. Все должно быть в меру. Нужно съедать не больше одной головки чеснока в день. Тогда здоровье точно не пострадает.Свежевыжатые фруктовые соки становятся все более популярным питьем. Их активно рекламируют в различных передачах. Но в свежевыжатом фруктовом соке содержится очень много фруктозы и огромное количество витаминов. При постоянном употреблении фрешей вы можете получить сильный витаминоз (излишек витаминов). Разумеется, это весьма не полезно. К тому же некоторые свежевыжатые соки содержат много кислоты, и это крайне вредно для желудка.Мясо с древности считалось источником белка и энергии. В нем содержится много необходимых организму микроэлементов, таких как железо, медь, цинк и другие. Но последние исследования ученых говорят о том, что употребление в пищу большого количества мяса вредно. Негативное влияние происходит из-за того, что оно содержит много насыщенных жиров и натрия. Это приводит к сокращению продолжительности жизни. Чтобы этого избежать, надо стараться есть нежирное мясо. Также лучше отдавать предпочтение в вопросе приготовления мяса варке или медленному тушению.Это очень полезный и вкусный сухофрукт. Он может заменить всякие «плохие» вкусности: шоколад и другие сладости. Также чернослив является очень сильным антиоксидантом. Он помогает бороться нашему организму с неблагоприятными условиями окружающей среды и предупреждает онкозаболевания. Но при употреблении чернослива надо знать меру. В день можно съедать не больше пяти – шести штучек, иначе диарея и другие проблемы со здоровьем гарантированы.Невозможно себе представить жаркий летний день без этого лакомства. Его, как и все остальные продукты, надо выбирать аккуратно. Сейчас в мороженое часто кладут растительные жиры, пальмовое масло. Оно является очень сильным канцерогеном, может вызывать различные заболевания, в том числе и рак. Поэтому при покупке мороженого надо очень тщательно изучать его состав, чтобы там не было никаких растительных жиров. А лучше мороженое делать самим. Это не очень сложно, зато гарантировано качество.Будьте бдительны. Мы – то, что мы едим!