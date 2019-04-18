Чаще всего разнообразные уплотнений под кожей в виде шарика не несут опасности, но показаться врачу следует, чтобы специалист определил причины и необходимость лечебных мер.

Уплотнение под кожей в виде шариков

Шишкообразные плотности образуются на разных частях тела, их обнаруживают на конечностях, на лице, появляются в складках живота. Их рост незаметен, часто человек нащупывает уплотнение, уже достигшее большого размера.

Без симптомов растут доброкачественные кожные новообразования, представляющие собой уплотнение под кожей в виде шарика.

Рост шишек с болью указывает на их причину – инфекционное поражение тканей. Повышается общая или местная температура, краснеет кож на месте появления шишки. Появляются сопутствующие осложнения: расстройство общего самочувствия, боли в голове. Своевременное лечение позволяет убрать нарастающие уплотнения.

На фото видна разница между шариком и шишкой.

Когда уплотнение под кожей обнаруживается на ноге, в виде шарика, пациенты идут к хирургу. Его задача – определить тип новообразования. Наросты злокачественного характера встречаются реже, но что делать, их требуется своевременно распознать, чтобы не запустить развитие болезни.

Уплотнение на руке или ноге

Под кожей рук или ног образуются чаще всего гигромы, плотные малоподвижные шарики, выступающие на поверхности как шишка. Обычно не болит, не наносит вреда общему здоровью.

Фото гигромы​ показывает, какой это важный косметический недостаток. Если же гигрома селится на ладони, она серьезно мешает выполнению любых дел. Случайный удар по гигроме будет очень болезненным, но при этом она исчезает, потому что является межтканевым скоплением жидкости, от механического воздействия ткани повреждаются, жидкость рассасывается.

Появление уплотнения под кожей на руке в виде шарика более всего беспокоит женщин, так как это явное косметологическое нарушение. Что делать с ними – решает врач.

Новообразования в виде суставных узлов говорит о развитии заболеваний: артритов, артрозов. При них образуются твердые маленькие узелки, неподвижные по своему росту и развитию. Чаще всего это ревматоидные узелки, их причина – ревматоидный артрит.

Появление узелков на разгибательных поверхностях пальцев рук говорят о развитии деформирующего остеоартроза. На фото видны отличия между ревматоидными и подагрическими наростами.

На суставах пальцев ног развиваются тофусы – подагрические узлы, они могут расти до большого размера, так как в них происходит постоянное накапливание солей мочевины. Тофусы сопровождают длительное заболевание, что делать с ними – входит в общий план лечения подагры.

Отдельным новообразованием считается рост подкожной шишки сбоку на суставе больших пальцев. Этот твердый нарост вызывает вальгусную деформацию, искривляет весь палец. Это видно на фото больной ноги.​ Косточка имеет тенденцию постепенного роста, что со временем создает существенное неудобство в выборе обуви для нормальной ходьбы.

На ногах и руках чаще всего вырастают липомы, фибромы. Их причина – образование мягкого уплотнения жировых и соединительных тканей с медленным ростом. Чем меньше в них жировых клеток, тем они тверже и не подвижнее. Это безопасные новообразования, и все же лучше показать их врачу. В больших размерах такие наросты лучше удалять.

На лице

Группа новообразований на коже лица связана с проникновением в подкожные слои инфекции, стафилококка. От них кожа в месте поражения инфекцией краснеет, затем под кожей на лице развивается уплотнение в виде шарика с опухшими соседними тканями. При многочисленном кожном поражении бывает высокая температура.

Кожные новообразования на лице бывают разными:

рожистое воспаление;

флегмона;

карбункулы;

фурункулы.

Воспаление распространяется быстро, переходит в гнойную форму, образует флегмону. Она захватывает большую часть подкожной клетчатки жира, особенно на полном лице.

Причины появления карбункулов и фурункулов – в образовании очагов воспаления на волосяных луковицах, сальных железах, с их повреждением, нарушением функций. Лечат гнойно-воспалительные болезни кожи хирурги. На ранней стадии лечение проводится с применением антибиотиков, в запущенной форме новообразования хирург удаляет.

Причинами наростов являются:

проникновение под кожу вирусной инфекции;

повреждение механического характера;

гормональные нарушения.

Иногда рост бородавок или папиллом происходит беспричинно, они располагаются на ягодице, интимных местах. Это безобидные наросты, если не трутся одеждой. Многообразные формы, размеры требуют их квалификации – доброкачественные они или злокачественного типа. Важно получить консультацию дерматолога, онколога.

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Шишка в паху, на бедрах и ягодицах

Появление уплотнения в паху под кожей в виде шарика всегда настораживает человека.

Уплотнения в этих местах проявляются в форме:

инфекционного воспаления паховых лимфоузлов;

роста кисты, наполненной жидкостью, вполне безвредного новообразования;

развития болезненного абсцесса со скоплением гнойного содержимого;

инфекционных генитальных бородавок в виде мясистых наростов, передающихся с половыми контактами;

висячих родинок и бородавок.

