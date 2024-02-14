Какие продукты нельзя есть на пустой желудок, даже если очень хочется

Завтрак – это важная составляющая, которая обеспечивает правильную работу организма и держит его в тонусе. К нему нельзя относиться легкомысленно. Существует даже пословица: завтрак – съешь сам, обедом – поделись с другом, а ужин – отдай врагу. Но есть несколько популярных продуктов, которые не рекомендуется есть с утра на голодный желудок.

Бананы

Молоко

Кофе

Помидоры

Творог

Бананы не рекомендуется есть людям, у кого диагностированы проблемы с сердцем и с почками, так как бананы повышают уровень магния и нарушают баланс кальция в крови.Молоко содержит большое количество белка. Если с утра пить молоко в чистом виде или добавлять его в любимый напиток, то увеличивается нагрузка на кишечник, и в течение всего дня можно испытывать дискомфорт из-за метеоризма.Любители утреннего крепкого кофе могут страдать от изжоги и болей в животе. Кофе вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта и может стать причиной гастрита и язвы.Томаты содержат дубильные вещества, которые на голодный желудок раздражают ЖКТ и являются причиной изжоги и боли в желудке.Творог врачи рекомендуют есть не на завтрак, что чаще всего делают люди, а на ужин. Кальциевый обмен в организме запускается ночью, поэтому для усвоения кальция из творога этот продукт лучше всего есть во второй половине дня.

Сладкое

Сладкая выпечка содержит быстрые углеводы, которые очень скоро проникают в кровь. Начинается резкое выделение энергии, которая при этом достаточно быстро заканчивается. Чувство насыщения мгновенно проходит, уступая место зверскому голоду. Кроме того, употребление сладкого на голодный желудок может способствовать развитию диабета.



Мясо и рыба

Сухие завтраки

Чеснок

Алкоголь

Это очень полезные и нужные продукты, но они тяжелы для переваривания. Увеличивают нагрузку на печень и почки, поэтому их лучше употреблять днем, а не на завтрак.Несмотря на обилие соответствующей рекламы, в таких продуктах содержится очень много сахара и различных ароматизаторов. Длительное употребление их на голодный желудок может привести к возникновению различных неприятных заболеваний.Чеснок – очень полезный продукт, который содержит фитонциды, помогающие бороться с различными вирусами и бактериями, но есть его на голодный желудок нельзя. Он способствует выделению желудочного сока, что для пустого желудка крайне вредно.В пустом желудке алкоголь быстро всасывается, что способствует стремительному опьянению. Он раздражает слизистую желудка, затрудняет работу печени и почек, это очень негативно влияет на общее состояние организма. От спиртных напитков в принципе лучше воздержаться, а завтракать ими – страшный удар по здоровью.