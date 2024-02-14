Какие продукты нельзя есть на пустой желудок, даже если очень хочется

Завтрак – это важная составляющая, которая обеспечивает правильную работу организма и держит его в тонусе. К нему нельзя относиться легкомысленно. Существует даже пословица: завтрак – съешь сам, обедом – поделись с другом, а ужин – отдай врагу. Но есть несколько популярных продуктов, которые не рекомендуется есть с утра на голодный желудок.
Бананы
Бананы не рекомендуется есть людям, у кого диагностированы проблемы с сердцем и с почками, так как бананы повышают уровень магния и нарушают баланс кальция в крови.
Молоко
Молоко содержит большое количество белка. Если с утра пить молоко в чистом виде или добавлять его в любимый напиток, то увеличивается нагрузка на кишечник, и в течение всего дня можно испытывать дискомфорт из-за метеоризма.
Кофе
Любители утреннего крепкого кофе могут страдать от изжоги и болей в животе. Кофе вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта и может стать причиной гастрита и язвы.
Помидоры
Томаты содержат дубильные вещества, которые на голодный желудок раздражают ЖКТ и являются причиной изжоги и боли в желудке.
Творог
Творог врачи рекомендуют есть не на завтрак, что чаще всего делают люди, а на ужин. Кальциевый обмен в организме запускается ночью, поэтому для усвоения кальция из творога этот продукт лучше всего есть во второй половине дня.
Сладкое
Сладкая выпечка содержит быстрые углеводы, которые очень скоро проникают в кровь. Начинается резкое выделение энергии, которая при этом достаточно быстро заканчивается. Чувство насыщения мгновенно проходит, уступая место зверскому голоду. Кроме того, употребление сладкого на голодный желудок может способствовать развитию диабета.
Мясо и рыба
Это очень полезные и нужные продукты, но они тяжелы для переваривания. Увеличивают нагрузку на печень и почки, поэтому их лучше употреблять днем, а не на завтрак.
Сухие завтраки
Несмотря на обилие соответствующей рекламы, в таких продуктах содержится очень много сахара и различных ароматизаторов. Длительное употребление их на голодный желудок может привести к возникновению различных неприятных заболеваний.
Чеснок
Чеснок – очень полезный продукт, который содержит фитонциды, помогающие бороться с различными вирусами и бактериями, но есть его на голодный желудок нельзя. Он способствует выделению желудочного сока, что для пустого желудка крайне вредно.
Алкоголь
В пустом желудке алкоголь быстро всасывается, что способствует стремительному опьянению. Он раздражает слизистую желудка, затрудняет работу печени и почек, это очень негативно влияет на общее состояние организма. От спиртных напитков в принципе лучше воздержаться, а завтракать ими – страшный удар по здоровью.