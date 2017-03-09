Как связаны проблемы со спиной и женское бесплодие

Чтобы восстановить репродуктивное здоровье, иногда достаточно разобраться со скрытыми причинами бесплодия. Они как тонкие звенья в цепи, которые диагностика может не выявить с первого раза.

О том, как можно повлиять на репродуктивные органы с неожиданной стороны, рассказывает остеопат-невролог клиники «Остеон» Анна Черноусова.

Что отбирает у нас энергию

За выработку гормонов в яичниках и регулярные месячные отвечает отдел мозга под названием гипоталамус. Он очень чувствителен к нарушениям режима сна и бодрствования. Также на него влияют ошибки в питании, стрессы, приводящие к иммунодефициту.

Если же добавить сюда любые инфекции и отравления, они ухудшают ситуацию до воспалений и спаек.

В результате у организма все меньше энергии на то чтобы двигаться и жить полноценной жизнью.

Это грозит застоем крови, особенно в нижней части тела, что только усиливается при наличии травм или операций в прошлом. В итоге кровь и лимфа в женских репродуктивных органах циркулируют все хуже.

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Чтобы вылечить бесплодие, нужно обратить пристальное внимание на органы малого таза, проверить, нет ли там застойных явлений и воспалительных процессов.

Например, при наличии хронических инфекций, передаваемых половым путем (таких как герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз и т.д.), лечение фармпрепаратами может быть безуспешно, если не скорректировать ток крови и лимфы в малом тазу.

У пациентов с урогенитальными проблемами (и у мужчин, и у женщин) практически всегда обнаруживаются пояснично-крестцовые ограничения, которые носят либо механический, либо рефлекторный характер.

Например, рефлекторная боль в колене может провоцироваться раздражением бедренно-половых нервов вследствие ограниченной подвижности органов внутри таза. Или ограничение подвижности в плече часто также является следствием спаечного процесса в малом тазу, являясь крайним звеном в цепи биомеханических нарушений.

Стресс и его коварные друзья

От природы организм способен к саморегуляции и самовосстановлению. Нужно лишь понимать, что любая дисфункция, которая потом может перерасти в болезнь, является результатом предъявления телу завышенных требований.

Недостаточный сон не может обеспечить полноценный отдых нервной системе, и не стоит ждать ее адекватного функционирования.

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А далее по цепочке: нервная система регулирует все функции организма; неправильное/нерегулярное питание отражается на функции ЖКТ, а следствие этого катастрофично — нарушается баланс микрофлоры, ферментов, развивается аллергия, недостаточность микроэлементов, авитаминоз, все это приводит к снижению иммунитета.

Гиподинамия в сидячей работе или, наоборот, слишком интенсивные, неадекватные физические нагрузки, в том числе в спортзале, не способствуют поддержанию здоровья. Стрессы играют особую роль в воздействии на организм. Будучи острыми или накапливаясь постепенно, не имея эмоционального выхода, они подтачивают наше здоровье на всех уровнях, дестабилизируя всю систему.

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Стрессы могут быть как эмоциональными, так и физическими — вследствие травм, операции, спортивной травмы, ДТП и т.д. И даже если всё пережито, но осталась эмоциональная травма — ткани помнят, и мозг помнит боль, хоть и пытается вытеснить ее.

Остеопатическое лечение, помимо всего прочего, предполагает телесно-эмоциональное освобождение — в тот момент, когда врач касается пациента руками, выходят подавленные эмоции. Осознанное восстановление эпизодов из прошлого, связанных с «изолированными» воспоминаниями тканей, чаще всего происходит как внезапное прозрение либо во время сеанса, либо в течение одних-двух суток, это часто сопровождается выражением эмоций, связанных с травмой. Когда пациент осознает эти чувства и повторно их переживает, устраняется блокирующее действие травмы на микроциркуляцию и наступает выздоровление.

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Главные рекомендации для способности к зачатию

Для здоровой жизни необходимо исключить все, что плохо влияет на здоровье. Эти 10 несложных советов помогут подготовить организм к зачатию.

Регулируйте нагрузку, не истязайте себя многочасовой работой, а потом такими же тренировками в зале. Высыпайтесь. Давать организму восстанавливаться каждую ночь, погружаясь в фазу глубокого сна — святое! Гуляйте, много ходите пешком — это минимальная кардионагрузка, необходимая для нормального функционирования организма. Полноценно и сбалансированно питайтесь. Занимайтесь любимым делом. Постоянный стресс от нелюбимой работы — это сущая пытка для организма! Заведите хобби — каждому нравится что-то свое, но разгрузка и переключение мозга необходимы всем.

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