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Какие продукты нельзя есть на пустой желудок, даже если очень хочется

Какие продукты нельзя есть на пустой желудок, даже если очень хочется

Некоторые лакомства сильно вредят здоровью

Завтрак – это важная составляющая, которая обеспечивает правильную работу организма и держит его в тонусе. К нему нельзя относиться легкомысленно. Существует даже пословица: завтрак – съешь сам, обедом – поделись с другом, а ужин – отдай врагу. Но есть несколько популярных продуктов, которые не рекомендуется есть с утра на голодный желудок.

Бананы


Бананы не рекомендуется есть людям, у кого диагностированы проблемы с сердцем и с почками, так как бананы повышают уровень магния и нарушают баланс кальция в крови.

Молоко


Молоко содержит большое количество белка. Если с утра пить молоко в чистом виде или добавлять его в любимый напиток, то увеличивается нагрузка на кишечник, и в течение всего дня можно испытывать дискомфорт из-за метеоризма.

Кофе


Любители утреннего крепкого кофе могут страдать от изжоги и болей в животе. Кофе вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта и может стать причиной гастрита и язвы.

Помидоры


Томаты содержат дубильные вещества, которые на голодный желудок раздражают ЖКТ и являются причиной изжоги и боли в желудке.

Творог


Творог врачи рекомендуют есть не на завтрак, что чаще всего делают люди, а на ужин. Кальциевый обмен в организме запускается ночью, поэтому для усвоения кальция из творога этот продукт лучше всего есть во второй половине дня.

Сладкое

Сладкая выпечка содержит быстрые углеводы, которые очень скоро проникают в кровь. Начинается резкое выделение энергии, которая при этом достаточно быстро заканчивается. Чувство насыщения мгновенно проходит, уступая место зверскому голоду. Кроме того, употребление сладкого на голодный желудок может способствовать развитию диабета.

Мясо и рыба


Это очень полезные и нужные продукты, но они тяжелы для переваривания. Увеличивают нагрузку на печень и почки, поэтому их лучше употреблять днем, а не на завтрак.

Сухие завтраки


Несмотря на обилие соответствующей рекламы, в таких продуктах содержится очень много сахара и различных ароматизаторов. Длительное употребление их на голодный желудок может привести к возникновению различных неприятных заболеваний.

Чеснок


Чеснок – очень полезный продукт, который содержит фитонциды, помогающие бороться с различными вирусами и бактериями, но есть его на голодный желудок нельзя. Он способствует выделению желудочного сока, что для пустого желудка крайне вредно.

Алкоголь


В пустом желудке алкоголь быстро всасывается, что способствует стремительному опьянению. Он раздражает слизистую желудка, затрудняет работу печени и почек, это очень негативно влияет на общее состояние организма. От спиртных напитков в принципе лучше воздержаться, а завтракать ими – страшный удар по здоровью.

14 февраля 2024, 15:18
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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