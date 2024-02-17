Улучшает настроение и сохраняет красоту: полезные свойства киви

В современном мире сложно найти человека, который не в курсе, как важно правильно питаться и обогащать свой ежедневный рацион овощами и фруктами. Однако часто такие знания не подкреплены фактами. Люди просто много раз слышали, что натуральные продукты помогают укрепить здоровье и сохранить красоту. Если же более детально разобраться в полезных свойствах овощей и фруктов, намного проще сподвигнуть себя к тому, чтобы почаще употреблять их в пищу. Например, мало кто знает, что киви можно использовать вместо успокоительного. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает о полезных свойствах этого ароматного фрукта.





Киви поднимает настроение

Регулирует уровень холестерина

Улучшает состояние кожи

Нормализует сон

Помогает в борьбе с лишними килограммами

Сочный ароматный плод оказался настоящим заменителем успокоительных. Регулярное употребление этого натурального лакомства помогает справиться с тревожными состояниями, улучшает настроение и склоняет к позитивному взгляду на события. В продукте содержится серотонин – гормон счастья, о котором хорошо наслышаны многие. Также в фрукте в изобилии есть витамины С, E, А и группы В и другие полезные микроэлементы. Так что если начинать утро с завтрака, в котором будет присутствовать киви, заряд позитива на весь день вам обеспечен.Кроме того, в киви содержится много антиоксидантов, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и регулируют уровень холестерина. Регулярное употребление этого фрукта снижает риск заработать болезнь сердца или сосудов. Буквально несколько плодов в день способны снизить вероятность закупоривания артерий и кровеносных сосудов.Также употребление киви способствует выработке коллагена. Многие представительницы прекрасной половины человечества хорошо знают, что именно коллаген является «белком красоты», который позволяет сохранить красоту и сияющий вид на долгие годы. Употребление киви помогает коже оздоровиться, питает ее и добавляет здоровый блеск. Кроме того, содержащиеся в фрукте микроэлементы помогают быстрее заживлять раны.Спокойный, глубокий сон – залог красоты и здоровья. Киви способствует нормализации сна. Благотворным образом на это действуют серотонин и содержащиеся в фрукте антиоксиданты. Тем, кто страдает от расстройства сна и часто испытывает тревожные состояния, следует обратить внимание на это ароматное, натуральное лакомство.Киви способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. В комплексной борьбе с лишним весом очень важно освободить организм от токсинов, в чем как раз поможет зеленый фрукт. Кроме того, он обладает очень ярким, насыщенным вкусом и при этом содержит очень мало калорий. Из киви можно делать полезные десерты, добавлять его в салаты и даже вторые блюда. Смузи из киви – отличное и здоровое начало дня.