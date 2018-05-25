Прощаемся с запором раз и навсегда

В процессе пищеварения участвует множество органов, и если один из них даст сбой, это сразу скажется на здоровье и самочувствии человека. Мы сегодня поговорим о том, как избавиться от запора, используя различные средства в домашних условиях.

Быстро и легко решить эту проблему получается не всегда, ведь проблема довольно деликатная, и важно выявить причины возникновения задержки дефекации.

Запоры возникают по различным причинам, это может быть неправильное питание, сидячий образ жизни, а также недостаток клетчатки в продуктах питания. Все эти факторы приводят к развитию задержки дефекации, но определить точную причину удается не всегда, поэтому специалисты дают общие рекомендации по профилактике проблемы.

Кроме того, задержка дефекации иногда возникает из-за определенных патологий кишечника, в этом случае придется пройти полноценное обследование у врача и пройти курс лечения. Обычно же, для устранения запоров дома, пациенты используют клизму, слабительные препараты и народные рецепты.

Симптомы и причины патологии

Как говорит, врачебная статистика, около 20% населения всей планеты имеют проблемы со стулом. Первые проблемы обычно замечают люди после 25 лет, пожилые же пациенты встречаются с задержкой дефекации в 30% случаев.

Если больной не начнет проводить лечение патологии вовремя, это может привести к более серьезным проблемам.

Основные признаки серьезного запора:

образование газов в кишечнике и вздутие живота;

появление приступов тошноты;

болезненность в области брюшины и дискомфорт;

во рту появляется неприятный привкус;

аппетит заметно снижается или отсутствует.

Если задержка дефекации перешла в хроническую форму, то к перечисленной выше симптоматике добавляются и другие признаки:

цвет кожи изменяется, покровы становятся более темного оттенка;

возникает постоянное чувство усталости;

пациент становится сонливым;

развивается анемия;

может наблюдаться психологическая подавленность.

Эти признаки говорят о том, что в организм начали проникать вредные токсины, которые отравляют пациента, эти токсины содержатся в каловых массах. Если вовремя не узнать, как быстро и легко избавиться от запора, то позднее в домашних условиях с патологией справиться будет крайне сложно.

Длительный запор может привести к образованию геморроя, резкому снижению давления, а также развитию язвы и рака прямой кишки.

Существует масса причин, из-за которых возникает расстройство функций кишечника у больного:

Сидячий образ жизни. На самом деле это достаточно распространенная причина дисфункции кишечника. В наше время работники офиса много времени проводят за компьютером в сидячем положении, то есть практически не имеют физических нагрузок. Нарушение питания. Если пациент часто употребляет в пищу только вторые блюда, отказываясь от первых, это может привести к задержке дефекации. Также запор провоцирует фастфуд и много сладкого. Недостаток жидкости в организме. Врачи советуют в сутки выпивать не менее двух литров воды, именно эта норма дает возможность организму производить дефекацию своевременно. Прием медикаментов. К таким лекарственным средствам можно отнести препараты с железом в составе, антибактериальные средства, антидепрессанты, лекарства, снижающие кислотность желудка и атропин. Сбои в работе внутренних органов. Сюда также можно отнести гипотериоз и сахарный диабет любого типа. Период вынашивания ребенка. У женщин в период беременности такая проблема встречается особенно часто. Наследственность. Предрасположенность к запорам из-за наследственности встречается не так часто. Различные заболевания. К ним можно отнести инсульт и болезнь Паркинсона.

Вне зависимости от причин, которые привели к нарушениям в работе кишечника, каждому пациенту будет полезно узнать о том, как избавиться от запора в домашних условиях, а также какие способы помогут сделать это быстро и легко.

Как оказать быструю помощь организму

Чтобы не принести никакого вреда организму, но при этом избавиться от постоянных запоров, придется действовать комплексно.

Ниже будут описаны методы, которые нельзя использовать более полугода, за исключением витаминного комплекса:

Прием пробиотиков. Такие препараты следует использовать в течение двух месяцев, это поможет привести в норму микрофлору кишечника, что значительно улучшит процесс пищеварения. Прием витамина С. Взрослый человек должен в сутки принимать не менее 500 мг витамина в день, в некоторых случаях количество рекомендуют повысить до 2 грамм. Перед подготовкой ко сну, врачи рекомендуют применять внутрь средства на основе магния. В день принимают не более 300 мг вещества. В утренние часы съедают одну чайную ложку белого шалфея. В составе семян содержится много омега-3, а этот компонент помогает очистить кишечник. Каждое утро перед завтраком важно выпивать по 200 мл обычной воды.

Если строго следовать такой технике, то очень скоро запоры, вообще, перестанут беспокоить. Это прекрасный вариант профилактики, использовать ее можно при первом же нарушении стула.

Лекарственные препараты

Существует целый список препаратов, которые помогут быстро и легко устранить проблему. Если необходимо выяснить, как избавиться от запора в домашних условиях, то можно прибегнуть к таким лекарственным средствам:

Глицелакс. Лекарственное средство, которое можно приобрести в двух дозировках, одно предназначается для взрослых, другая дозировка рассчитана на детский возраст. Рекомендуется использовать только одно свечу в сутки, применение производят только через 20 минут после приема пищи. Свечи оказывают необходимое воздействие всего через 1-1,5 часа. Есть возможность применения медикамента в период грудного вскармливания, но при вынашивании ребенка свечи строго противопоказаны. Эвакью. Это средство относят к препаратам скорой помощи, который помогает наладить дефекацию при ее длительном отсутствии. После введения внутрь, действие начинается уже спустя 5–15 минут. Свечи можно применяет детям от двенадцати лет, но при этом врачи разрешают использовать суппозитории в период вынашивания ребенка и кормления грудным молоком. Свечи вводят не более одного раза в сутки по одной штуке. Облепиховое масло. Препарат продается в виде свечей, преимуществом средства является его безопасность, а также невысокая стоимость. Лекарство принято использовать не только от запоров, но и при обострении геморроя или при трещинах ануса. Такие суппозитории разрешено использовать детям с шести месяцев по одной свече. После шести лет назначают по одной свече два раза в сутки.

Облепиховое масло безопасно для беременных и кормящих женщин, но перед применением лекарства, следует проконсультироваться с доктором.

Если для лечения были выбраны именно свечи, то специалисты рекомендуют после введения препарата в прямую кишку, сохранять лежачее положение в течение одного часа. Дополнительно следует соблюдать строгую диету, исключив из питания все жирные и жареные блюда, а также выпечку и сладкое.

Полезно включить в рацион чернослив и курагу, или же готовить отвары на основе этих сухофруктов.