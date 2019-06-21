Что такое кисты молочной железы и чем лечить

Женщины, в связи с особенностями функционирования, большим количеством гормональных перестроек, чаще всего страдают от заболеваний органов половой сферы. К примеру, часто диагностируется фиброзно-кистозная болезнь или кисты молочной железы. Узнаем, что это такое и как лечить недуг.

Что такое киста молочной железы

В медицине под кистой молочной железы понимают патологию в виде одиночных или множественных полостей. В первом случае говорят о солитарной кисте, а во втором - поликистозе молочных желез. Иногда капсула может иметь разрастания, что отражается в диагнозе как "атипичная киста".

Полость окружает капсула из соединительной ткани. Киста молочной железы размера 0.8-1.0 обнаруживается исключительно во время УЗИ. Если параметры превышают 1 см, это значит, что такое образование может быть обнаружено во время пальпации, в том числе и самостоятельной. Размеры отражаются на том, как лечить патологическое состояние.

В большинстве случаев образование кисты проходит бессимптомно. Единственное, что может насторожить женщину - легкое жжение во время менструации, при ПМС.

Какие бывают виды

Медицине известно сразу несколько разновидностей образований. Независимо от вида, должно быть проведено детальное обследование, чтобы исключить развитие опасных последствий.

Атипичная киста. Полое образование, стенки покрыты разрастаниями, солевыми отложениями или кальцинатами. Капсула имеет овальную или круглую форму. При отсутствии лечения может возникать воспалительный процесс. Солитарная киста. Одиночное образование, имеет доброкачественный характер и мягко-эластичную консистенцию. Структура изменяется на плотную по мере развития образования. Чаще всего сопровождается болевым синдромом во время менструации. Фиброзная киста. Фиброзная киста молочной железы это образование, которое выглядит как полостные уплотнения. Форма напоминает грозди. Такое изменение в структуре легко пальпируется. Сопровождается сильно выраженным болевым синдромом, который появляется перед наступлением очередной менструации. Боли интенсивные. Определяя как лечить гинекологи, в первую очередь назначают анестетики, чтобы уменьшить симптоматику. Протоковая киста. Представляет собой полые наросты, которые образовались в протоках. Группу риска составляют женщины детородного возраста, т.е до 45 лет. Угрозы для здоровья не представляет, если до наступления климакса будет назначена корректная терапия. Многокамерная киста. Подобно фиброзной кисте молочной железы, сопровождается множественными образованиями. Только при этом типе наросты объединяются в многокамерные, поражая практически весь орган. Вследствие этого молочная железа деформируется, нарушается функционирование. Жировая киста. Результат закупорки сальных протоков, из-за чего образуется полость, заполненная жиром. Образование легко подвергается воспалению. Киста молочной железы, которая состоит из нескольких образований, имеет неоднородное содержимое, называется сложной. Подобное считается осложнением фиброзно-кистозной болезни.

Симптомы кисты

Пока размер образования колеблется в пределах 0.8 - 1.0 его диагностика без использования специального оборудования затруднительна. Отсутствует и клиническая картина. Гинекологи называют в качестве симптомов такие состояния:

повышенная болезненность молочных желез, которая появляется за несколько дней до наступления менструации;

выделения из сосков (если образование сообщается с протоком);

выпирание контуров;

покраснение кожных покровов, повышение местной температуры.

Клиническая картина появляется на поздних стадиях заболеваниях. Единственный способ предупредить развитие опасных последствий - регулярно посещать гинеколога.

Опасна ли киста молочной железы. Перерождается ли в рак

При условии, что киста обнаружена своевременно, ее размеры незначительны, образование не представляет угрозы. Неприятные ощущения, дискомфорт и болевой синдром развиваются в тех случаях, когда киста достигла крупных размеров и привела к деформации органа, нарушению его структуры.

Киста становится опасной в том случае, если у пациентки развивается воспалительный процесс. Вследствие этого жидкое наполнение полости начинает гноиться.

Киста в редких случаях перерождается в рак молочной железы. Однако нагноение, воспалительный процесс, которые сопровождают запущенные стадии развития патологии, могут спровоцировать появление злокачественных новообразований.

Как лечить кисту молочной железы

Методы терапии состояния условно делят на несколько направлений:

консервативное лечение;

оперативное вмешательство;

народные средства.

Узнаем, как лечить каждым из методов.

Консервативное лечение

К этому методу врачи прибегают, если образование обнаружено на ранних стадиях. От пациентки потребуется несколько раз в год проходить осмотр у эндокринолога, гинеколога, маммолога и иммунолога.

