Какое нижнее белье врачи рекомендуют носить зимой женщинам

В прохладное время года мы всегда с особым вниманием относимся к гардеробу. Как известно, в молодости девушки часто позволяют себе лишнее и легко щеголяют по заснеженным улицам в тоненьких колготочках и коротких юбках. Со временем приходит осознание, что подобные эксперименты чреваты плачевными последствиями. Для того чтобы сохранить женское здоровье и защитить организм от разных болячек, следует уделить внимание утепленному нижнему белью. На важные в этом вопросе нюансы обращает внимание женский журнал «Клео.ру».



Почему зимой нужно носить особенное нижнее белье

Какой материал зимних трусиков выбрать

Как правильно подобрать модель утепленных трусов

С одной стороны, человеческий организм демонстрирует невероятную выносливость и способность приспосабливаться к любым условиям. Однако иногда бывает, что даже легкого дуновения ветра достаточно, чтобы серьезно заболеть. Каждая часть нашего тела нуждается в защите – особенно, когда речь идет о некомфортных условиях, например, низкой температуре и сильных ветрах. Медицинские эксперты обращают внимание на такой интимный вопрос, как обеспечение безопасности сокровенных частей женского тела. Зимой, а также поздней осенью или ранней весной необходимо создать благоприятные условия, которые не допустят переохлаждения нежной кожи и замерзания важнейших органов. Защитить здоровье женщины помогают специальные утепленные трусики. Этот элемент гардероба не стоит игнорировать – в шкафу каждой прелестницы должно быть несколько пар защищающих от стужи предметов нижнего белья.Одним из лучших вариантов в вопросе интимного женского утепления являются трусики из натуральной шерсти. Эта ткань давно зарекомендовала себя как отличный защитник от холода. Шерсть позволяет сохранить естественное тепло тела, таким образом, кожа не перегревается, а ощущает себя максимально комфортно.Также можно посмотреть варианты хлопковых трусиков с утеплителем. Хлопок – идеальная ткань для нижнего белья, а также других элементов гардероба, которые непосредственно соприкасаются с кожей. Хлопок позволяет кожным покровам дышать, он гипоаллергенный и приятен для тела. Зимние трусики из хлопка могут быть утеплены флисом или другими материалами. Это также отличный вариант при создании дополнительной защиты для женского здоровья зимой.При выборе трусиков на зиму следует обратить внимание на несколько аспектов. Разумеется, в первую очередь, подбираем белье исходя из материала изготовления. Не стоит отдавать предпочтение синтетическим тканям. Они могут создавать дополнительное тепло, однако кожа не будет дышать, а наоборот, может покрыться потом, что крайне нежелательно с гигиенической точки зрения.Кроме того, трусики не должны сдавливать тело. Важно подбирать белье строго по размеру. Трусики должны плотно прилегать к телу, но никакого давящего эффекта быть не может. Что касается фасона, здесь каждая девушка выбирает на свой вкус. Максимальную защиту создадут трусики с высокой талией. Впрочем, можно приобрести несколько разных моделей на все случаи жизни.