Что делать с плотными подкожными местами, имеет зависимость от факторов появления. Может, это результат ВПЧ, поэтому посещение врача является обязательным, особенно, когда шарики быстро растут. Помогут консультации хирурга, дерматолога, онколога.

Самолечение не допускается!

Уплотнение на суставе

Суставные шарики на пальцах рук являются гигромой, типом кисты, растущей суставной сухожильной ткани.

Синовильная киста обычно вырастает в виде мягкого, гладкого шарика, внутри он заполнен жидкостью как плотное желе. Причинами их появления называют старение или повреждение суставов и сухожилий.

Когда гигрома на суставе не беспокоит человека, ее можно оставить. Но что делать, если она причиняет боль и неудобство в работе? Следует идти к врачу для ее удаления. У суставной гигромы есть большой недостаток – после удаления она может снова нарастать в прежнем месте.

Маленький шарик под кожей

Новообразование под кожей в виде шарика, уплотнение на животе может быть как безобидной липомой, так и грыжей, особенно если оно появилось недалеко от пупка. Следовательно, визит к хирургу обязателен. Не важны причины такого нароста, главное – определить, что делать с ним.

Шишкой часто бывает липома, образующаяся от излишков жировой ткани. На деле она безобидна, не доставляет беспокойства. Ее прощупывают, понимают границы, особенность поверхности – ровная или бугристая. Кожа не меняет цвет, верхний слой эпидермиса легко собрать рукой в складку. Изредка они растут до больших размеров, тогда от них следует избавляться.

Уплотнение под кожей в виде шарика на спине иногда оказывается атеромой. Ее не спутать с липомой, так как на спине мало жировой ткани. На деле атерома – еще один вид подкожной кисты, которая растягивает сальную железу, закупоривая ее выводные протоки. Такая киста наполнена кожным салом, с тенденцией к росту накапливания, отчего железа растягивается, атерома растет.

Плотное образование округлой формы имеет четкие границы, кожа над ней синеет, в синеве просматривается точкой закрытый проток. Атерома имеет тенденцию воспаляться, нагнаиваться. Такие атеромы обязательно удалять у хирурга.

Уплотнение под кожей в виде шарика под мышкой имеет серьезные причины – это бывает началом воспаления лимфоузлов, приводящее к лимфаденопатии. Причиной может стать простуда, на что лимфоузлы отвечают своим воспалением. Они являются составным компонентом иммунной системы, работают, как фильтровальное образование для очистки от инфекции межтканевой жидкости.

Уменьшаются такие шарики под мышкой медленно, после активного лечения простудного заболевания антибиотиками. С началом гнойного воспаления лимфоузлов, шарики под мышкой вскрывает хирург для удаления гноя, очистки тканей.

Когда над лимфоузлом под мышкой образование становится плотным, кожа не сминается, возможно поражение узла злокачественными компонентами. Эти ситуации требуют консультации онколога.

Уплотнение под кожей в виде шарика на шее тоже может стать следствием лимфаденита. Причины его – воспаления. Вылечив основную простуду, можно постепенно уменьшить шишки. В подкожных слоях шеи селятся и другие образования. Это твердые шарики из-за вросших волос. Не сбритый полностью волосок остается под кожей, не пробивается наружу, загибается, врастает в волосяной фолликул. Это приводит к воспалению, образованию твердых болезненных шариков на шее. От них избавит косметолог, опытный специалист в вопросах депиляции.

Прыщи превратились в твердые шарики

Пубертатный период у подростков часто сопровождается появлением на лице множества прыщей. Все знают, что их нельзя выдавливать, но молодежь это делает. Часто после неудачного выдавливания обычного прыщика на его месте остается твердый шарик. Это воспаление и отечность после механического воздействия на кожу.

В таких уплотнениях продолжают развиваться бактерии, что вызывает высыпание новых угрей. Кожу чистят в косметологических салонах лазером и фототерапией, дренажем и обкалыванием стероидами.

Одно из подростковых кожных поражений – милиум. Он представляет собой небольшие твердые белые шарики. В народе их называют просянкой. Основное место высыпания – щеки под глазами, лоб. Они безболезненные, но их присутствие ухудшает лицо. Удаляются они в косметологических салонах механическим путем или с помощью лазерной электрокоагуляции. Дома их выдавить практически невозможно.

Уплотнение под кожей после вакцинации

Вакцинацию проводят всем людям, особенно много прививок приходится на детский возраст. Защищаясь от инфекций, дети часто получают осложнение после введения вакцины. На месте прививки образуется покраснение, подкожная ткань уплотняется, болит.

На плотный участок можно положить холодный компресс, он снимет боль и покраснение. Хорошо помогает снять уплотнение под кожей после вакцинации Гидрокортизоновая мазь. Смазывая место укола, можно добиться быстрого исчезновения твердого уплотнения на месте введения вакцины.

Если вы заметили уплотнение под кожей в виде шарика, не ищите самостоятельно причины - обратитесь незамедлительно к врачу.