Медикаментозное лечение направлено на угнетение выработки пролактина, налаживание обмена веществ. Список проверенных и эффективных на любой стадии, для любого типа кист, препаратов включает:

Мастодинон

Курс лечения, как правило, занимает три месяца. Растительное происхождение препарата объясняет, почему он имеет малое количество противопоказаний. По окончании терапевтического курса пациентки проходят повторное обследование, которое покажет, насколько эффективным было лечение. При необходимости, назначается повторный курс.

Кламин

Главное действующее вещество - вытяжка из ламинарии. Она известна своим рекордным содержанием антиоксидантов, иммуномодулирующими и противораковыми качествами. В результате лечения наблюдается угнетение роста новообразований независимо от природы. Противопоказаний практически нет.

Индинол

Представляет собой концентрированную форму Мастадинона. За счет этого повышается эффективность и, одновременно, количество противопоказаний. Оказывает более сильное воздействие на новообразование. Курс терапии достаточно длительной. Но с учетом усиленного состава, только врач должен решать как лечить.

Мастопол

Относится к группе гомеопатических препаратов. Активно применяется в терапии кист малого размера.

Мастинол-Эдал

Способствует рассасыванию соединительнотканных стенок кист.

Терапия медикаментами применима и в случае диагностирования образований среднего размера. В этом случае сначала откачивают из полости кисты всю жидкости, обрабатывают пространство кислородом или озоном. И только потом проводится лечение препаратами.

Операция по удалению кисты груди

Если консервативное лечение не дает терапевтического эффекта или новообразование было обнаружено на поздней стадии развития, требуется оперативное вмешательство. Оно может проводиться по двум направлениям:

оперативное;

прямое.

В первом случае обязателен предварительный этап. Он заключается в оценке возможности прокола кисты, плотности оболочки. Процедура занимает от 20 минут до получаса. Обязательно использование местной анестезии. Все проходит под контролем изображения с аппарата УЗИ.

Когда из полости кисты откачивают скопившуюся жидкость, стенки спадают. Со временем они слипаются и постепенно рассасываются. Собранный во время процедуры материал обязательно исследуется в лаборатории на предмет доброкачественности.

Если пункция невозможна из-за плотности оболочки, проводится прямое оперативное вмешательство. Технически оно более сложное и проводится в несколько этапов:

Пациенту проводят пробы на переносимость анестезии. На основании результатов УЗИ на поверхность оперируемой железы наносится разметка. Ультразвуковое обследование проводится в трех проекциях - снизу/сверху, слева и справа. Через разрез хирург удаляет новообразования, прижигает кровеносные сосуды, чтобы исключить кровотечение. Затем проводится послойное сшитие раны.

После операции пациенты на несколько дней остаются в условиях стационара. Это позволит проконтролировать самочувствие и степень заживления. Большая часть реабилитационного периода проходит в домашних условиях.

Лечение кисты молочной железы народными средствами

Известно, что такое состояние как киста молочной железы можно лечить народными средствами. Конечно, это возможно только после консультации с лечащим врачом.

Чага

Также известно как березовый гриб. Продукт отличается выраженными противовоспалительными качествами. Применение чаги помогает остановить рост кисты. Для приготовления настоя потребуется 200 г сухой чаги (предварительно измельчить) и 1 л кипятка.

Смесь оставляют для настаивания на протяжении 8 часов. Настой процеживают, гриб еще раз измельчается и снова соединяется с жидкостью. Прогревают до 70°С около получаса, не допуская кипения. Накрывают крышкой и оставляют в тепле на 2 суток.

Готовый настой процеживают, принимают за 30 минут до еды трижды в день. Объем однократной дозы - 100 мл.

Грецкие орехи

Для того, чтобы приготовить настойку, скорлупу 15 грецких орехов измельчают и заливают 500 мл водки. Оставляют на 2 недели, затем процеживают и принимают по столовой ложке трижды до еды. Курс занимает от месяца до двух.

Корень лопуха

Чтобы приготовить лечебную настойку столовую ложку сухого компонента заливают 200 мл кипятка. Томят корень лопуха на водяной бане в течение четверти часа. Полученную жидкость выливают в термос и оставляют для настаивания, которое занимает от 7 до 8 часов. Принимают до еды 2-3 глотка, предварительно подогрев.

Профилактика кисты груди

В отношении новообразований в молочных железах важно знать не только как лечить, но и как предотвратить развитие патологии:

Регулярно проходить обследование гинеколога. Отказ от ношения бюстгальтеров с жесткой основой. Ограничение употребления напитков, содержащих в большом количестве кофеин. Сбалансированное потребление соли. Ограничение количества стрессовых ситуаций.

К профилактическим мерам можно отнести и регулярную половую жизнь. Это позволяет поддерживать гормональный фон.